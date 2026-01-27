Анализ на ВПЧ и оценка уровня холестерина: получить медпомощь по полису туляки могут по-новому с января 2026

С января 2026 года вступили в силу изменения в сфере лечения и профилактики по полису ОМС. Что положено пациентам – рассказывают эксперты медстрахования.

Дородовая диагностика

В диагностику нарушений развития ребенка включено неинвазивное тестирование (определение внеклеточной ДНК плода по крови матери). Это безопасный скрининг-метод, позволяющий оценить риск хромосомных аномалий у плода, например синдрома Дауна.

Заместитель генерального директора страховой медицинской организации «Капитал МС» Антон Устюгов:

Антон Устюгов Увеличено количество заболеваний, диагностируемых в рамках расширенного скри­нинга новорожденных. Добавлены диагнозы редких наследственных заболеваний — «Х-сцепленная адренолейкодистрофия» и «дефицит декар­боксилазы ароматических L-аминокислот (AADCD).

Давление и диабет

Впервые в рамках базовой программы появилось положение о проведении дистанционного наблюдения за состоянием здоровья с определением показателей глюкозы в крови и артериального давления.

Для передачи данных пациенты обеспечиваются глюкометрами и тонометрами, на смартфон устанавливается мобильное приложение.

Лечащий врач отслеживает показания, назначает консультации, корректирует терапию и т. п. Предусматривается также экстренное реагирование при критическом отклонении показателей состояния здоровья пациентов от нормы.

Сердечно-сосудистые заболевания

Важные изменения касаются сроков оказания медпомощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Так, если у вас выявили подозрение на такое заболевание, кардиолог должен проконсультировать вас в течение трех рабочих дней, а необходимые инструментальные и лабораторные исследования должны быть проведены в течение семи рабочих дней (ранее было 14).

Скорректированы и сроки обычных госпитализаций — с 14 до 7 рабочих дней. Но если по­требуется оказание специализированной медпомощи с применением высокотехнологичных методов, придется ждать дольше. В данном случае сроки не регламентированы и зависят от региона, заболевания, применяемого метода медпомощи и наличия свободных мест.

Анализ на ВПЧ

С 2026 года в перечень исследований по оценке репродуктивного здоровья включили определение ДНК вируса папилломы человека (1 раз в 5 лет для женщин 21–49 лет), — пояснили Myslo в тульском минздраве.

При положительном результате анализа на вирус папилломы человека назначается жидкостное цитологическое исследование микропрепарата шейки матки.

«Некоторые типы ВПЧ могут вызывать онкологические заболевания. Само заболевание может долгое время протекать бессимптомно. Поэтому важно проходить регулярные скрининговые обследования, чтобы вовремя выявить заболевание и своевременно начать лечение», — сообщили в ведомстве.

Оценка уровня холестерина

Для выявления ранних признаков повышенного холестерина и атеросклероза одновременно с прохождением профосмотра или диспансеризации будет проводиться однократное определение уровня липопротеинов в крови у всех пациентов в возрасте 18-40 лет.

Оценка липидного профиля предусмотрена для пациентов 18-39 лет — один раз в 6 лет, для пациентов 40+ один раз в 3 года. Если заболеваний не выявлено, результат сразу отправляется в личный кабинет на Госуслугах, врача можно не посещать. Но если личного кабинета нет, результаты можно будет получить на приеме у врача.

Препараты от гепатита С на дому

Такая норма вводится впервые. В этом случае прием врача может проводиться с использованием телемедицины, а результаты лечения должны быть подтверждены лабораторными исследованиями. Очное пребывание пациента в условиях дневного стационара при этом должно быть не менее двух дней, включая день госпитализации и день выписки.

Кроме того, за счет средств ОМС теперь будет оплачиваться определение РНК-вируса гепатита C (Hepatitis C virus) в крови методом полимеразной цепной реакции и лабораторная диагностика для пациентов с хроническим вирусным гепатитом C (оценка стадии фиброза, определение генотипа вируса гепатита C).

Помощь инвалидам, участникам СВО и их семьям

Инвалидам и маломобильным группам населения, нуждающимся в уходе и помощи, обеспечивается доступная медпомощь, в том числе на дому. Для этого будет использоваться спецтранспорт больниц и организаций соцобслуживания. Родственники или лица, ухаживающие за инвалидами I группы в больницах, получат возможность круглосуточного доступа к пациентам.

Участникам СВО предоставлено преимущественное право на пребывание в 1-2-местных палатах (при наличии) при оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медпомощи.

Супруги участников СВО, в том числе пропавших без вести, получили право на консультирование медицинским психологом при самостоятельном обращении и по направлению лечащего врача.

При организации паллиативной помощи на дому за участником СВО закрепляется выезд­ная бригада.

Телемедицина

Впервые в законодательстве установлен обособленный раздел об оказании медпомощи дистанционно. Телемедицина нужна, чтобы повысить доступность помощи и сократить сроки ее ожидания. В первую очередь — для маломобильных пациентов и жителей отдаленных районов. У пациентов при этом сохраняются права на выбор консультирующей медорганизации и врача, а также на сроки оказания медицинской помощи.

И если вам не подходит дистанционный формат, вы всегда можете воспользоваться возможностью очного консультирования.

Когда нужны профосмотр и диспансеризация

Профилактический медицинский осмотр необходим ежегодно с 18 лет, диспансеризация — 1 раз в 3 года в возрасте 18-39 лет и ежегодно с 40 лет.

При прохождении проф­осмотра проводится анкетирование, антропометрия, измерение внутриглазного и артериального давления, анализ крови на глюкозу и холестерин, осмотр акушером-гинекологом для женщин, электрокардиограмма, флюорография, прием врача-терапевта.

При прохождении диспансеризации (1-й этап): профилактический медицинский осмотр и дополнительный онкоскрининг на выявление различных опухолей в зависимо­сти от возраста гражданина. По результатам выявленных патологиче­ских отклонений граждане направляются на 2-й этап диспансеризации с целью дообследования.

Куда жаловаться, если нарушают права?

Если в больнице вам не оказывают преду­смотренную Программой госгарантий медпомощь или нарушают сроки ее оказания, обращайтесь за помощью в свою страховую медицинскую организацию. Вас не только проконсультируют о правах, но и окажут содействие в получении помощи, гарантированной полисом.

4790 — выездов для проф­осмотров проведено в 2025 году.

415 — тысяч человек осмотрено.

По данным тульского правительства, туляки охотно проходят диспансеризацию: план по профосмотрам в регионе выполнен на 100%.

