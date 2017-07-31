Обзор Myslo: Где в Туле вылечить зубы

ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника»

ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника» работает в нашем городе уже почти 50 лет. На сегодня это самое крупное стоматологическое учреждение в нашем регионе. Поликлиника состоит из нескольких отделений, расположенных в Туле, и восьми филиалов в области. В «Тульской областной стоматологической поликлинике» оказываются практически все современные стоматологические услуги: лечение и реставрация зубов;

все виды амбулаторной хирургической помощи;

имплантация;

протезирование;

ортодонтическое лечение;

профессиональная гигиена и профилактика;

лечение заболеваний пародонта и слизистой оболочки рта;

онкоскрининг;

отбеливание. Если вы боитесь визитов к стоматологу, в Тульской областной стоматологической поликлинике вам помогут справиться со стрессом и успокоиться перед началом любых манипуляций. Здесь применяется подготовка пациентов к стоматологическим манипуляциям с использованием немедикаментозного успокоительного средства RELAXANT PRO. Средство Relaxant Pro — это особый расслабляющий текст + музыкальные текстуры + бинауральные ритмы + звуки живой природы. Такая подготовка поможет: Пациентам, которые плохо переносят любые стоматологические обследования и лечение; Пациентам с низким порогом болевой чувствительности; Пациентам, испытывающим тревогу; Пациентам групп риска с патологией сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем; Детям старше 8 лет; Беременным. В ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника» проводится процедура профессионального отбеливания зубов по технологии Philips ZOOM! 4 WhiteSpeed — это самая щадящая, безопасная, эффективная система в настоящее время. Отбеливающая лампа имеет холодный светодиодный источник света, что исключает перегрев тканей зуба и десен, а входящие в набор материалы минимизируют побочные эффекты процедуры. Для удобства проведения обязательной реминерализирующей терапии изготавливаются индивидуальные капы, входящие в стоимость. Изготовленные капы, могут быть использованы для дополнительного поддержания результата путем домашнего отбеливания NiteWhite ACP или DayWhite ACP. Для более наглядной оценки результата проводится фотодокументирование до и после процедуры. Преимущества отбеливания Philips ZOOM! 4 WhiteSpeed: минимальная чувствительность во время проведения процедуры;

осветление цвета зубов в одно посещение (от 2 оттенков и более);

стойкий результат;

общие противопоказания к отбеливанию Philips ZOOM! 4 WhiteSpeed:

возраст пациента;

беременность, кормление грудью;

аллергия на составляющие компоненты отбеливающего геля. Местные противопоказания к отбеливанию: наличие реставраций из композита или керамики во фронтальном отделе;

наличие амальгамовых пломб;

предрасполагающие факторы или наличие повышенной чувствительности зубов — дефекты кариозного или некариозного генеза на пришеечной области зубов, глубокие трещины эмали;

наличие наддесневых и поддесневых зубных отложений, заболевания пародонта в острой стадии. Для того, чтобы процесс отбеливания Philips ZOOM 4 был максимально комфортным и эффективным, а результат отбеливания был долговременным, необходимо соблюдать все рекомендации производителя и врача-стоматолога. о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом В этой поликлинике диагностика заболеваний тканей пародонта проводится по американской инновационной технологии Florida Probe. Всего за 20−30 минут безболезненной процедуры врач получит исчерпывающую информацию о состоянии ваших десен: наличии пародонтальных карманов и их глубине, подвижности зубов, степени воспаления десны, наличии или отсутствии кровоточивости десен и многом другом. Технология Florida Probe позволяет проводить диагностику заболеваний пародонта на самой ранней стадии, даже когда симптомы заболевания ещё практически отсутствуют, а затем вести динамическое наблюдение за состоянием пародонта благодаря автоматической регистрации результатов исследования и возможности сравнивать эти результаты. Для проведения точной диагностики и контроля лечения здесь используют 3D компьютерную томографию. Это исследование гораздо точнее обычного рентгеновского снимка и позволяет быстро провести комплексное обследование зубов и гайморовых пазух, определить топографию нижнечелюстного нерва, а также получить полную информацию о здоровье зубов. Ещё одна современная технология, которую используют в Тульской областной стоматологической поликлинике, — плазмолифтинг. Этот метод успешно применяется стоматологами для устранения заболеваний и укрепления тканей пародонта, приживления зубных имплантатов и для ускорения регенерации после костной пластики. о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом Процедура Plasmolifting™ дает возможность: устранить кровоточивость десен (уже после первой процедуры),

