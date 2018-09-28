Где в Туле найти хороших мастеров для обустройства коммуникаций и ремонта

Центргидрострой

Компания «Центргидрострой» работает более 7 лет и специализируется на водоснабжении и водоотведении частного сектора, а также организаций и производственных помещений. Компания оказывает свои услуги в Туле и Тульской области, а также в соседних регионах.

За годы работы специалисты «Центргидрострой» накопили огромный опыт, изучили многие геологические разрезы. Каждый шаг в работе отточен до мелочей, от встречи с клиентом, проведения работ, до сдачи скважины и подписания всех документов, включая Паспорт скважины и гарантию на неё.

Компания работает только с проверенными мастерами по бурению скважин, их дальнейшему обустройству и заведению воды в дом, а также установки септиков и систем очистки воды.

«Центргидрострой» предлагает своим клиентам самое оптимальное сочетание цены и качества.

При заказе любой услуги важны три составляющих: качество выполняемых работ, опытность команды и скорость выполнения задач. Мастера «Центргидрострой» обладают богатым профессиональным опытом, поэтому готовы сочетать эти три составляющих в своей работе.

Компания использует только собственную буровую технику и не берёт в аренду чужой автопарк. Это позволяет снижать цены на этот вид работ, и поддерживать хорошую репутацию среди клиентов.

Кроме бурения и обустройства скважин, «Центргидрострой» предлагает полный комплекс услуг по дальнейшему обустройству водозаборных скважин, монтажу систем водоочистки и установку септиков.

Услуги компании:

Бурение скважин,

Обустройство скважин,

Оборудование для обустройства скважин,

Установка септиков,

Ремонт скважин,

Системы очистки воды.

8−800−550−75−44

8 (920) 751-04-45, 8 (910) 942-55-52

cgs71.ru

Профстрой

Каждый из нас хотя бы раз в жизни сталкивался с таким понятием как «ремонт». Как говорится, процесс, который можно начать и невозможно закончить. На капитальный ремонт любимой «хрущевки» или отделка новостройки требуется огромное количество сил, времени и денег. И если с выбором материалов сейчас проблем нет, то со специалистами по ремонту — плиточниками, штукатурами, электриками — ситуация довольно сложная. Как найти бригады квалифицированных рабочих, готовых сделать ремонт быстро, недорого и качественно?

Этот непростой баланс вот уже 9 лет соблюдает компания «Профстрой», выполняющая в тульских квартирах ремонт любой сложности.

- Главный принцип нашей работы — делай так, чтобы не было стыдно. Мы сотрудничаем только со специалистами своего дела, имеющих соответствующий допуск и опыт работы. Также у нас существует многоступенчатый контроль выполняемых работ, — говорит директор компании «ПрофСтрой» Роман Сухов.

Основой любого ремонта является тщательная проверка и при необходимости замена электропроводки. В новостройках иногда электропроводки нет вообще и ее приходится протягивать с нуля. Во «вторичке» с помощью специального оборудования опытные электрики проверяют каждый провод. Эксперты отмечают, что срок службы проводов в «хрущевках» и «брежневках» составляет всего 15−20 лет, соответственно, на сегодняшний день они уже изношены, к тому же такие провода не выдерживают современной нагрузки. При одновременной работе стиральной машины, микроволновки и кофеварки старые провода могут попросту сгореть. Срок службы современных проводов — более 100 лет, это гарантия безопасности для всей семьи.

- Специальным прибором электрик находит изношенные провода, рисует на стене схему, а дальше штрабарезом в стене делает борозды, в которые укладывает новый провод. После этого стену штукатурят. Получается очень аккуратно. Новую проводку можно убрать под пол или натяжной потолок, — отмечает Роман Сухов.

Еще один обязательный пункт — выравнивание полов. Сложность (а соответственно и стоимость) работ определяется тем, какое покрытие будет на полу в конечном итоге — линолеум, ламинат, жидкие полы или паркет.

Следующий шаг — стены. Абсолютно ровные стены в современных домах найти практически невозможно. Квалифицированные штукатурщики смогут исправить любой дефект и подготовить стену для любого покрытия — от обоев до покраски и венецианской штукатурки.

