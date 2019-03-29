«Страсти по Фрейду»: секс и похоть в центре Тулы

Фото Алексея Пирязева

Myslo побывал на одной из самых откровенных и в то же время познавательных выставок, посвященных творчеству художников эпохи Возрождения и работам Зигмунда Фрейда. А такое сочетание не может оставить равнодушным.

На днях мы побывали на мультимедийной выставке «Страсти по Фрейду» в Ликерка Лофт. Что это? Если постараться обойтись стандартным определением, то это выполненная в лучших традициях постмодерна художественная выставка, посвященная в известной степени табуированной теме телесности и сексуальности, которая рассказывает высоких чувствах и низких желаниях, показывает историю насилия и влечения через призму человеческого тела.

Однако «Страсти по Фрейду» — это намного большее. Проект исследует работы художников с помощью психоанализа, как это сделал Зигмунд Фрейд в своей работе «Художник и фантазирование», и имя легендарного психоаналитика красной нитью проходит через все визуальные образы, представленные в выставке.

А видеоряд здесь действительно мощный. Классические произведения художников возрождения смешиваются и органично переплетаются с современной 3D графикой, дополняясь безупречно подобранным музыкальным сопровождением.

Всё это прерывается видеовставками контрмодельного агентства Lumpen, пропагандирующего неклассическую для индустрии модельную внешность. Если вы знаете, кто такой Гоша Бергал — то объяснять, в чем соль, мы уверены, вам не нужно. Если нет, то достаточно вспомнить клип группы Аигел «Татарин». Это вот он и есть.

После выставки — небольшой сеанс психоанализа и творческое задание для всех. Гости стирали «табу» со своего рода символа сексуальности — картины обнаженной девушки и парня, а заодно могли дополнить картину собственными рисунками.

Мы, признаться честно, не смогли удержаться и тоже внесли свою лепту в коллективное творчество. Его результат вы теперь можете увидеть своими глазами на выставке. И пока все рисовали где угодно, но не на изображенных на картине парне и девушке, Myslo оказались единственные, кто нарисовал прямо на девушке.

Нарисовали, кстати, банан. За ухом. Вот такие мы, да.

В общем, если слова секс и похоть не вгоняют вас в краску, а при виде обнаженных тел вы не прикрываете стыдливо глаза ладошкой, то выставка «Страсти по Фрейду» определенно пойдет вам на пользу: раскрепостит и позволит узнать чуть больше о сексуальности. Как своей собственной, так и окружающих.

Кстати, билеты на выставку «Страсти по Фрейду» вы всегда можете приобрести в нашем сервисе Myslo-касса.

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