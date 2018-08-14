Продолжаем голосовать за лучшие тульские фастфуд-заведения

Участвуйте в народном голосовании Myslo, чтобы сделать наш город лучше.

Напоминаем, что на нашем портале идёт голосование за лучшие фастфуд-заведения в Туле. Поделитесь своим мнением! Голосуйте за ваши любимые

фастфуд-рестораны, делайте репосты.

Давайте вместе создадим рейтинг лучших мест Тулы! Обладатель первого места получит грамоту и специальную наклейку, которую сможет повесить на свои двери и гордиться званием «Народное место». За второе и третье места будут наклейки поменьше. как голосовать Вам предлагается пара фастфуд-ресторанов, они тасуются в произвольном порядке. Жесткий рандом — выпасть может все что угодно. Из предложенной пары вы выбираете наиболее приятное лично вам место, кликая на фото или на название. Внизу выводится текущий рейтинг. В день вы можете пройти голосовалку только по одному кругу. Причем для того чтобы принять участие в голосовании, необязательно быть зарегистрированным на портале Myslo.

31 августа мы подведём итоги голосования и назовем лучший,

самый «народный»

фастфуд-ресторан в Туле.

Мы также ждем ваших развернутых комментариев: где лучше всего съесть бургер, шаурму и выпить колы, и почему?

Администрация портала просит учесть: у нас есть возможность отслеживать накрутки, поэтому пойманные на жульничестве будут дисквалифицированы.