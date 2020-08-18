Тренд сезона в бизнесе – самозанятость

Самозанятость или налог на профессиональный доход – долгожданный налоговый режим начал действовать в Тульской области с 1 июля 2020 года.

С начала действия нового налогового режима, то есть меньше чем за два месяца, в регионе зарегистрировалось более 2000 самозанятых. И не меньшее количество жителей обратились за консультациями, помощью в регистрации и решении вопросов, которые отделяют самозанятого от перехода в правовое поле.

Потому очень важно еще раз подчеркнуть важные аспекты специального режима и развеять самые частые заблуждения первого потока самозанятых в регионе. И вернее всего это сделать через детальное описание портрета самозанятого.

Кто такие самозанятые?

Налог на профессиональный доход — это система налогообложения, обособленная от всех остальных из группы налоговых режимов. Она действует самостоятельно: тандем НПД с УСН и другими невозможен. Кроме того, налог на профессиональный доход предъявляет ряд требований:

не иметь наемных сотрудников,

не работать с подакцизными, маркированными товарами и полезными ископаемыми,

не перепродавать товары (кроме личных вещей),

не зарабатывать более 2,4 млн руб. за календарный год.

Самозанятым может стать представитель лишь определенной профессии: это человек, который ведет свободную профессиональную деятельность или совмещает основную работу с фрилансом. Например, вы можете быть мастером по ремонту телефонов и при этом официально работать менеджером по продажам в компании.

Если вы репетитор, фотограф, ведущий, мастер маникюра, парикмахер, кондитер или представитель еще с десятка других профессий, которые подразумевают сдельную оплату труда и ненормированный рабочий график, то новый налоговый режим создан именно для вас.

В чем преимущества режима самозанятости?

Доступный, а главное, самый недорогой способ работать легально. Ставки в 4 и 6% зафиксированы в законе и не изменятся до 2029 года.

Простая регистрация через приложение «Мой налог» — это значит, что не нужно собирать бумаги, платить пошлину и ехать в налоговую.

Стать самозанятым можно в любой день месяца.

Мобильный банк — это всё, что необходимо для получения оплаты за оказанные услуги или проданные товары. НПД не подразумевает необходимость онлайн-кассы — все чеки генерируются в приложении.

Елена Комарова, парикмахер – Я работаю парикмахером более пяти лет. У меня никогда не было наёмных сотрудников: я всегда работала одна, сама на себя. Когда в Туле начал действовать налоговый режим, я скачала на телефон приложение «Мой налог» и зарегистрировалась в качестве самозанятого.Какие преимущества я вижу в новом налоговом режиме? Самое главное — я плачу налоги только за себя, со своих доходов: заработала за месяц определенную сумму и отдала с нее всего 4% налога, без других дополнительных платежей. После регистрации прошло меньше месяца, но в приложении я уже вижу сумму своих доходов и налогов. Тут же можно оформить чек об оказании услуги и отправить его клиенту — онлайн-касса для этого не нужна. Еще один приятный момент — после регистрации в качестве самозанятого мне начислили 22 130 бонусов, которыми я могу оплачивать свои налоги. Налоговые платежи тоже можно проводить через приложение — не нужно ходить в налоговую и подавать декларации, что очень удобно.

Как работает самозанятость

Самозанятые платят налог только по двум ставкам: 4% – с поступлений от физлиц и 6% – с поступлений от ИП и юридических лиц. А самое главное, что никаких налогов не нужно будет платить, если вы не получали доход за свою профессиональную деятельность в течение месяца или более.

Самозанятые — зачастую креативные и творческие люди, они ценят своё время и не любят бюрократию.

Потому один из главных девизов нового режима — никаких деклараций и очередей в налоговой, всё взаимодействие максимально автоматизировано и только онлайн.

Важно фиксировать, сколько денег самозанятый получил от физлиц, а сколько — от юридических и ИП. Это нужно для налогового учета, ведь ставка налогообложения у этих доходов разная — 4% и 6% – и смешивать их нельзя. Наглядным будет пример:

Предположим, что самозанятый Николай — кондитер. В апреле он продал три свадебных торта, получив по 20 000 руб. за каждый, и выполнил один корпоративный заказ на 10 000 руб. Налоговая база по платежам от физлиц: 20 000 руб. x 3 торта = 60 000 руб. Налоговая ставка — 4%. Налоговая база по платежам от организаций: 10 000 руб., от этой суммы Николай отдаст государству 6%. НПД за апрель составит: 60 000 руб. x 4% + 10 000 Р x 6% = 3000 руб.

К счастью, самозанятому не нужно ничего вычислять самому: налоговая сама всё посчитает и пришлет только уведомление с суммой, которую нужно будет заплатить. Уведомление приходит до 12 числа месяца, который следует за истекшим. Заплатить налог нужно до 25 числа того же месяца.

Беспокоиться о сроках и держать их в памяти не нужно: в приложении «Мой налог» можно настроить автоплатеж с банковской карты. Тогда до 25 числа банк по запросу налоговой будет сам переводить деньги.

Как самозанятому принимать платежи от клиентов?

Когда клиент расплатится, самозанятый в приложении заявляет о поступлении как о доходе. Тут же, в приложении, формируется ссылка на чек — его надо передать клиенту. Сделать это можно несколькими способами:

отправить по смс или через мессенджеры,

выслать на электронную почту,

дать клиенту считать QR-код на чеке,

распечатать и вручить в бумажном виде.

