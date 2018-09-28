Где в Туле найти хороших мастеров для обустройства коммуникаций и ремонта
Обзор компаний, оказывающих разнообразные услуги по ремонту, отделке помещений и проведению инженерных коммуникаций.
Центргидрострой
Компания «Центргидрострой» работает более 7 лет и специализируется на водоснабжении и водоотведении частного сектора, а также организаций и производственных помещений. Компания оказывает свои услуги в Туле и Тульской области, а также в соседних регионах.
За годы работы специалисты «Центргидрострой» накопили огромный опыт, изучили многие геологические разрезы. Каждый шаг в работе отточен до мелочей, от встречи с клиентом, проведения работ, до сдачи скважины и подписания всех документов, включая Паспорт скважины и гарантию на неё.
Компания работает только с проверенными мастерами по бурению скважин, их дальнейшему обустройству и заведению воды в дом, а также установки септиков и систем очистки воды.
«Центргидрострой» предлагает своим клиентам самое оптимальное сочетание цены и качества.
При заказе любой услуги важны три составляющих: качество выполняемых работ, опытность команды и скорость выполнения задач. Мастера «Центргидрострой» обладают богатым профессиональным опытом, поэтому готовы сочетать эти три составляющих в своей работе.
Компания использует только собственную буровую технику и не берёт в аренду чужой автопарк. Это позволяет снижать цены на этот вид работ, и поддерживать хорошую репутацию среди клиентов.
Кроме бурения и обустройства скважин, «Центргидрострой» предлагает полный комплекс услуг по дальнейшему обустройству водозаборных скважин, монтажу систем водоочистки и установку септиков.
Услуги компании:
- Бурение скважин,
- Обустройство скважин,
- Оборудование для обустройства скважин,
- Установка септиков,
- Ремонт скважин,
- Системы очистки воды.
8−800−550−75−44
8 (920) 751-04-45, 8 (910) 942-55-52
Профстрой
Каждый из нас хотя бы раз в жизни сталкивался с таким понятием как «ремонт». Как говорится, процесс, который можно начать и невозможно закончить. На капитальный ремонт любимой «хрущевки» или отделка новостройки требуется огромное количество сил, времени и денег. И если с выбором материалов сейчас проблем нет, то со специалистами по ремонту — плиточниками, штукатурами, электриками — ситуация довольно сложная. Как найти бригады квалифицированных рабочих, готовых сделать ремонт быстро, недорого и качественно?
Этот непростой баланс вот уже 9 лет соблюдает компания «Профстрой», выполняющая в тульских квартирах ремонт любой сложности.
- Главный принцип нашей работы — делай так, чтобы не было стыдно. Мы сотрудничаем только со специалистами своего дела, имеющих соответствующий допуск и опыт работы. Также у нас существует многоступенчатый контроль выполняемых работ, — говорит директор компании «ПрофСтрой» Роман Сухов.
Основой любого ремонта является тщательная проверка и при необходимости замена электропроводки. В новостройках иногда электропроводки нет вообще и ее приходится протягивать с нуля. Во «вторичке» с помощью специального оборудования опытные электрики проверяют каждый провод. Эксперты отмечают, что срок службы проводов в «хрущевках» и «брежневках» составляет всего 15−20 лет, соответственно, на сегодняшний день они уже изношены, к тому же такие провода не выдерживают современной нагрузки. При одновременной работе стиральной машины, микроволновки и кофеварки старые провода могут попросту сгореть. Срок службы современных проводов — более 100 лет, это гарантия безопасности для всей семьи.
- Специальным прибором электрик находит изношенные провода, рисует на стене схему, а дальше штрабарезом в стене делает борозды, в которые укладывает новый провод. После этого стену штукатурят. Получается очень аккуратно. Новую проводку можно убрать под пол или натяжной потолок, — отмечает Роман Сухов.
Еще один обязательный пункт — выравнивание полов. Сложность (а соответственно и стоимость) работ определяется тем, какое покрытие будет на полу в конечном итоге — линолеум, ламинат, жидкие полы или паркет.
