Мистические книжные новинки осени

Кристина Линн Эрман «Колода предзнаменований», 18+

Долгожданное продолжение книги «Пожирающая Серость». Зверь уничтожен. Однако Серость истончила завесу между мирами, и безумие готово захлестнуть Четверку дорог с новой силой. Лишь одна девушка понимает всю серьезность грозящей беды: Мэй Готорн должна остановить Серость во что бы то ни стало. Но сделать это в одиночку ей не под силу. Чтобы спасти город, Мэй необходима помощь человека, которого ее семья презирает уже много лет.

Катажина Мищук «Я, дьяволица», 16+

В свои двадцать Виктория умирает при загадочных обстоятельствах. И попадает из Варшавы в настоящий ад, где ее вербуют в дьяволицы. Должность особая — теперь девушка торгуется с ангелами за души умерших. И работает рука об руку с дьяволами Азазелем и Белетом. Нижняя Аркадия полна контрастов и на удивление напоминает земной бюрократический ад. Здесь можно притвориться живой, сотворить шикарное платье для свидания, повстречать саму Клеопатру с Цезарем или расследовать обстоятельства своей гибели.

Кара Барбьери «Белый олень», 18+

В Пермафросте, королевстве вечной зимы, живет народ гоблинов. Он чтит древнюю традицию: после смерти короля начинается великая охота. Тот, кто убьет белого оленя, обретает могущество и становится новым правителем. Яннеке — пленница, которую захватили гоблины во время набега на людей. Она жаждет освободиться от рабства, поэтому вместе с хозяином отправляется на охоту. Погоня за белым оленем — единственная надежда на свободу для нее.

Эндрю Майкл Херли «День Дьявола», 16+

Каждую осень Джон Пентекост возвращается на ферму, где вырос. Мало что меняется в далекой деревеньке, но в этот год умирает дед Джона, а на ферму впервые приезжает его жена Кэт. Жители Эндландс защищают свои земли от хитрого Дьявола с помощью рассказов и старинных обрядов. Но пока фермеры заняты своими делами, Дьявол подбирается гораздо ближе, чем они думали.

Анна Пляка «Взаперти», 16+

Десять человек, запертых в заброшенном доме. Десять испытаний, чтобы научиться доверять друг другу. Десять этажей, чтобы преодолеть их и выйти на волю. Они выдержат и огонь, и воду, и трубы. Если им поможет Дождь. Если их не уничтожит Миротворец.

Клэр Макфолл «Последний свидетель», 16+

Компания из трех парней и двух девушек отправляется на побережье Ирландского моря. Живописный безлюдный берег, тишина и ощущение полной безопасности. Невозможно представить, что это райское место скрывает тайны о человеческих жертвоприношениях. Но когда молодые люди находят неподалеку древнее захоронение и забирают странный предмет, жуткие события прошлого переплетаются с реальностью.

Татьяна Корсакова «Гремучий ручей», 16+

Мрачные легенды с давних пор ходят про усадьбу Гремучий ручей. Здесь все происходит иначе, чем в обычном мире, – вдруг наползают странные туманы, жуткие голоса пугают и сводят с ума… Много лет здесь никто не жил. Но вот усадьбу заняли солдаты СС – и кошмары из легенд стали реальностью. Растерзанные неведомым зверем люди, вылезающая из могилы нежить…

Ши Эрншоу «Коварная бездна», 16+

Двести лет назад трех сестер Свон обвинили в колдовстве и сбросили в воды бухты Спарроу. С тех пор они возвращаются каждое лето, чтобы отомстить жителям города. Они крадут тела местных девушек, и в их облике увлекают в море молодых людей. И каждый год в город стекаются туристы, завороженные историей проклятия сестер.

Брайан Кин «Воскрешение», 18+

Ничто не остается мертвым надолго. Покойники возвращаются к жизни, разумные, решительные... и очень голодные. Спасение кажется Джиму Тёрмонду, одному из нескольких уцелевших в этом кошмаре, недостижимым. Однако его сын все еще жив, и их разделяют сотни миль. Шансы на успех ничтожны, но Джим клянется найти мальчика — или умереть.

Екатерина Неволина «Тень в зеркале», 16+

Кто она, эта блондинка в зеркале, девушка, попавшая в аварию и потерявшая память? Если верить окружающим — Мика, единственная и любимая дочь богача Санева. А если не верить? Если больше, чем чужие слова, говорят сны и видения? Если заботливые родные кажутся чужими, а к недоброжелательному незнакомцу душа тянется так, словно они связаны крепкой нитью.

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