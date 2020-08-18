Тренд сезона в бизнесе – самозанятость
Самозанятость или налог на профессиональный доход – долгожданный налоговый режим начал действовать в Тульской области с 1 июля 2020 года.
С начала действия нового налогового режима, то есть меньше чем за два месяца, в регионе зарегистрировалось более 2000 самозанятых. И не меньшее количество жителей обратились за консультациями, помощью в регистрации и решении вопросов, которые отделяют самозанятого от перехода в правовое поле.
Потому очень важно еще раз подчеркнуть важные аспекты специального режима и развеять самые частые заблуждения первого потока самозанятых в регионе. И вернее всего это сделать через детальное описание портрета самозанятого.
Кто такие самозанятые?
Налог на профессиональный доход — это система налогообложения, обособленная от всех остальных из группы налоговых режимов. Она действует самостоятельно: тандем НПД с УСН и другими невозможен. Кроме того, налог на профессиональный доход предъявляет ряд требований:
- не иметь наемных сотрудников,
- не работать с подакцизными, маркированными товарами и полезными ископаемыми,
- не перепродавать товары (кроме личных вещей),
- не зарабатывать более 2,4 млн руб. за календарный год.
Самозанятым может стать представитель лишь определенной профессии: это человек, который ведет свободную профессиональную деятельность или совмещает основную работу с фрилансом. Например, вы можете быть мастером по ремонту телефонов и при этом официально работать менеджером по продажам в компании.
Если вы репетитор, фотограф, ведущий, мастер маникюра, парикмахер, кондитер или представитель еще с десятка других профессий, которые подразумевают сдельную оплату труда и ненормированный рабочий график, то новый налоговый режим создан именно для вас.
В чем преимущества режима самозанятости?
- Доступный, а главное, самый недорогой способ работать легально. Ставки в 4 и 6% зафиксированы в законе и не изменятся до 2029 года.
- Простая регистрация через приложение «Мой налог» — это значит, что не нужно собирать бумаги, платить пошлину и ехать в налоговую.
- Стать самозанятым можно в любой день месяца.
- Мобильный банк — это всё, что необходимо для получения оплаты за оказанные услуги или проданные товары. НПД не подразумевает необходимость онлайн-кассы — все чеки генерируются в приложении.
Елена Комарова, парикмахер
– Я работаю парикмахером более пяти лет. У меня никогда не было наёмных сотрудников: я всегда работала одна, сама на себя. Когда в Туле начал действовать налоговый режим, я скачала на телефон приложение «Мой налог» и зарегистрировалась в качестве самозанятого.Какие преимущества я вижу в новом налоговом режиме? Самое главное — я плачу налоги только за себя, со своих доходов: заработала за месяц определенную сумму и отдала с нее всего 4% налога, без других дополнительных платежей. После регистрации прошло меньше месяца, но в приложении я уже вижу сумму своих доходов и налогов. Тут же можно оформить чек об оказании услуги и отправить его клиенту — онлайн-касса для этого не нужна. Еще один приятный момент — после регистрации в качестве самозанятого мне начислили 22 130 бонусов, которыми я могу оплачивать свои налоги. Налоговые платежи тоже можно проводить через приложение — не нужно ходить в налоговую и подавать декларации, что очень удобно.
Как работает самозанятость
Самозанятые платят налог только по двум ставкам: 4% – с поступлений от физлиц и 6% – с поступлений от ИП и юридических лиц. А самое главное, что никаких налогов не нужно будет платить, если вы не получали доход за свою профессиональную деятельность в течение месяца или более.
Самозанятые — зачастую креативные и творческие люди, они ценят своё время и не любят бюрократию.
Потому один из главных девизов нового режима — никаких деклараций и очередей в налоговой, всё взаимодействие максимально автоматизировано и только онлайн.
Важно фиксировать, сколько денег самозанятый получил от физлиц, а сколько — от юридических
Предположим, что самозанятый Николай — кондитер. В апреле он продал три свадебных торта, получив по 20 000 руб. за каждый, и выполнил один корпоративный заказ на 10 000 руб. Налоговая база по платежам от физлиц: 20 000 руб. x 3 торта = 60 000 руб. Налоговая ставка — 4%. Налоговая база по платежам от организаций: 10 000 руб., от этой суммы Николай отдаст государству 6%. НПД за апрель составит: 60 000 руб. x 4% + 10 000 Р x 6% = 3000 руб.
К счастью, самозанятому не нужно ничего вычислять самому: налоговая сама всё посчитает и пришлет только уведомление с суммой, которую нужно будет заплатить. Уведомление приходит до 12 числа месяца, который следует за истекшим. Заплатить налог нужно до 25 числа того же месяца.
Беспокоиться о сроках и держать их в памяти не нужно: в приложении «Мой налог» можно настроить автоплатеж с банковской карты. Тогда до 25 числа банк по запросу налоговой будет сам переводить деньги.
Как самозанятому принимать платежи от клиентов?
Когда клиент расплатится, самозанятый в приложении заявляет о поступлении как о доходе. Тут же, в приложении, формируется ссылка на чек — его надо передать клиенту. Сделать это можно несколькими способами:
- отправить по смс или через мессенджеры,
- выслать на электронную почту,
- дать клиенту считать QR-код на чеке,
- распечатать и вручить в бумажном виде.
Самозанятый сам решает, какой чек выдать: электронный или бумажный. При этом клиент не вправе требовать бумажный чек, если он уже получил электронный. Это удобная система расчета не только для самозанятого, но и для клиента, так как чеки за выполненные услуги всегда будут храниться в электронном виде.