Самозанятый сам решает, какой чек выдать: электронный или бумажный. При этом клиент не вправе требовать бумажный чек, если он уже получил электронный. Это удобная система расчета не только для самозанятого, но и для клиента, так как чеки за выполненные услуги всегда будут храниться в электронном виде.

Раиса Василькова, портной женской одежды – Я много лет трудилась в сфере швейного производства и давно думала о том, чтобы работать на себя. Этой весной захотела открыть ИП, обратилась в центр «Мой бизнес», но из-за пандемии приостановила этот процесс. А летом мне позвонили из центра и рассказали о новом налоговом режиме – самозанятости. Можно сказать, что это ускорило и упростило для меня начало своего дела. 1 июля новый режим вступил в силу, а уже на следующий день я через мобильное приложение зарегистрировалась в качестве самозанятой. Процедура заняла всего 20 минут и не вызвала никаких сложностей. Теперь я выполняю заказы дома, а в будущем планирую открыть небольшую мастерскую. Когда работаешь сам на себя, у самозанятости много плюсов: не нужно открывать расчетный счет и покупать онлайн-кассу, как для ИП. Не нужно никакой отчетности и походов в налоговую – а это большая экономия времени. Я могу работать легально, давать рекламу, брать справки о доходах. При регистрации получила солидный вычет, который позволит сэкономить на налоговых платежах: такая поддержка на старте бизнеса очень важна.

Как получить налоговый вычет?

Стать самозанятым выгодно по многим пунктам. Один из них – это первоначальная помощь от государства, которое дает самозанятым специальный бонус – вычет, который снижает налоговую ставку.

С учетом вычета ставка по платежам от физлиц – 3%, от юрлиц и ИП – 4%.

Бонус будет действовать, пока самозанятый не сэкономит 10 000 руб. на налоге. После этого ставки навсегда вернутся к стандартному размеру – вычет дается только один раз. Чтобы получить вычет, не нужны никакие заявления. Налоговая знает, что самозанятому положен бонус, – она сама его применит и всё рассчитает.

Что выбрать — ИП или самозанятость?

Если вы задумывались об открытии ИП, но не до конца понимали, зачем вам такой обширный функционал и такие высокие налоговые ставки, то налоговый режим НПД — точно для вас. Разберем основные аспекты каждой из форм по полочкам.

Направление ИП Самозанятый Регистрация Лично, с госпошлиной 800 руб. Онлайн, бесплатно Лимит годового дохода 150 млн руб. 2,4 млн руб. Сотрудники До 100 человек Нанимать нельзя Налоговая ставка 6% на все денежные поступления 4% доходы от физлиц, 6% доходы от юрлиц и ИП Страховые взносы Обязательны на ОПС и ОМС. В 2020 году — 40 874 руб. + 1% от доходов свыше 300 000 руб. в год Необязательны Работа по найму Можно Можно Онлайн-касса Обязательна, если есть покупатели-физлица и деятельность не позволяет работать без кассы Не нужна Налоговый учет Необходимо сдавать декларации с периодичностью, которую подразумевает система налогообложения Нет. Налоговые платежи рассчитываются автоматически и принимаются онлайн Налоговые вычеты При УСН ежегодный вычет на сумму взносов на ОПС и ОМС Один вычет 10 000 руб. до достижения лимита

Но всё же есть между ИП и самозанятостью нечто общее по сравнению с работой в тени – это возможность подтверждать свои доходы для таких, с одной стороны, привычных, а с другой – затруднительных в достижении аспектов, как право претендовать на кредит или ипотеку, а также оформление и положительное решение по визе в зарубежные страны.

Как оформить самозанятость в Тульской области

Чтобы стать самозанятым, нужно встать на налоговый учет как плательщик НПД. Это бесплатно — госпошлины нет. Идти в налоговую тоже не нужно: заявление подается через интернет. Какими способами еще можно зарегистрироваться? Рассказываем:

Через мобильное приложение «Мой налог».

«Мой налог». В личном кабинете плательщика НПД на сайте ФНС.

плательщика НПД на сайте ФНС. В центре «Мой бизнес». Специалисты не только зарегистрируют вас в качестве самозанятого, но и подробно расскажут об особенностях применения режима в вашей профильной области.

Что нужно для оформления? Всё зависит от того, какой способ регистрации вы выбрали. Если подаете заявление через мобильное приложение «Мой налог», то надо сделать фотографию себя и паспорта, сгенерировать заявление онлайн.

Ну а если всё же с помощью специалиста центра «Мой бизнес», то просто позвонить по номеру 8 (800) 600-777-1 или сразу прийти по адресу: Тула, ул. Кирова, 135, корп. 1.

В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы» квалифицированные специалисты сферы бухгалтерских и юридических услуг не только зарегистрируют вас в качестве самозанятого, но и обучат функционалу приложения, расскажут о специфике применения НПД в вашей сфере деятельности, а также о специальных мерах государственной поддержки для самозанятых.

Поддержка центра «Мой бизнес» выходит за рамки привычного понимания консультирования по вопросам бизнеса и становиться ближе к самозанятым.

Консультационный чат «Самозанятость в Тульской области» https://t.me/npd_tula — это площадка обмена опытом и консультаций для самозанятых граждан.

Идея чата – сделать взаимодействие инфраструктуры поддержки и самозанятых граждан эффективнее и быстрее, а сам режим НПД – понятнее и проще в применении.

Задавайте свои вопросы, делитесь бизнес-ситуациями, приглашайте коллег! Взамен вы получите экспертную поддержку и только актуальную информацию о действии режима на территории Тульской области.

Центр «Мой бизнес»

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