Следующий шаг — стены. Абсолютно ровные стены в современных домах найти практически невозможно. Квалифицированные штукатурщики смогут исправить любой дефект и подготовить стену для любого покрытия — от обоев до покраски и венецианской штукатурки.
Список необходимых работ при любом ремонте завершает выравнивание потолка. Идеальной формы можно добиться разными способами — натяжной или многоуровневый, с отделкой лепниной или отштукатуренный под покраску — мастера из «ПрофСтрой» справятся с задачей любой сложности.
И, наконец, главный вопрос — цена. При разнообразии работ цены в «ПрофСтрое» одни из самых низких в области. Секрет кроется в слаженной работе специалистов различных направлений, работающих в компании. Это позволяет сэкономить не только время, но и деньги заказчиков.
Исходя из сложности работ капитальный ремонт от «ПрофСтроя» делится на три ценовые категории.
В него входит необходимый минимум:
- частичная замена электропроводки;
- выравнивание полов для укладки линолеума или ламината;
- выравнивание стен под поклейку обоями;
- монтаж натяжных потолков;
- установка входной и межкомнатных дверей;
- монтаж инженерных сетей.
Стоимость работ от 3 500 рублей.
В него входит:
- консультация дизайнера;
- замена электропроводки;
- выравнивание полов для укладки ламината или паркетной доски, при необходимости — шумоизоляция и монтаж теплых полов в определенных частях квартиры;
- штукатурка и шпаклевание стен под покраску;
- монтаж натяжных потолков;
- установка входной и межкомнатных дверей;
- монтаж всех инженерных сетей.
Стоимость работ от 5 000 рублей.
В него входит:
- индивидуальный дизайн-проект с подбором материалов и мебели, авторский надзор;
- замена электропроводки;
- выравнивание полов для укладки паркетной доски, монтаж художественного паркета, при необходимости — шумоизоляция и монтаж теплых полов;
- выравнивание стен под покраску, нанесение на стены венецианской штукатурки, витражей;
- изготовление и монтаж многоуровневых потолков, лепнины;
- установка входной и межкомнатных дверей;
- монтаж всех инженерных сетей;
- многоуровневая подсветка различных зон.
Стоимость работ от 10 000 рублей.
Еще один плюс работы с «ПрофСтроем» — гарантия на выполненные работы 5 лет!
А еще при заказе ремонта под ключ скидка на установку натяжных потолков - 50%!
Тула, пр. Ленина, 127А
8 (920) 271-20-36.
БалкСтрой
Компания «БалкСтрой» сделает ваш балкон новым, удобным, тёплым и большим. Уже шестой год эта компания профессионально занимается ремонтом и обустройством балконов в Туле.
Вам не придётся беспокоиться о качестве и уровне материалов и монтажа — всё будет сделано максимально долговечно и красиво.
Современные технологии и техническое оснащение, наработанные с годами, а также опытные специалисты-монтажники - гарантия того, что установка конструкций будет качественной, и балкон долго прослужит.
Ваш балкон отделают и утеплят с использованием только экологически чистых и
качественных материалов.
Компания «БалкСтрой» предлагает следующие услуги:
- Ремонт балкона или лоджии.
- Остекление балкона или лоджии с нуля.
- Внутренняя и наружная отделка балкона.
- Увеличение полезной площади лоджии или балконов за счет выноса несущей плиты.
- Усиление балконной плиты.
- Электромонтажные работы на балконах.
- Комплексная изоляция и утепление балкона.
- Инженерные работы.
- Благоустройство интерьера балкона (изготовление встроенной мебели, различных функциональных элементов и предметов декора).
Закажите в «БалкСтрой» капитальный ремонт балкона «под ключ»!
Кроме застекления и обшивки в услугу может входить (по необходимости и желанию):
- Установка защитного козырька на балконе;
- Увеличение жилой площади за счёт рабочей площади;
- Изготовление и монтаж кованых защитных элементов;
- Ремонт во французском стиле;
- Работы «с нуля».
В компании «БалкСтрой» можно заказать отделку балкона разного уровня: как эконом-варианта, так и премиум-класса.
Минимальная стоимость ремонта балкона — от 30 000 рублей!
«БалкСтрой»
Тула, улица Путейская, 11