укрепить ткани пародонта,

предотвратить расшатывание зубов,

ускорить приживление импланта и снизить риск его отторжения,

устранить неприятный запах изо рта,

уменьшить период реабилитации после челюстно-лицевых операций,

обеспечить профилактику заболеваний полости рта и стимуляцию местного иммунитета. Цены за услуги в этой стоматологии доступны для каждого пациента, и врач предложит вам варианты лечения, чтобы подобрать оптимальную для вас стоимость всех работ. Приходите всей семьёй на лечение в Тульскую областную стоматологическую поликлинику. Подробную информацию ищите на сайте больницы — tosp. tula-zdrav.ru. Тула, ул. Токарева, 70-а; 8 (4872) 49-53-11 ;

; Тула, ул. Морозова, 2-а; 8 (4872) 36-77-06 ;

; Тула, ул. Кутузова, 35-а; 8 (4872) 41-24-88 ;

; Тула, ул. Кауля, 31; 8 (4872) 36-44-03 ;

; Филиал № 1. Щекино, ул. Пионерская, 36-а; регистратура 8 (48751) 5−42−48;

Филиал № 2. Ясногорск, ул. Д. Щербина, 4, Ясногорск, ул. Комсомольская, 11; регистратура 8 (48766) 2−29−51;

Филиал № 3. Алексин, ул. Арматурная, 3-а; регистратура 8 (48753) 2−30−06;

Филиал № 4. Ефремов, ул. Дачная, 4; регистратура 8 (48741) 6−24−90;

Филиал № 5. Донской, микрорайон Центральный, ул. Новая, 70; регистратура 8 (48746) 5−34−12; Донской, микрорайон Северо-Задонск, ул. Школьная, 45; регистратура: 8 (48746) 7-23-39. Филиал № 6. Киреевск, ул. Ленина, 40; регистратура 8 (48754) 6−29−36;

Филиал № 7. Богородицк, ул. Пушкинская, 26, регистратура 8 (48761) 2−20−94; Богородицк, ул. Луначарского, 12; кабинет детской стоматологии, регистратура 8 (48761) 2−15−70; Филиал № 8. Новомосковск, ул. Бережного/ул. Октябрьская, 19/35; регистратура 8 (48762) 6−34−27.

Социально-ориентированная стоматология «Веридент»

Тула, ул. Вересаева, 10-а. Записывайтесь на приём: +7 (4872) 71-77-22 , +7 (905) 623-46-45 . verident.ru

Уже два года прошло с тех пор, как в Туле открылась стоматологическая клиника «Веридент», которая работает по социально ориентированному принципу оказания услуг. Лечение и протезирование здесь доступно, а наиболее незащищенные категории пациентов получают серьезные скидки.

Большое количество пациентов едут в «Веридент» из Тулы, из районов области и из других городов. Людей привлекают адекватные цены на лечение и протезирование, при этом неизменно высокое качество услуг и, что не менее важно в наше время, добрый, внимательный и человечный подход. О том, что нового появилось в клинике, рассказывает ее директор и главный врач Павел Алексеевич Стоян.



Павел Стоян

— Обращаясь к стоматологу, любой пациент должен получить услугу высокого качества — чтобы вылеченный зуб не беспокоил долгие годы; чтобы установленные протезы были красивыми, прочными и комфортными в использовании. Мы постоянно стремимся повышать качество нашей работы. Процесс лечения у нас выверен и отточен до совершенства. Врач стоматолог- терапевт Татьяна Николаевна Шерманова за 28 лет работы стала любимым доктором для тысяч пациентов. Она справляется с самыми сложными случаями и всегда с достойным результатом. Протезированием в клинике «Веридент» занимаюсь я, стоматолог-ортопед. Помимо меня, прием на протезировании ведет новый доктор, квалифицированный специалист, прошедший обучение по современным методикам протезирования.

Я лично слежу за всеми этапами работы нашей клиники, и результат в большинстве случаев удовлетворяет требования даже самых взыскательных пациентов. Мы используем инновационные технологии, качественные стоматологические материалы, и всё это гарантирует надежность конструкций и их высокую эстетику.

— Вы начинали работу с хороших скидок для многих категорий пациентов. Клиника сохраняет свою социальную направленность?

— Мы по-прежнему оставляем цены на доступном для обычных людей уровне и не навязываем лишних услуг, и так будет всегда. И у нас всегда есть скидки для тех пациентов, которые нуждаются в поддер­жке. Это пенсионеры, многодетные и молодые родители — для них мы сохраняем постоянную скидку на все услуги от 10% до 15%.

