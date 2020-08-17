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Почему покупать металлопрокат в АО «Сталепромышленная компания» удобно и выгодно
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Почему покупать металлопрокат в АО «Сталепромышленная компания» удобно и выгодно

От забора или навеса на приусадебном участке до оптовых поставок металлопроката для крупных заводов: здесь помогут решить задачи клиенту любого уровня.

В «Сталепромышленной компании» о металлопрокате знают буквально всё. Компания работает на этом рынке уже 29 лет и имеет 50 филиалов по всей России. География поставок впечатляет: это вся страна, от Санкт-Петербурга до Петропавловска-Камчатского.

В Туле филиал открылся два года назад и уже успел себя зарекомендовать и наработать солидную базу клиентов разного уровня.

Директор тульского филиала «СПК-Тула» Андрей Александрович Дьячков:

Андрей Дьячков

– Наши клиенты это частные лица и мелкий бизнес, предприятия, занимающиеся переработкой металла, небольшие строительные компании и крупные застройщики, промышленные холдинги. Проще говоря, это все, кто в своей деятельности использует металлопрокат. Мы гордимся сотрудничеством с такими предприятиями, как «Тулачермет», «Газстройдеталь», Косогорский металлургический завод, «Щекиноазот», строительно-монтажная фирма «Ди Ферро», Тульский металлопрокатный завод.

 

Компания занимается оптовой и розничной торговлей металлопрокатом, развивает производственное направление: осуществляет переработку металла и производит различные профили.

Немаловажно, что база работает напрямую с металлургическими комбинатами: получает заказы железнодорожными вагонами сразу на площадку тульского филиала.

Металлобаза и офис продаж находятся на одной территории – это удобно! Можно сразу узнать об ассортименте, выбрать нужные позиции, всё посмотреть самому, сделать заказ и рассчитаться. 

Почему покупать металлопрокат в «СПК» удобно и выгодно

Широкий ассортимент

  • На металлобазе в Туле в продаже черный металлопрокат всех видов: сортовой, фасонный, листовой, трубный.
  • В том числе обширный сортамент арматуры, трубы профильной, швеллера и др.

Услуги компании

  • Транспортные. Компания осуществит доставку металлопроката по Туле, области и РФ. Доступны различные варианты: от 1,5 тонн и максимальной длинной 4 метра «Газелью» до 70 тонн и длинной 12 метров вагоном. 
  • Резка. В «СПК-Тула» предоставляют резку труб, арматуры и другого металлопроката в размер.
  • Правка из бухт в пруток арматурного проката. На металлобазе могут по заказу клиента размотать стальную арматуру и круг диаметром до 10 мм из бухты в прутки. Станок позволяет отрезать арматуру и круг в необходимый вам размер — от 1 до 12 метров.

  • Поставка продукции под заказ. Любой металлопрокат, нужный клиенту, найдут и доставят. Рассмотрят все варианты, к каждому клиенту — индивидуальный подход.

Удобные сервисы  

  • Интернет-магазин «СПК». Через него удобно выбирать нужные товарные позиции, делать заказы. Оплачивать покупки можно тоже онлайн.
  • Личный кабинет клиента на сайте. Удобно для юридических лиц: можно сделать быстрый заказ, посмотреть акты сверки, узнать свое сальдо, задолженность, сделать заявку или проконсультироваться с менеджером в чате.

Смотрите, как удобно:

  • Для поддержки клиентов работает контакт-центр: телефон 8 (800) 7000-123 (бесплатно для звонков по России).
  • Отсрочка платежа для юридических лиц.
  • Постоянным клиентам — скидки!
цифры и факты о компании «сПК»

«Сталепромышленная компания» по оценкам Forbes входит в число 200 крупнейших компаний России и с 2001 года является членом Российского союза поставщиков металлопродукции (РСПМ).

АО «СПК» — один из лидеров металлоторговли и переработки металлов с покрытием в России. Уверенно входит в пятерку ведущих металлотрейдеров страны.
 

Помимо складской торговли компания уверенно развивает направления собственного производства: есть свой трубный завод, в каждом крупном городе — предприятия по переработке металла, а также широкая сеть сервисных металлоцентров.

  • 10 267 позиций товара в наличии,
  • 77 232 постоянных клиента,
  • 365 042 тонны металлопродукции на складах.
вам сюда

«СПК-Тула»

Металлобаза и офис продаж:

Тула, ул. Скуратовская, 89-а.

 

Тел./факс: +7 (4872) 770-550

Эл. почта: 1125@mailspk.ru

Сайт: tula.spk.ru

 

 

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Фотограф: Дмитрий Дзюбин
вчера, в 16:30
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