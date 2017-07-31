Обзор Myslo: Где в Тульской области вылечить домашнего питомца?

Мы рассказываем вам о тульских ветеринарных клиниках и кабинетах, в которых работают опытные и внимательные врачи, которым вы можете смело доверить своего любимца.

В этих клиниках вы можете провести для своего животного как плановое, так и экстренное лечение.

Центр здоровья животных г. Тулы

Тула, ул. Октябрьская, д. 186

+7-953-18-79-111

8(4872)494-111

vk.com/tulavet

instagram.com/animalcenter_71

Специалисты Центра здоровья животных ежедневно принимают десятки пушистых пациентов. Приводя сюда своего питомца, хозяева могут быть уверены: все необходимые услуги будут оказаны в одном здании. Опытные ветеринары сделают все для того, чтобы вашего любимца больше не беспокоили проблемы со здоровьем.

В Центре здоровья животных оказывают следующие услуги:

Терапия. В Центре здоровья животных проводят диагностику и лечение животных от хомячка до лошади.

Хирургия. В ветклинике имеется современное оборудование, которое позволяет делать малотравматичные лапароскопические операции, после которых животное хорошо чувствует себя уже на следующий день.

Вакцинация. В наличии - большой выбор вакцин для собак и кошек, а также для птиц, кроликов, свиней, лошадей. Перед вакцинацией врач обязательно проводит осмотр питомца, помогает с выбором оптимального варианта прививки для вашего любимца.

УЗИ. В центре проводят УЗИ-исследование на современном аппарате, что позволяет своевременно установить диагноз и назначить правильное лечение.

Стационар. В Центре здоровья животных понимают: не у всех хозяев, вопреки желанию, есть возможность полноценно ухаживать за своим питомцем после операции или другого лечения. В стационаре ему обеспечат грамотный, качественный и регулярный уход.

Стоматология. Далеко не каждая ветеринарная клиника Тулы выделяет стоматологию в отдельной медицинский кабинет. Врачи Центра здоровья животных помогут вам решить любую проблему с ротовой полостью вашего любимца.

В Центре здоровья животных работает собственная ветаптека, где вы можете приобрести препараты, которые порекомендовал ветеринар для лечения животного. Широкий выбор препаратов для всех видов домашних животных и птиц!

Возможен выезд ветеринаров на дом. Врачи оснащены всем необходимым оборудованием и препаратами.

Зоогостиница в Центре здоровья животных работает для пушистых гостей.

Лабораторная диагностика.

Орнитолог.

Стрижки. Груминг в Центре здоровья животных высшего класса: грумеры делают стрижки для йоркширского терьера, шит-цу , пуделя, спаниеля, а также гигиеническую стрижку кошек с наркозом и без него.

Работа с сельскохозяйственными животными: диагностика и лечение коров, коз, свиней, лошадей.

Тульская скорая ветеринарная помощь «ВЕТЛАЙН»

38-47-25

8-920-745-38-19

Тульская скорая медицинская помощь «ВЕТЛАЙН» выезжает на прием к пушистым пациентам вот уже 12 лет. Команда, состоящая из трех врачей-ветеринаров, двух фельдшеров и кинолога, способна решить любые проблемы вашего питомца, будь то кошка, собака, попугай, кролик или экзотическое животное.

Терапевтическое лечение

Вам не нужно брать с собой питомца и ехать в клинику: врачи Тульской ветеринарной скорой помощи «ВЕТЛАЙН» сами приедут к вам домой и осмотрят вашего любимца. В случае необходимости проведут процедуры и сделают любые анализы. Организация владеет современным качественным оборудованием, позволяющим с помощью биохимического анализа определять даже причину отравления животного: прибор покажет, к какой группе ядов принадлежит то или иное вещество.

Также ветеринары Тульской ветеринарной скорой помощи «ВЕТЛАЙН» делают животным тесты на инфекцию, лишай, энцефалит, а также вакцинацию (с выдачей паспорта), ЭКГ, ЭХОКГ, УЗИ и другие обследования.

Хирургическое лечение

Ветеринар-хирург Людмила Винокурова - специалист с большим опытом работы. Она проводит как распространенные (кесарево, стерилизация, купирование), так и сложные операции (удаление опухоли). Также она оказывает такую услугу, как чистка зубов животного ультразвуком.

При стерилизации Людмила использует собственный запатентованный метод - бесшовные операции. Главное их преимущество - минимальный разрез. После такого вмешательства животное «отходит» уже на следующие сутки. И еще один плюс: животное не требует дополнительного ухода. Оно чувствует себя так же, как и до операции.

Услуги фельдшера

Фельдшеры Тульской скорой ветеринарной помощи «ВЕТЛАЙН» - высококвалифицированные специалисты. К их профессиональной помощи вы можете прибегнуть в том случае, если по каким-либо причинам не можете самостоятельно ухаживать за своим питомцем в соответствии с рекомендациями ветеринара.

Капельницы, уколы, стрижка когтей, чистка ушей - все эти процедуры для животных ветеринары могут сделать прямо у вас дома.

