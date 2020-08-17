Почему покупать металлопрокат в АО «Сталепромышленная компания» удобно и выгодно
От забора или навеса на приусадебном участке до оптовых поставок металлопроката для крупных заводов: здесь помогут решить задачи клиенту любого уровня.
В «Сталепромышленной компании» о металлопрокате знают буквально всё. Компания работает на этом рынке уже 29 лет и имеет 50 филиалов по всей России. География поставок впечатляет: это вся страна, от Санкт-Петербурга до Петропавловска-Камчатского.
В Туле филиал открылся два года назад и уже успел себя зарекомендовать и наработать солидную базу клиентов разного уровня.
Директор тульского филиала «СПК-Тула» Андрей Александрович Дьячков:
Андрей Дьячков
– Наши клиенты это частные лица и мелкий бизнес, предприятия, занимающиеся переработкой металла, небольшие строительные компании и крупные застройщики, промышленные холдинги. Проще говоря, это все, кто в своей деятельности использует металлопрокат. Мы гордимся сотрудничеством с такими предприятиями, как «Тулачермет», «Газстройдеталь», Косогорский металлургический завод, «Щекиноазот», строительно-монтажная фирма «Ди Ферро», Тульский металлопрокатный завод.
Компания занимается оптовой и розничной торговлей металлопрокатом, развивает производственное направление: осуществляет переработку металла и производит различные профили.
Немаловажно, что база работает напрямую с металлургическими комбинатами: получает заказы железнодорожными вагонами сразу на площадку тульского филиала.
Металлобаза и офис продаж находятся на одной территории – это удобно! Можно сразу узнать об ассортименте, выбрать нужные позиции, всё посмотреть самому, сделать заказ и рассчитаться.
Почему покупать металлопрокат в «СПК» удобно и выгодно
Широкий ассортимент
- На металлобазе в Туле в продаже черный металлопрокат всех видов: сортовой, фасонный, листовой, трубный.
- В том числе обширный сортамент арматуры, трубы профильной, швеллера и др.
Услуги компании
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Транспортные. Компания осуществит доставку металлопроката по Туле, области
и РФ.Доступны различные варианты: от 1,5 тонн и максимальной длинной 4 метра «Газелью» до 70 тонн и длинной 12 метров вагоном.
- Резка. В «СПК-Тула» предоставляют резку труб, арматуры и другого металлопроката в размер.
- Правка из бухт в пруток арматурного проката. На металлобазе могут по заказу клиента размотать стальную арматуру и круг диаметром до 10 мм из бухты в прутки. Станок позволяет отрезать арматуру и круг в необходимый вам размер — от 1 до 12 метров.
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Поставка продукции под заказ. Любой металлопрокат, нужный клиенту, найдут и доставят. Рассмотрят все варианты, к каждому клиенту — индивидуальный подход.
Удобные сервисы
- Интернет-магазин «СПК». Через него удобно выбирать нужные товарные позиции, делать заказы. Оплачивать покупки можно тоже онлайн.
- Личный кабинет клиента на сайте. Удобно для юридических лиц: можно сделать быстрый заказ, посмотреть акты сверки, узнать свое сальдо, задолженность, сделать заявку или проконсультироваться с менеджером в чате.
Смотрите, как удобно:
- Для поддержки клиентов работает контакт-центр: телефон 8 (800) 7000-123 (бесплатно для звонков по России).
- Отсрочка платежа для юридических лиц.
- Постоянным клиентам — скидки!
«Сталепромышленная компания» по оценкам Forbes входит в число 200 крупнейших компаний России и с 2001 года является членом Российского союза поставщиков металлопродукции (РСПМ).
Помимо складской торговли компания уверенно развивает направления собственного производства: есть свой трубный завод, в каждом крупном городе — предприятия по переработке металла, а также широкая сеть сервисных металлоцентров.
- 10 267 позиций товара в наличии,
- 77 232 постоянных клиента,
- 365 042 тонны металлопродукции на складах.
«СПК-Тула»
Металлобаза и офис продаж:
Тула, ул. Скуратовская, 89-а.
Тел./факс: +7 (4872) 770-550
Эл. почта: 1125@mailspk.ru
Сайт: tula.spk.ru