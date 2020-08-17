Почему покупать металлопрокат в АО «Сталепромышленная компания» удобно и выгодно

От забора или навеса на приусадебном участке до оптовых поставок металлопроката для крупных заводов: здесь помогут решить задачи клиенту любого уровня.

В «Сталепромышленной компании» о металлопрокате знают буквально всё. Компания работает на этом рынке уже 29 лет и имеет 50 филиалов по всей России. География поставок впечатляет: это вся страна, от Санкт-Петербурга до Петропавловска-Камчатского.

В Туле филиал открылся два года назад и уже успел себя зарекомендовать и наработать солидную базу клиентов разного уровня.

Директор тульского филиала «СПК-Тула» Андрей Александрович Дьячков:

Андрей Дьячков – Наши клиенты это частные лица и мелкий бизнес, предприятия, занимающиеся переработкой металла, небольшие строительные компании и крупные застройщики, промышленные холдинги. Проще говоря, это все, кто в своей деятельности использует металлопрокат. Мы гордимся сотрудничеством с такими предприятиями, как «Тулачермет», «Газстройдеталь», Косогорский металлургический завод, «Щекиноазот», строительно-монтажная фирма «Ди Ферро», Тульский металлопрокатный завод.

Компания занимается оптовой и розничной торговлей металлопрокатом, развивает производственное направление: осуществляет переработку металла и производит различные профили.

Немаловажно, что база работает напрямую с металлургическими комбинатами: получает заказы железнодорожными вагонами сразу на площадку тульского филиала. Металлобаза и офис продаж находятся на одной территории – это удобно! Можно сразу узнать об ассортименте, выбрать нужные позиции, всё посмотреть самому, сделать заказ и рассчитаться. Почему покупать металлопрокат в «СПК» удобно и выгодно

Широкий ассортимент

На металлобазе в Туле в продаже черный металлопрокат всех видов: сортовой, фасонный, листовой, трубный.

В том числе обширный сортамент арматуры, трубы профильной, швеллера и др.

Услуги компании

Транспортные. Компания осуществит доставку металлопроката по Туле, области и РФ. Доступны различные варианты: от 1,5 тонн и максимальной длинной 4 метра «Газелью» до 70 тонн и длинной 12 метров вагоном.

Доступны различные варианты: от 1,5 тонн и максимальной длинной 4 метра «Газелью» до 70 тонн и длинной 12 метров вагоном. Резка. В «СПК-Тула» предоставляют резку труб, арматуры и другого металлопроката в размер.

Правка из бухт в пруток арматурного проката. На металлобазе могут по заказу клиента размотать стальную арматуру и круг диаметром до 10 мм из бухты в прутки. Станок позволяет отрезать арматуру и круг в необходимый вам размер — от 1 до 12 метров.

Поставка продукции под заказ. Любой металлопрокат, нужный клиенту, найдут и доставят. Рассмотрят все варианты, к каждому клиенту — индивидуальный подход.

Удобные сервисы

Интернет-магазин «СПК». Через него удобно выбирать нужные товарные позиции, делать заказы. Оплачивать покупки можно тоже онлайн.

Через него удобно выбирать нужные товарные позиции, делать заказы. Оплачивать покупки можно тоже онлайн. Личный кабинет клиента на сайте. Удобно для юридических лиц: можно сделать быстрый заказ, посмотреть акты сверки, узнать свое сальдо, задолженность, сделать заявку или проконсультироваться с менеджером в чате.

Смотрите, как удобно:

Для поддержки клиентов работает контакт-центр : телефон 8 (800) 7000-123 (бесплатно для звонков по России).

: телефон 8 (800) 7000-123 (бесплатно для звонков по России). Отсрочка платежа для юридических лиц.

для юридических лиц. Постоянным клиентам — скидки!

цифры и факты о компании «сПК»

«Сталепромышленная компания» по оценкам Forbes входит в число 200 крупнейших компаний России и с 2001 года является членом Российского союза поставщиков металлопродукции (РСПМ).

АО «СПК» — один из лидеров металлоторговли и переработки металлов с покрытием в России. Уверенно входит в пятерку ведущих металлотрейдеров страны.

Помимо складской торговли компания уверенно развивает направления собственного производства: есть свой трубный завод, в каждом крупном городе — предприятия по переработке металла, а также широкая сеть сервисных металлоцентров.

10 267 позиций товара в наличии,

позиций товара в наличии, 77 232 постоянных клиента,

постоянных клиента, 365 042 тонны металлопродукции на складах.

вам сюда

«СПК-Тула»

Металлобаза и офис продаж:

Тула, ул. Скуратовская, 89-а.

Тел./факс: +7 (4872) 770-550

Эл. почта: 1125@mailspk.ru

Сайт: tula.spk.ru