Избавление от алкогольной зависимости: клиники Тулы, которые помогут

По данным Минздрава, во время самоизоляции потребление алкоголя в России выросло на 2-3%, увеличилась и смертность от спиртного. Не рискуйте своим здоровьем, обратитесь к специалисту.

Врачи знают, как быстро и эффективно порвать с пристрастием к алкоголю, и вернуть человека к нормальной жизни. Условие тут лишь одно – чтобы он сам хотел вернуться к ней.

Медицинский центр «Авиценна»

Традиции военно-медицинской академии и современные практики медикаментозной и психотерапевтического помощи избавления от алкогольной зависимости.

Центр психотерапевтической помощи «Доверие»

Психологическое «кодирование» от алкозависимости и предоставление гарантии на оказанные услуги.

Медицинский центр « Авиценна

Причин, по которым люди начинают часто выпивать, бесконечное множество, но если человек вовремя не может остановиться, то на месте тех проблем, которые побудили его взяться за рюмку, возникают другие: алкогольная зависимость, подорванное здоровье, проблемы в семье и на работе...

Избавиться от них помогут специалисты медицинского центр «Авиценна». Он работает в Туле уже 18 лет. Его основная специализация – помощь в избавлении от алкогольной зависимости, а также лечение острых отравлений спиртными напитками и прерывание запоев.

Михаил Шипунов – За эти годы в нашем центре сложился прекрасный коллектив, ядром которого являются воспитанники Военно-медицинской Академии – носители отечественной питерской медицинской традиции, – рассказывает главный врач клиники, психиатр-нарколог Михаил Шипунов. – Выработался и фирменный стиль работы, состоящий из высокого профессионализма и внимательного отношения к пациентам. Наши медики в курсе новостей медицины и всегда используют в своей практике современные методы и эффективные препараты для борьбы с пристрастием к алкоголю, отравлением и его последствиями. Психотерапевты применяют только проверенные и хорошо показавшие себя методы профилактики и лечения алкоголизма, разработанные отечественными и зарубежными коллегами.

Методы оказания помощи врачей медицинского центра «Авиценна» всегда индивидуально подбираются в зависимости от состояния каждого пациента.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

– Если человек находится в острой фазе употребления, плохо себя чувствует, отмечается тяжелая интоксикация, то это является показанием для оказания неотложной помощи. Наши врачи круглосуточно готовы оказать её как на базе клиники, так и выехать на дом как по Туле, так и по всей Тульской области, – пояснил главный врач. Если пациент себя нормально чувствует, но есть необходимость в блокировании зависимости, в этом случае самое главное – желание его вернуться к жизни без алкоголя, подчеркивает Михаил Шипунов. – К сожалению, нет волшебной таблетки, которая прекратит тягу к спиртному. Поэтому в этом лечении очень важно стремление человека научиться жить без спиртного. С ним работает и врач нарколог, и психотерапевт. Они комплексно блокируют тягу к спиртному как с помощью лекарственных препаратов, так и с помощью психотерапевтической коррекции. Вся работа с пациентом ведется индивидуально, без групповых занятий. Никто не обещает, что излечение случится быстро. Алкоголизм – это хроническое заболевание, которое в некоторых случаях нуждается в сопровождении на протяжении всей жизни. Ведь зачастую после года – двух трезвой жизни у человека может сложиться ложная уверенность, что он может контролировать процесс употребления алкоголя. Алкоголь начал мешать жизни? Психиатры-наркологи центра «Авиценна» проконсультируют по вопросам алкоголизма, выполнят блокаду алкогольной зависимости, назначат лекарства, облегчающие отказ от алкоголя и соблюдение режима трезвости. Галерея показать все фотографии 8 Тула, п. Плеханово ул. Заводская д.1а (4872) 28-20-20, 28-38-38 +7 (903) 840-41-01 avicenna71.ru о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом Центр психотерапевтической помощи « Доверие Психология современного общества построена таким образом, что зачастую не воспринимает употребление алкоголя негативно. Именно поэтому многие пациенты решают обратиться за помощью специалистов уже тогда, когда регулярные застолья стали неотъемлемой частью жизни. Важно помнить: никогда не поздно начать учиться жить трезво. И в этом поможет Центр психотерапевтической помощи «Доверие». В центре «Доверие» проводится анонимное лечение алкоголизма гарантированным методом кодирования. Единственное «но»: осознанное желание пациента завязать со спиртным – решение о начале лечения от алкоголизма человек должен принять сам. Кодировка от алкоголя проводится исключительно в стенах медицинского центра, поскольку неграмотный подход, а также самолечение по советам друзей или коллег может спровоцировать ухудшение самочувствия и даже сбой в работе как отдельных органов, так и всего организма. В этом случае медики центра в большинстве случаев гарантируют 100% результат «кодировки». Приступают к лечению только по прошествии не менее двух дней с момента последнего употребления спиртного. С пациентом, обратившемся в Центр, заключается договор на оказание услуг по лечению от алкогольной зависимости (кодированию) на срок от 1 года до 5 лет. По завершении лечебного сеанса выдается справка о проведенном лечении, гарантирующая помощь по данной проблеме в течение срока, указанного в договоре. Но на этом работа не заканчивается. Пациент, прошедший кодировку обязан соблюдать рекомендации врача, не употреблять спиртного (в том числе и лекарственных препаратов), а при появлении желания выпить или срыве немедленно обращаться к врачу Центра. о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом В этом случае ему бесплатно (в течение срока «кодирования») будет оказана психотерапевтическая коррекции лечения (усиление «кода»). Лечение алкоголизма в центре оказания психотерапевтической помощи «Доверие» — это первый шаг на пути к выздоровлению, правильный выбор, направленный на улучшение качества жизни, восстановление работоспособности организма, очищение его от токсинов: комплексно, целенаправленно, эффективно. Закодироваться от алкоголя может каждый! Обращаясь в центр «Доверие» будущий пациент может рассчитывать на индивидуальный подход, всестороннее изучение проблемы, выбор наиболее подходящей методики лечения с участием лучших специалистов центра.

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