Раиса Василькова, портной женской одежды
– Я много лет трудилась в сфере швейного производства и давно думала о том, чтобы работать на себя. Этой весной захотела открыть ИП, обратилась в центр «Мой бизнес», но из-за пандемии приостановила этот процесс. А летом мне позвонили из центра и рассказали о новом налоговом режиме – самозанятости. Можно сказать, что это ускорило и упростило для меня начало своего дела. 1 июля новый режим вступил в силу, а уже на следующий день я через мобильное приложение зарегистрировалась в качестве самозанятой. Процедура заняла всего 20 минут и не вызвала никаких сложностей. Теперь я выполняю заказы дома, а в будущем планирую открыть небольшую мастерскую.
Когда работаешь сам на себя, у самозанятости много плюсов: не нужно открывать расчетный счет и покупать онлайн-кассу, как для ИП. Не нужно никакой отчетности и походов в налоговую – а это большая экономия времени. Я могу работать легально, давать рекламу, брать справки о доходах. При регистрации получила солидный вычет, который позволит сэкономить на налоговых платежах: такая поддержка на старте бизнеса очень важна.
Как получить налоговый вычет?
Стать самозанятым выгодно по многим пунктам. Один из них – это первоначальная помощь от государства, которое дает самозанятым специальный бонус – вычет, который снижает налоговую ставку.
С учетом вычета ставка по платежам от физлиц – 3%, от юрлиц и ИП – 4%.
Бонус будет действовать, пока самозанятый не сэкономит 10 000 руб. на налоге. После этого ставки навсегда вернутся к стандартному размеру – вычет дается только один раз. Чтобы получить вычет, не нужны никакие заявления. Налоговая знает, что самозанятому положен бонус, – она сама его применит и всё рассчитает.
Что выбрать — ИП или самозанятость?
Если вы задумывались об открытии ИП, но не до конца понимали, зачем вам такой обширный функционал и такие высокие налоговые ставки, то налоговый режим НПД — точно для вас. Разберем основные аспекты каждой из форм по полочкам.
|Направление
|ИП
|Самозанятый
|Регистрация
|Лично, с госпошлиной 800 руб.
|Онлайн, бесплатно
|Лимит годового дохода
|150 млн руб.
|2,4 млн руб.
|Сотрудники
|До 100 человек
|Нанимать нельзя
|Налоговая ставка
|6% на все денежные поступления
|4% доходы от физлиц, 6% доходы от юрлиц и ИП
|Страховые взносы
|Обязательны на ОПС и ОМС. В 2020 году — 40 874 руб. + 1% от доходов свыше 300 000 руб. в год
|Необязательны
|Работа по найму
|Можно
|Можно
|Онлайн-касса
|Обязательна, если есть покупатели-физлица и деятельность не позволяет работать без кассы
|Не нужна
|Налоговый учет
|Необходимо сдавать декларации с периодичностью, которую подразумевает система налогообложения
|Нет. Налоговые платежи рассчитываются автоматически и принимаются онлайн
|Налоговые вычеты
|При УСН ежегодный вычет на сумму взносов на ОПС и ОМС
|Один вычет 10 000 руб. до достижения лимита
Но всё же есть между ИП и самозанятостью нечто общее по сравнению с работой в тени – это возможность подтверждать свои доходы для таких, с одной стороны, привычных, а с другой – затруднительных в достижении аспектов, как право претендовать на кредит или ипотеку, а также оформление и положительное решение по визе в зарубежные страны.
Как оформить самозанятость в Тульской области
Чтобы стать самозанятым, нужно встать на налоговый учет как плательщик НПД. Это бесплатно — госпошлины нет. Идти в налоговую тоже не нужно: заявление подается через интернет. Какими способами еще можно зарегистрироваться? Рассказываем:
- Через мобильное приложение «Мой налог».
- В личном кабинете плательщика НПД на сайте ФНС.
- В центре «Мой бизнес». Специалисты не только зарегистрируют вас в качестве самозанятого, но и подробно расскажут об особенностях применения режима в вашей профильной области.
Что нужно для оформления? Всё зависит от того, какой способ регистрации вы выбрали. Если подаете заявление через мобильное приложение «Мой налог», то надо сделать фотографию себя и паспорта, сгенерировать заявление онлайн.
Ну а если всё же с помощью специалиста центра «Мой бизнес», то просто позвонить по номеру 8 (800) 600-777-1 или сразу прийти по адресу: Тула, ул. Кирова, 135, корп. 1.
В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы» квалифицированные специалисты сферы бухгалтерских и юридических услуг не только зарегистрируют вас в качестве самозанятого, но и обучат функционалу приложения, расскажут о специфике применения НПД в вашей сфере деятельности, а также о специальных мерах государственной поддержки для самозанятых.
Поддержка центра «Мой бизнес» выходит за рамки привычного понимания консультирования по вопросам бизнеса и становиться ближе к самозанятым.
Консультационный чат «Самозанятость в Тульской области» https://t.me/npd_tula — это площадка обмена опытом и консультаций для самозанятых граждан.
Идея чата – сделать взаимодействие инфраструктуры поддержки и самозанятых граждан эффективнее и быстрее, а сам режим НПД – понятнее и проще в применении.
Задавайте свои вопросы, делитесь бизнес-ситуациями, приглашайте коллег! Взамен вы получите экспертную поддержку и только актуальную информацию о действии режима на территории Тульской области.