Список необходимых работ при любом ремонте завершает выравнивание потолка. Идеальной формы можно добиться разными способами — натяжной или многоуровневый, с отделкой лепниной или отштукатуренный под покраску — мастера из «ПрофСтрой» справятся с задачей любой сложности.

И, наконец, главный вопрос — цена. При разнообразии работ цены в «ПрофСтрое» одни из самых низких в области. Секрет кроется в слаженной работе специалистов различных направлений, работающих в компании. Это позволяет сэкономить не только время, но и деньги заказчиков.

Исходя из сложности работ капитальный ремонт от «ПрофСтроя» делится на три ценовые категории.

Эконом ремонт

В него входит необходимый минимум:

частичная замена электропроводки;

выравнивание полов для укладки линолеума или ламината;

выравнивание стен под поклейку обоями;

монтаж натяжных потолков;

установка входной и межкомнатных дверей;

монтаж инженерных сетей.

Стоимость работ от 3 500 рублей.

Стандартный ремонт

В него входит:

консультация дизайнера;

замена электропроводки;

выравнивание полов для укладки ламината или паркетной доски, при необходимости — шумоизоляция и монтаж теплых полов в определенных частях квартиры;

штукатурка и шпаклевание стен под покраску;

монтаж натяжных потолков;

установка входной и межкомнатных дверей;

монтаж всех инженерных сетей.

Стоимость работ от 5 000 рублей.

эксклюзивный ремонт

В него входит:

индивидуальный дизайн-проект с подбором материалов и мебели, авторский надзор;

замена электропроводки;

выравнивание полов для укладки паркетной доски, монтаж художественного паркета, при необходимости — шумоизоляция и монтаж теплых полов;

выравнивание стен под покраску, нанесение на стены венецианской штукатурки, витражей;

изготовление и монтаж многоуровневых потолков, лепнины;

установка входной и межкомнатных дверей;

монтаж всех инженерных сетей;

многоуровневая подсветка различных зон.

Стоимость работ от 10 000 рублей.

Еще один плюс работы с «ПрофСтроем» — гарантия на выполненные работы 5 лет!

А еще при заказе ремонта под ключ скидка на установку натяжных потолков - 50%!

Тула, пр. Ленина, 127А

8 (920) 271-20-36.

profstroy71.ru

БалкСтрой

Компания «БалкСтрой» сделает ваш балкон новым, удобным, тёплым и большим. Уже шестой год эта компания профессионально занимается ремонтом и обустройством балконов в Туле.

Вам не придётся беспокоиться о качестве и уровне материалов и монтажа — всё будет сделано максимально долговечно и красиво.

Современные технологии и техническое оснащение, наработанные с годами, а также опытные специалисты-монтажники - гарантия того, что установка конструкций будет качественной, и балкон долго прослужит.

Ваш балкон отделают и утеплят с использованием только экологически чистых и

качественных материалов.

Компания «БалкСтрой» предлагает следующие услуги:

Ремонт балкона или лоджии.

Остекление балкона или лоджии с нуля.

Внутренняя и наружная отделка балкона.

Увеличение полезной площади лоджии или балконов за счет выноса несущей плиты.

Усиление балконной плиты.

Электромонтажные работы на балконах.

Комплексная изоляция и утепление балкона.

Инженерные работы.

Благоустройство интерьера балкона (изготовление встроенной мебели, различных функциональных элементов и предметов декора).

Закажите в «БалкСтрой» капитальный ремонт балкона «под ключ»!

Кроме застекления и обшивки в услугу может входить (по необходимости и желанию):

Установка защитного козырька на балконе;

Увеличение жилой площади за счёт рабочей площади;

Изготовление и монтаж кованых защитных элементов;

Ремонт во французском стиле;

Работы «с нуля».

В компании «БалкСтрой» можно заказать отделку балкона разного уровня: как эконом-варианта, так и премиум-класса.

Минимальная стоимость ремонта балкона — от 30 000 рублей!

«БалкСтрой»

Тула, улица Путейская, 11

8 (4872) 58-14-00 , 8 (952) 187-60-44

балконы-в-туле.рф