Сейчас мы приглашаем подготовиться к новому учебному году всех педагогов, студентов, абитуриентов.

До сентября есть достаточно времени, чтобы пролечить зубы, заняться протезированием, восстановить красоту улыбки.

Для педагогов, студентов, абитуриентов мы предоставляем скидку 10% на все услуги клиники и дарим однократную процедуру профессиональной чистки зубов.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом — Протезирование зубов — дорогое удовольствие…

— Да, это так, но в «Веридент» все виды протезов все же доступны по цене. Если у пациента есть скидка, протезирование обойдется еще дешевле. Но в особо сложных, дорогих случаях мы готовы индивидуально рассмотреть вопрос рассрочки платежа или оплаты уже после окончания всех процедур.

Мы стремимся оказать качественную и доступную стоматологическую помощь максимальному числу людей, ни на секунду не забывая об индивидуальном подходе к каждому пациенту. И только это является залогом достижения успеха в нелегком пути к вашей здоровой и счастливой улыбке!

Стоматология «Денттайм»

Тула, ул. Кирова / Плеханова, 18/141

8 (4872) 42-57-66

8 (910) 703-55-88

dent-time.ru

Стоматологический клиника «Денттайм» помогает тулякам и гостям нашего города сохранить красивую, здоровую улыбку уже более 8 лет. Это клиника, в которой врачи и медицинский персонал работают одной командой для создания атмосферы комфорта, и достижения максимального результата.

«Денттайм» — это индивидуальных подход к каждому пациенту, контроль за всеми этапами лечения и протезирования, гибкая система скидок, гарантия на предоставленные услуги.

Консультация специалистов клиники проводится бесплатно, в ходе которой определяется стоимость предстоящих работ, сроки выполнения, план лечения и остальные интересующие пациента и врача вопросы.

«Денттайм» работает только с высококачественными материалами, на новом современном оборудовании. Стерилизация инструментов проводится в крафтпакетах, которые вскрываются при пациенте.

Для цифровой диагностики зубов используется рентгенографический аппарат-визиограф, который в отличии от обычного рентгеновского аппарата выявляет самые малые изменения в структуре зуба, а уменьшенная доза радиации делает процесс получения изображения максимально безопасным. При этом отсутствие необходимости проявки значительно экономит времени врача и пациента.

Клиника «Денттайм» — это семейная клиника, её рекомендуют своим друзьям и знакомым! Сотни благодарных пациентов и их счастливые, здоровые улыбки — это лучший показатель работы клиники.

Многие пациенты думают, что на центральные зубы можно поставить только пломбы или коронки, а ведь современная эстетическая реставрация зубов с использованием новых наноматериалов дает прекрасные результаты.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Буквально за час вы можете преобразиться, при этом меняется форма, цвет, расположение центральных зубов, и все это делается по щадящей методике. Если ваша улыбка вам не нравится, но вы не хотите ставить коронки, проконсультируйтесь в клинике «Денттайм» по поводу реставрации. Врачи подробно расскажут обо всех недостатках и преимуществах данного вида лечения.

«Денттайм» предоставляет полный спектр услуг по протезированию, включающий в себя как всеми давно известные и доступные методы (цельнолитые, металлокерамические коронки и пр.), так и современные высокоэстетические работы, выполненные из безметалловой керамики на основе диоксида циркония и пресс-керамики E-MAX, керамические вкладки, виниры, которые в настоящее время стремительно набирают популярность. Съемное протезирование также представлено новейшими технологиями: замковые, кнопочный, телескопические протезы, которые максимально быстро помогают пациенту адаптироваться к съемному протезу.

В «Денттайм» вы можете сделать ультразвуковую чистку. В ходе нее специалист проводит ряд манипуляций, каждая из которых крайне положительно действует на общее состояние зубов. Более того: специалисты рекомендуют любое стоматологическое лечение начинать именно с очистки зубов ультразвуком.

Для этого есть несколько показаний:

во-первых, после удаления зубного камня и налета стоматолог может обнаружить до этого незаметные изменения в состоянии зубной эмали и вовремя провести соответствующее лечение;

во-вторых, ультразвуковые колебания особым образом воздействуют на границу между тканью зуба и зубным камнем, именно этот фактор впоследствии способствует более прочному присоединению пломбы к поверхности зуба;

в-третьих, ультразвуковая чистка зубов имеет заметный отбеливающий эффект (в среднем на один-два тона), что позволяет более точно подобрать цвет пломбы.