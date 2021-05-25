5 способов сделать дачу райским местом

Что, если завтра на дачу, а там еще ничего не готово для отдыха? Есть решение: едем в «Сад-Тула» или делаем онлайн-заказ, и дача сразу превращается в восхитительное место – красивое, комфортное и вкусное!

Тандыр

Один из главных трендов последних сезонов в дачной гастрономии, маст-хэв для всех, кто любит готовить блюда на огне и ценит здоровое питание. В тандыре можно сделать сочный шашлык, птицу, рыбу, овощи, при этом продукты не жарятся, а запекаются, поэтому особенно полезны.

Если на мангале мясо получается вкусным, то в тандыре оно еще вкуснее и готово всего за 15−20 минут.

Тандыр — это емкость из глины, для которой нужно просто найти место на вашем участке. Никакого сложного монтажа, тандыр устанавливается прямо на землю или специальную подставку из металла. И тандыры, и подставки, и аксессуары для готовки теперь можно купить в «Сад-Тула».

Аксессуары нужны для того, чтобы было удобно готовить различные продукты. В комплект к тандыру входит специальная крестовина, на которую подвешиваются шампуры с мясом.

А отдельно можно купить, например, решетку для рыбы, «елочку» для запекания курицы, прихваты для лепешек и другие приспособления. С ними тандыр превращается в многофункциональное чудо-устройство, в котором можно приготовить пир на весь мир!

В «Сад-Тула» можно найти тандыры разных размеров, от маленького до 1,5-метрового. Какой выбрать — ориентируйтесь на масштабы ваших застолий. В любом тандыре можно приготовить сразу много еды: например, в самом маленьком уместится 6 шампуров, но модель чуть больше позволяет разместить уже 12.

Где лучше установить тандыр, как его растапливать, как в нем готовить — обо всех этих тонкостях вам расскажут в «Сад-Тула». А для хранения между использованием и в зимний период подберут специальный чехол, который защитит тандыр от атмосферных воздействий.

Казан

Плов, блюда из мяса и овощей и десятки других кулинарных шедевров в казане на открытом огне получаются изумительными. В «Сад-Тула» продаются настоящие казаны — узбекские, чугунные, толстостенные. Особенность казана в том, что его стенки равномерно прогреваются, обеспечивают трехмерное поступление тепла к продуктам и долго его сохраняют: блюдо в нем медленно томится, что делает его особенно вкусным. Приготовленный в казане плов великолепен, как и любые другие блюда — готовить можно всё что угодно: мясо, овощи, супы.

В «Сад-Тула» есть казаны разных объемов, от 3,5 до 50 л. Маленького казана хватает на семью из 2−3 человек. Для компании из 5−7 человек лучше взять 8−10 литровый казан.

Готовить в казане можно на обычном мангале, но лучше купить для него специальную печь или выбрать мангал с подставкой для казана — с ними готовить удобнее. Их также можно найти в магазине или на сайте компании.

Мангал

Мангал для дачи покупается не на один сезон, а на много лет, поэтому выбирайте качественные модели, которые прослужат долго и на которых удобно готовить — правильной высоты, чтобы не наклоняться, с полочкой для посуды и дровницей, и желательно с крышей, чтобы непогода не помешала вашим кулинарным экспериментам.

Мангалы с элементами ковки, интересными деталями из дерева, жаровней разных размеров от компании «Сад-Тула» украсят ваш участок, а готовить на них — одно удовольствие. Обратите внимание на новинку — мангал с печью для казана: на нем можно одновременно готовить и плов, и шашлык.

Беседка

Зачем строить беседку, если можно ее купить, поставить и в тот же вечер устроить ужин на природе? Классные модели — «Астра» и «Пион»: они компактны, не требуют много места, а разместиться в них за столом смогут 6−8 человек.

Крыша из поликарбоната защитит от солнца и дождя, а каркас из оцинкованного профиля не требует покраски.

Дачный душ

Еще один легкий способ обеспечить на даче городской комфорт. В «Сад-Тула» можно купить прочную и легкую душевую кабину: ее каркас выполнен из оцинкованного профиля (материал не ржавеет, ее не нужно красить), стенки — из матового поликарбоната, не просвещаются.

Кабина может быть одинарной (только душ) и сдвоенной — душ плюс раздевалка при входе.

Бак для воды имеет разный объем, от 110 до 200 л (маленького хватает на одного-двух человек). В прохладные дни воду можно подогреть: бак оснащен тэном. В жару за счет плоской формы и черного цвета он и без электричества быстро прогревается на солнце.

Сделайте свою дачу красивой и комфортной вместе с «Сад-Тула» и наслаждайтесь отдыхом! Доступные цены и дисконтная карта на скидку до 10%, которую вы получите при первой покупке, помогут вам обустраивать свой участок с приятной экономией!

Тула, пр. Ленина, 169, строительный рынок «Слобода», павильон 96.

Телефоны: (4872) 71−66−74, 8−953−957−8000.