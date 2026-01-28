Сериал «Созвездие Льва», фестиваль «Толстой» и Хан: Екатерина Толстая о том, чем удивит и порадует Ясная Поляна

Фото Алексея Пирязева и предоставлены пресс-службой музея-усадьбы «Ясная Поляна».

— Екатерина Александровна, поделитесь, чем вам больше всего запомнился 2025 год?

— Год мы закончили успешно, показатели хорошие: полностью выполнили госзадание по количеству проведенных экскурсий, выставок, отреставрированных предметов и принятых посетителей — их было около 390 тысяч человек!

А еще год запомнился нашими яркими фестивалями: «Толстой», «Война и Мир», «Охота как искусство», «Толстой без бороды», детский фестиваль искусств «Зимние встречи в Ясной Поляне».

Фестиваль «Война и Мир» проходил в этом году в экстремальных условиях. В усадьбе Никольское-Вяземское в Чернском районе на улице выстраиваются две сцены: на одной — балет «Война и мир», на второй играет симфонический оркестр и параллельно идет театрализация и реконструкция. Несколько дней стояла ненастная погода, зарядили ливни, но на время фестиваля дождь прекратился и выглянуло солнце. Фестиваль был благословлен!

Запомнились и многие выставочные проекты. После реставрации мы открыли новое экспозиционное пространство на территории усадьбы, в Риге. Там представлена выставка «Толстой. Хозяин и работник». Эта тема волнует посетителей: как жила Ясная Поляна во времена Толстого, как текла усадебная жизнь. Толстой был и хозяин, и работник — он любил физический труд, косил, пахал, помогал крестьянам.

Долго мы шли к открытию Дет­ского образовательного центра «Муравейное братство» и в октябре минувшего года открыли его в Доме Волконского. Он включает в себя зал-трансформер для музейно-педагогических программ, конференций, лекций и зал с постоянной интерактивной выставкой «Университет в лаптях», созданной совместно с бюро музейной сценографии «Метаформа».

Сюда можно приехать в составе школьной группы, а можно и самостоятельно, например семье с ребенком. Здесь можно изучать педагогическое наследие Толстого, узнать, как Лев Николаевич искал пути решения проблемы образования народа, открывал школы для крестьянских детей, работал над знаменитой «Азбукой». Лев Толстой был убежден, что дело просвещения — «самое важное в мире».

— Что ждет гостей Ясной Поляны в 2026 году?

— Мы продолжим все наши фестивали и конференции. Так, во второй половине марта пройдут 25-е юбилейные яснополянские детские чтения «Юность думает о будущем…», где подростки рассуждают о творчестве Толстого, что такое хорошо и что такое плохо, о том, какие важные вещи есть в жизни.

В марте же впервые пройдут Пузинские чтения. Они посвящены жизни и профессиональной деятельности Николая Павловича Пузина — музейного корифея, которого я, по счастью, могу назвать своим первым наставником.

В четвертый раз пройдет фестиваль «Толстой без бороды», в котором подростки и молодые люди переосмысляют наследие писателя. Сосредоточимся на хореографии и ленд-арте. Планируем, что арт-объекты из природных материалов появятся на живописной территории Малого Пирогово — еще одного нашего филиала.

Событийная программа наших филиалов, культурно-выставочного комплекса «Л. Н. Т.» с его кафе «Стива», яснополянского Дома культуры и других будет увеличиваться как количественно, так и качественно. Нас ждут лекции, концерты, мастер-классы и новый сезон литературного клуба, который уже успел полюбиться интеллектуалам.

В этом году мы будем открывать два объекта — фондохранилище и реставрационные мастерские — настоящий центр народной культуры, который объединит под одной крышей мастеров, занимающихся традиционными для Ясной Поляны видами декоративно-прикладного искусства: керамикой, флористикой, лоскутным шитьем и прочим. В этом здании будут выставочные залы, новое оборудование, можно будет проводить мастер-классы.

В планах — реставрация флигеля Кузминских, к 2028 году здесь откроется литературный музей.

— Знаковое культурное событие каждого лета — фестиваль «Толстой». Что на этот раз станет главной темой?

— Фестиваль «Толстой» в этом году будет юбилейным, десятым. Мы уже ведем переговоры с ведущими театрами Москвы. Хотим сделать ещё больше событий для детей — стараемся поддерживать семейный формат.

Уже активно готовимся к 2028 году, когда будем праздновать 200-летие со дня рождения Льва Николаевича, и понимаем, что тогда «Толстой» станет одной из главных фестивальных площадок в стране. Уже есть идея проводить его неделю, ведущие театры России поставили перед собой задачу сделать специальные постановки, чтобы премьеры прошли именно в рамках празд­нования юбилея.

— 2026 год — год Лошади. И у вас в конюшне пополнение — конь Хан. Расскажите о нем.

