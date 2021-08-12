Ритуальный дом: поможем в трудную минуту

Специалисты оказывают все услуги по организации прощания под ключ.

Жизнь полна неожиданностей, к сожалению, иногда трагических. Смерть близкого – тяжелейший удар для каждого человека.

Планировать свои действия в первые часы и дни после несчастья нет смысла, потому что все реагируют на горе по-разному.

Боль и растерянность после известия об утрате мешает мыслить рационально. Избежать ошибок и достойно проводить усопшего в последний путь поможет специализированная служба ритуальных услуг. В какой момент звонить специалисту? Как не нарваться на мошенников? Рассказал индивидуальный предприниматель, руководитель агентства «Ритуальный дом» Даниил Андрюхин.

– Что делать, если горе случилось дома?

– Первым делом вызовите сотрудника ритуальной службы, запишите его табельный номер и ФИО. Вместе с ритуальным агентом вызовите полицию и скорую. Скорая оценит, можно ли еще спасти человека, которого родственники посчитали умершим. Да, в панике бывает и такое. Если помощь уже не поможет, медики зафиксируют факт смерти и направят тело в морг. Пока ждете службы, постарайтесь приготовить паспорт и медицинский полис покойного, а также удостоверения личности всех людей, находящихся рядом с усопшим.

Все остальное возьмет на себя ритуальный агент, которого вы вызвали. Он проконсультирует близких по вопросам организации похорон и расскажет, как обезопасить себя от мошенников (черных агентов).

– Если человек скончался в больнице, порядок действий будет другим?

– Чаще всего о наступлении смерти в больнице родственникам сообщают сотрудники ритуальной службы при медучреждении. Часто, пользуясь положением, они предлагают свои услуги по завышенным ценам. Чтобы этого избежать, обращайтесь в ритуальные агентства самостоятельно. Отдавайте предпочтения тем, кто уже заслужил хорошую репутацию.

Я знаю, о чем говорю, за три года работы у агентства «Ритуальный дом» нет ни одного отрицательного отзыва. Этого можно достичь только благодаря ежедневной работе. Наши специалисты ответственно подходят к оказанию услуг: клиент получает именно то, что было обговорено во время заключения договора. Позвонить в агентство «Ритуальный дом» можно по тел. 8-980-722-07-85 (круглосуточно).

Грамотный агент сам отправится в морг для оформления документов и оплаты услуг медучреждения.

– При потере близкого человека родные находятся в стрессе, этим пользуются недобросовестные коммерсанты. Как уберечься от обмана?

– Если умер близкий человек, и вы позвонили в экстренные службы, не исключено, что информация может быть сразу продана. Есть вероятность, что агенты, купившие информацию, придут к вам в дом без приглашения буквально через час-два после смерти близкого.

Вряд ли такой агент будет работать добросовестно: он сыграет на эффекте неожиданности, а в итоге завысит стоимость похорон в два, а то и три раза. Не хотите такого – отказывайтесь от таких непрошеных услуг.

Помните: вы имеете полное право самим выбирать ритуальное агентство, которое займется организацией прощания. «Ритуальный дом» предлагает ком­плексный подход к оказанию ритуальных услуг. Специалисты с пониманием относятся к людям, оказавшимся в сложном положении, поэтому делают так, чтобы близким не нужно было беспокоиться об организации церемонии прощания. «Ритуальный дом» возьмет на себя все: от транспортировки тела до оформления документов и регистрации захоронения.

Агентство занимается организацией церемоний прощания любой сложности, в том числе может организовать похороны в другом регионе или стране и отправить груз 200. Также в «Ритуальном доме» вы можете приобрести необходимую ритуальную атрибутику по доступным ценам.

Агентство предоставляет услуги разного ценового сегмента. Минимальный комплекс услуг, включающий в себя: копание могилы, гроб, транспортировку, оформление документов и регистрацию захоронения, обойдется в 25 000 рублей. Максимальный перечень услуг и стоимость не ограничены: специалисты могут воплотить в жизнь любые, даже самые необычные пожелания родственников.

– Какие гарантии от государства существуют на погребение?

– Всем положено пособие на погребение. Если человек работал, получить его можно в бухгалтерии. Если был пенсионером – в районном отделении ПФР, если безработным – в управлении соцзащиты. Обратиться за пособием надо не позже чем через полгода после похорон. Размер пособия – около шести тысяч рублей. Если умер инвалид или ветеран войны, пособие должно быть больше обычного.

– Как правильно регистрировать захоронение? Возможно ли так называемое «подзахоронение» на одном участке с могилой близкого родственника?

– Да, такое возможно. Если есть родственное захоронение, можно захоронить усопшего на участке, при условии наличия свободного места в ограде либо «гробом на гроб» по истечении санитарного срока (20 лет).

Оформление родственного захоронения на кладбище производится ответственным за захоронение либо при наличии доверенности от него. Для оформления захоронения в родственную могилу требуется обратиться в администрацию и предоставить: гербовое свидетельство о смерти, документы, подтверждающие родство покойного с ранее захороненными на участке (свидетельство о рождении, свидетельство о браке), паспорт заявителя (ответственного за захоронение).

В агентстве «Ритуальный дом» вы также можете заказать памятник любой сложности, в том числе скульптуры. У компании есть собственное производство, так что любой заказ будет готов в течение месяца, а цены останутся доступными. Изготавливаются памятники исключительно из качественных материалов: карельского гранита различных оттенков из разных карьеров и мрамора. Специалисты сориентируют вас в многообразии моделей и предложат памятник, который не потеряет вид не одно десятилетие.

Гранитный памятник в компании «Ритуальный дом» стоит от 15 000 рублей, мраморный – от 10 000 рублей.

На все услуги и покупку памятников доступна беспроцентная рассрочка без участия банков. Специалисты находят индивидуальный подход, входят в положение каждого клиента, поэтому в рассрочку иногда можно взять даже минимальный перечень услуг.

Если вы хотите организовать прощание с близким человеком достойно, обращайтесь в агентство «Ритуальный дом». Все консультации специалистов, в том числе юридические, бесплатны.

Если горе случилось среди ночи, звоните дежурным агентства «Ритуальный дом» по тел. 8-980-722-07-85, 8-930-899-95-20, 58-01-90. Агент приедет и проконсультирует вас в любое время суток.

Сотрудники агентства «Ритуальный дом»



Даниил Андрюхин,

руководитель агентства



Илья Канатчиков,

специалист по оказанию услуг



Дмитрий Макарцев,

специалист по оказанию услуг



Сергей Ходулин,

специалист по оказанию услуг



Елена Сметанникова,

администратор

Агентство «Ритуальный дом»

Тула, ул. Жуковского, 13.

Тел.: 8-980-722-07-85, 8-930-899-95-20, 58-01-90.

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