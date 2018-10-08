10 книг, которые помогут подросткам понять себя

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Они — уже не дети, но ещё и не взрослые. Подростки хотят читать о своих проблемах. Хотят знать, что резкие перепады настроения — это нормально и со всеми случается. Что завоевать в школе популярность так же трудно, как забраться на Эверест.

Портал Myslo и сеть книжных магазин «Читай-город» выбрали книги о подростках и для подростков. Книги, говорящие взрослым языком, на равных, без родительского взгляда сверху и назиданий. Книги, которые не боятся самых сложных тем. Их интересно читать не только детям, но и родителям: ведь они помогут понять друг друга и найти общий язык.

Стивен Чбоски «Хорошо быть тихоней»

Чарли переходит в старшую школу. Опасаясь того, что его там ждет после недавнего нервного срыва, он начинает писать письма кому-то, кого никогда в жизни не видел, но кто, он уверен, должен хорошо его понять. Чарли не любит ходить на танцы, поскольку ему обычно нравятся те песни, под которые не потанцуешь. Каждая новая книга, прочитанная им по совету Билла, учителя литературы, тут же становится у Чарли самой любимой: «Убить пересмешника», «Питер Пэн», «Великий Гэтсби». Билл советует Чарли «быть не губкой, а фильтром», и тот честно пытается. Еще Чарли пытается не вспомнить крепко забытые детские травмы и разобраться в своих чувствах к старшекласснице Сэм, сестре его друга Патрика по кличке Никак.

Джей Эшер, Кэролин Маклер «Наше будущее»



1996 год. Семь лет до изобретения первой социальной сети Facebook. Однако именно Facebook переворачивает жизнь главных героев — старшеклассников Эммы Нельсон и Джоша Темплтона, когда бывшие лучшие друзья получают по почте диск с программным обеспечением AOL. Загрузив программу, Эмма и Джош попадают на загадочный сайт и обнаруживают профили взрослых Эммы Нельсон и Джоша Темплтона. Следя за статусами и обновлениями на страницах своих двойников, ребята с ужасом осознают, что они видят будущее… и могут его менять.

Никола Юн «Весь этот мир»

Юная Мэдди за всю свою жизнь видела только двоих людей: маму и медсестру. У неё редкое генетическое заболевание под названием ТКИН (тяжёлая комбинированная иммунная недостаточность). Проще говоря, аллергия на весь мир. Мэдди никогда не выходила из дома, не училась в школе, а с людьми общалась только при помощи «Скайпа». И была счастлива. По крайней мере, так ей казалось. А как ещё может казаться, если другой жизни никогда не видел? Всё меняется с появлением нового соседа, невероятного мальчика Олли. Ради него Мэдди нарушит условия заточения, чего бы ей это ни стоило. Сразу после выхода дебютный роман американки Николы Юн собрал все возможные премии и завоевал признание подростков.

Дженди Нельсон «Я подарю тебе солнце»



Эта книга стала лидером продаж в 32 странах, была удостоена всех возможных наград и принесла Дженди Нельсон мировую известность, а права на экранизацию были куплены задолго до выхода книги. Ноа и Джуд. Брат и сестра, такие разные, но самые близкие друзья на свете. До тех пор, пока страшная семейная трагедия не разлучила их. Спустя три года они встретились снова. Какие испытания им предстоит пройти, чтобы научиться снова понимать друг друга? Это роман о дружбе и предательстве, творчестве и поисках себя и, конечно же, о любви во всех ее проявлениях.

Джером Д. Сэлинджер «Над пропастью во ржи»

Изданный в послевоенное время, роман принес писателю безоговорочное признание критиков и любовь поклонников, особенно среди юных читателей. Откровенная история, рассказанная подростком в подлинно молодёжном стиле о своей попытке избежать фальши этого мира, остаётся актуальной до сих пор и не оставит равнодушным ни одно сердце.



Анна Гавальда «35 кило надежды»

Тринадцатилетний Грегуар хорошо помнит, как его первая учительница говорила о нем: «Голова как решето, золотые руки и большущее сердце…» Так он и живет изо дня в день: обожает своего деда, занимается поделками и ненавидит школу, куда его каждое утро гонят родители. Однажды, узнав о том, что на свете есть лицей, где мальчики все время что-то мастерят, он, закрывшись в своей комнате, пишет смешное и трогательное письмо с просьбой разрешить ему там учиться, вкладывает в конверт чертежи своего первого изобретения — машинки для чистки бананов — и… взволнованно ждет. Может быть, и в самом деле отметки — не самое главное и гораздо важнее знать, чего ты хочешь от жизни?

Владислав Крапивин «Та сторона, где ветер»



В жизни каждого человека случается беда. И порой кажется, что справиться с ней совершенно невозможно. Но несчастье отступает, если рядом оказывается настоящий друг, который разделит с тобой твою боль, поможет выстоять, не сломаться. Это повесть о мальчишках с верными и смелыми сердцами, о настоящей дружбе, о том, как научиться любить и понимать друг друга, сопереживать и вовремя приходить на помощь.

Рувим Фраерман «Дикая собака Динго»



Привычный мир Тани, главной героини повести, разрушился в один миг — когда выяснилось, что в городок, где она жила с матерью, приезжает ее отец. У него давно есть другая семья, жена и приемный сын. В сердце девочки закрадывается обида и горькая ревность. Но вместе с ними неожиданно появляется и любовь — первая, неуклюжая и… прекрасная! Смешанные чувства переполняют девочку. Вдруг она начинает мечтать о дальних странах и хочет увидеть дикую австралийскую собаку динго. Что с ней происходит? Может, она просто становится старше? Повесть была написана в 1939 году и имела оглушительный успех.



Нина Дашевская «День числа Пи»



«Я не странный, я нормальный. Это все остальные странные. На самом деле вы считаетесь нормальными только потому, что вас больше! Как будто если каких-то людей больше, то они правы. Между прочим, большинство считало, что Земля плоская». В школе Лёву Иноземцева считают странным. Единственный человек, с которым он нашёл общий язык, как назло, садится за одну парту с тем, кто насмехается над Лёвой больше всех. А ещё Лёва Иноземцев любит музыку, потому что она логична. Жалко, мало кто это понимает. Нина Дашевская — автор восьми книг для детей и подростков, лауреат литературных премий «Книгуру» и «Новая детская книга». «День числа Пи» — это две повести, связанные общими героями: о дружбе и любви, о том, как непросто принять себя и услышать другого.



Джон Грин «В поисках Аляски»

Никому, кроме собственных родителей, не интересный тощий Толстячок Майлз Холтер в романтическом поиске неизвестного, но непременно Великого «Возможно» переезжает в закрытую частную школу, где начинается настоящая жизнь: надежные друзья и не перестающие досаждать враги, где в воздухе витают новые идеи и чувства, где страшно жарко, но дышится полной грудью, где за пятки кусает страх — страх наказания за неповиновения правилам — и гонит вперед любовь и жажда счастья… И с этим счастьем удается соприкоснуться, но соприкоснуться всего лишь на миг, после чего приходится, едва оперившись, выходить во взрослую жизнь.

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