Услуги дрессировщика

В Тульской скорой ветеринарной помощи «ВЕТЛАЙН» работают кинологи, которые могут научить вашу собаку как элементарным, так и сложным командам, а также выровнять ее поведение.

Собственный кабинет

Вскоре Тульская скорая ветеринарная помощь «ВЕТЛАЙН» откроет свой приемный кабинет по адресу Тула, ул. Пробная, 3.

Ветеринарная клиника «Беркут»

Тула, ул. Маршала Жукова, 5; ул. Вересаева, 10а.

8(4872)39-55-98; 8(906)623-28-67; 8(953)420-47-15

vetklinika71

vk.com

Ветеринарная клиника «Беркут» начала свою работу еще в 2002 году. Здесь есть все необходимое для качественного приема ваших домашних любимцев - высококвалифицированные специалисты, современное оборудование, широкий ассортимент препаратов.

Врачи-ветеринары ведут приём по направлениям:

Диагностика и УЗИ. В «Беркуте» проводятся любые виды диагностических исследований - анализ крови, кала, мочи, УЗИ, исследования на кровепаразитарные заболевания, гистология и диетология в короткие сроки, исследования соскобов кожи, вирусологические анализы, анализы на гормоны и т.д.

В «Беркуте» проводятся любые виды диагностических исследований - анализ крови, кала, мочи, Лечение и вакцинация. Квалифицированный врач, основываясь на результатах первичного осмотра, выработает тактику дальнейших действий – лечение, либо назначение дополнительных исследований для выявления истинной причины патологии.

Вашему вниманию представлены терапевтические процедуры, которые «Беркут» готов оказать вашему любимцу: инъекции (глазная, подкожная, внутрисуставная, внутримышечная, внутривенная), введение лечебных средств (перорально, анально, вагинально), вакцинация, забор, переливание крови, катетеризация (установка, снятие катетера), инфузионная терапия, санация (обработка ран) ушного прохода, параанальных синусов, носовых ходов, мочевого пузыря, глубокая клизма, обработка швов, снятие клеща, фиксация агрессивных животных, стоматология и т.д.

Хирургия : кастрация, стерилизация (возможна на дому), вскрытие и удаление абсцессов и других новообразований (грыж, флегмон), удаление и очищение параанальных желез, ампутация конечностей (даже у мелких грызунов), хвоста, ушных раковин и других органов, первичная хирургическая обработка (ПХО) раны, наложение кожно-мышечных швов, иссечение поверхности грыж разного типа. Кроме того, «Беркут» работает и с мочеполовыми проблемами животных, а также проводит операции по удалению злокачественных опухолей.

Офтальмология . Специалисты клиники прекрасно проводят операции по хирургии глаза. В перечень оказываемых услуг входят фиксация и удаление желез третьего века, пластика век при завороте либо вывороте, удаление глазного яблока.

Орнитология . В «Беркуте» различные виды диагностических и лечебных мероприятий пернатым домашним питомцам оказывает специалист по лечению птиц – орнитолог. Он не только поможет в избавлении от конкретного заболевания, но и подскажет, как правильно ухаживать за питомцем, чтобы сохранить его здоровье.

Ветаптека . Специалисты ветеринарной аптеки «Беркут» помогут наилучшим образом подобрать все необходимые препараты и зоотовары для каждого животного. В зооаптеке большой ассортимент ветпрепаратов, зоотоваров, лечебных кормов ведущих отечественных и зарубежных производителей для кошек, собак, домашнего скота, лошадей, птиц, экзотических животных.

Груминг. Стрижки любой сложности: выставочные, модельные, гигиенические. Цены демократичные!

Передержка. Вы можете быть совершенно спокойны, ведь Ваше животное в надёжных руках! В «Беркуте» вы можете оставить своего любимца как на послеоперационный период, так и на период вашего отдыха. Квалифицированный персонал окружит вашего питомца любовью, лаской и заботой.

Ветеринарный кабинет ZOO Vita (г. Киреевск)

Киреевск, ул. Чехова, 6-е, рядом с магазином «Полина»

8 (962) 279-53-87

Ветеринарный кабинет ZOO Vita в Киреевске приглашает домашних питомцев на приём к специалисту.

Здесь окажут грамотную помощь по всем основным ветеринарным направлениям:

терапия;

хирургия;

вакцинация (оформление вет. паспорта);

УЗИ;

лабораторная диагностика;

УЗ-чистка зубов;

подбор специальной диеты;

лечебные корма

В ZooVita есть зоомагазин, где представлен широкий ассортимент кормов, а также аксессуаров для животных.

К каждому посетителю у ZOO Vita - индивидуальный подход. Будьте уверены: здесь вашему питомцу будет оказано максимально возможное внимание, а такжеему будет предоставлена вся необходимая ветеринарная помощь. Опытные специалисты, современное оборудование, большой спектр препаратов - все это вы найдете к Киреевском ветеринарном кабинете ZOO Vita!