Лето с «Декатлоном»: всё для спорта и активного отдыха

Фото предоставлено компанией «Декатлон».

В магазине вы найдете товары для активного отдыха для каждого: от малышей до опытных спортсменов.

Хотите, чтобы лето было незабываемым? Проведите его активно! С «Декатлоном» это просто. Здесь вас ждут тысячи товаров для всей семьи.

У компании собственное производство, 99% моделей в магазине выпускаются под марками «Декатлона». На них распространяется гарантия 2 года.

Планируете активные выходные? Заглядывается в «Декатлон»! От работает ежедневно с 10.00 до 22.00.

Если вы проводите лето в городе...

...это не повод унывать. Отправляйтесь на прогулку на самокатах или велосипедах.

В «Декатлоне» представлены велосипеды для разных практик: городские, гибридные, горные и складные. Самые популярные у туляков – горные. В «Декатлоне» представлено 25 моделей таких велосипедов по цене от 12 999 рублей.

На рамы велосипедов

собственного производства

«Декатлон» предоставляет

пожизненную гарантию.

Также в магазине есть велосервис.

Еще один отличный вариант для семейной прогулки – самокаты. Это хороший тренажер для развития общей координации, баланса и равновесия, ведь во время катания задействованы различные группы мышц и системы организма. В «Декатлоне» есть модели от 1499 рублей.

О том, как выбрать детский самокат, читайте здесь.

Обзор на взрослые самокаты, ищите по ссылке.

Если вы собираетесь за город...

...запланируйте пикник в лесу. Всё для любого вида походов: от горных до бэкпэкинга представлено в «Декатлоне» под торговой маркой Quechua. Палатки, спальные мешки, мебель, посуда, походные рюкзаки и многое другое – все это есть на полках магазина по доступным ценам.

Если вы планируете поход на одну ночь, вам подойдут простые двух и трехместные палатки. В «Декатлоне» их можно купить по цене от 2999 рублей.

Для длительного отдыха выбирайте семейные платки вместительностью от 4 до 8 мест. Цены на такие модели начинаются от 5999 рублей.

О том, как подготовиться к походу читайте в блоге «Декатлона».

С полным ассортиментом ознакомьтесь на сайте decathlon.ru.

Товары можно заказать, не выходя из дома, стоимость доставки – от 200 рублей. Также вы можете забронировать выбранные модели из забрать их из магазина в любое удобное время.

Тула, с. Осиновая Гора, ул. Аркадия Шипунова, 7-а.

Тел. 25-49-31.

Часы работы: ежедневно с 10.00 до 22.00.

decathlon.ru

«Декатлон» – это не классический ритейлер, который закупает и перепродает товары. Компания начала производство собственной продукции еще в 80-х годах. Основатели хотели устанавливать цену сами, чтобы спортивные товары стали доступными. И это получилось!

Один из приоритетов компании – безопасность. Вся продукция отвечает требованиям безопасности и проходит испытания в реальных условиях. Отслеживать качество помогают покупатели: если клиенты оценивают отвар на две звезды из пяти, производство модели останавливается, ее также убирают из продаж, даже если товар в большом количестве представлен в магазинах. С «Декатлон» представлены только качественные товары, которыми без опасений может пользовать ваши близкие и дети.