— Это наше чудесное приобретение, верховая лошадь. Он очень красивый — смесь карачаевской и кабардинской пород, ему 14 лет. Хан очень добрый и контактный, ему интересны люди. Сотрудникам конюшни из нежности он может положить на плечо голову. У него уже есть свои привычки, например перед началом тренировки валяться в сене — лошадка веселого нрава! Нам его подарили друзья музея.

Хан очень похож на Делира — любимого коня Льва Николаевича.

— Есть ли у музея планы по внедрению инновационных технологий, например виртуальной реальности или интерактивных экспозиций?

— В мемориальный дом и усадьбу мы не можем все это внедрять. Люди приезжают в Ясную Поляну, чтобы погрузиться в историю. Их привлекает ощущение подлинности, несовременности. Но в наши новые пространства мы всегда стараемся привнести что-то со­временное: задействовать мультимедийное оборудование, создавать интерактивные объекты.

Например, в Музее земства и градостроительной истории в Крапивне есть интерактивные зоны, в одной из которых можно почувствовать себя участником выборов, проходивших в XIX веке после появления земств. А в «Л. Н. Т.» можно позвонить Льву Толстому и услышать его голос. Мы поддерживаем все современное там, где это уместно.

— Какие наиболее часто задаваемые вопросы посетителей о жизни и творчестве Льва Толстого вы слышите?

— Есть посетители, которые приезжают в усадьбу подготовленными, они любят литературу и Толстого, многое читали. У них больше вопросов о творчестве. Павел Басинский очень доступным языком написал о сложных философских переживаниях Толстого, проанализировал семейные отношения Льва Николаевича и Софьи Андреевны. И многие, прочитав романы Павла Валерьевича, приезжают в Ясную Поляну за уточнением, дополнением, полным погружением в толстовский мир.

Часто спрашивают о том, как же семья выдерживала такой наплыв гостей, как протекала их жизнь, если она и сами Тол­стые все время были напоказ.

Неподготовленных посетителей интересует, как и почему такой великий человек так скромно жил. Как Софья Андреевна все успевала — и воспитывать детей, и вести хозяйство? Очень многие спрашивают, сколько внебрачных детей было у Тол­стого, где в доме была ванна, почему на его могиле нет памятника. Даже письма пишут, чтобы мы установили памятник и крест. Приходится объяснять, что это было прямым завещанием писателя — похоронить его максимально просто, без религиозных обрядов, на краю оврага в лесу Старый Заказ.

— Толстой — везде. Граффити на стенах, всевозможный мерч, в кофейнях… Ваше отношение к этому явлению?

— Если это помогает популяризировать творчество писателя — почему бы и нет? Но здесь должна быть тонкая грань, нель­зя спуститься в пошлость. Все, что я вижу пока, очень достойно. Единственное, в одной из кофеен есть десерт — бюстик писателя. У меня не поднимется рука съесть Толстого (смеется).

— А какой аспект жизни или творчества Толстого вызывает у вас лично наибольший интерес и вдохновляет?

— Когда я начинала депутатскую деятельность, мне стала очень интересна общественная деятельность Льва Николаевича, его мировое посредничество, открытие школ. Я изучала, как он занимался народным образованием. Толстой говорил, что счастливые периоды его жизни были связаны с его служением людям. Депутатство — это то же служение людям.

Открытие экспозиции «Толстой. Хозяин и работник» подогрело во мне интерес к Льву Николаевичу как к хозяйственнику. Хочется использовать его опыт и в нашей современной хозяйственной деятельности.

— А в юности?

— В 16-17 лет мы все думали, кем быть, какой путь выбрать, поэтому много читали Достоевского и были сильно им увлечены, в его произведениях мы искали, в чем же смысл жизни. Толстой пришел в мою жизнь чуть позже, в университетские годы.



Презентация фильма «Семейное счастье» в 2025 году. Слева направо: режиссер и программный директор кинотеатра «Время кино» в ДК «Ясная Поляна» Иван Толстой, народная артистка России Ирина Розанова, актер Миша Гурай, режиссер Стася Толстая и актер Владислав Ценёв.

— Какие изменения произошли за год в вашей семье? Какие успехи ваших детей порадовали?

— Весь 2025 год у нас прошел под знаком семейного счастья — вышел фильм по произведению Толстого «Семейное счастие», режиссером которого стала Стася Толстая, моя невестка, жена младшего сына Ивана. Фильм прошел с большим успехом, исполнитель главной роли Евгений Цыганов на 47-м Москов­ском кинофестивале победил в номинации «Лучший актер». Часть съемок прошла в Малом Пирогово — и зрители оценили красоту этой усадьбы. У Ивана и Стаси уже есть новые идеи, они работают над сценариями.



Стася Толстая и Ирина Розанова.

К 2028 году есть задумка снять сериал о жизни Толстого.

Было много идей с названием сериала, одно из рабочих — «Созвездие Льва».

Жизнь Льва Николаевича будет показана от рождения до смерти, и вместе с его личной историей — история России, жизнь общества. Литературную основу для сценария написал мой муж Владимир Ильич Толстой, сейчас идет выбор режиссера.