Лето-2024: какие есть занятия для детей в Туле?

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Педагог, мама и основатель детского развивающего клуба «Светоч» Светлана Прохорова объясняет, как и чем заниматься летом детям.

Лето — самое долгожданное время не только для детей, но и для взрослых. Это пора отпусков и каникул. И отдыхать надо обязательно. Вот только делать это можно по-разному. Кто-то лежит на диване, кто-то путешествует, кто-то развлекается с друзьями. Здесь важно понять, что отдых нужен для восстановления сил и ресурсов.

Но чаще мы знаем, как работать, а вот отдыхать не умеем. А ведь дети берут пример с родителей!

Однако это не значит, что летом вовсе не надо учиться и заниматься. Три месяца безделья тоже пользы не принесут. Надо найти баланс между учебой и отдыхом, учитывая интересы ребенка!

Первое, что надо сделать, — это понять, зачем ребенку заниматься летом.

Рассказывает педагог, мама и основатель детского развивающего клуба «Светоч» Светлана Прохорова.

Попробовать и узнать что-то новое. Свободного времени летом больше, день длиннее. И это отличная возможность попробовать то, что хотелось, но никак не получалось ранее.

Направить энергию в нужное русло и отвлечь от гаджетов. Школы закрыты, в садах у воспитателей пора отпусков, и часто бывают смешанные группы. Многие дети летом сидят дома одни или с бабушками, часто проводят время перед телевизором или в телефоне. Дополнительные занятия помогают отвлечь детей от гаджетов и направить их энергию в нужное русло.

Подтянуть пробелы в знаниях. Возможно, ребенок часто болел или в силу своих способностей не успевал усваивать программу школы или сада. Летом можно спокойно наверстать упущенное.

Закрепить полученные за год навыки. Кто-то хочет просто не растерять те навыки и знания, которые есть у ребенка. Это правильно, ведь даже мы, взрослые, если что-то долго не делаем, то потом забываем и теряем наши навыки. Происходит «откат» назад.

Общаться. Уметь читать, писать и считать — это хорошо, но недостаточно для полноценной жизни в обществе. Детям важно научиться общаться со сверстниками и взрослыми. Дворовая культура, когда дети одни гуляли, играли и общались, почти исчезла. Летние занятия в кружках и секциях частично могут ее заменить.

Каждый сам для себя решает, что ему важнее и нужнее.

Какими должны быть летние занятия?

Светлана Прохорова говорит:

— Что любят дети больше всего? Конечно, играть! Многие вещи усваиваются в играх. Например, настольные игры учат соблюдать правила, уметь проигрывать, анализировать и думать. Ролевые игры помогают развивать коммуникативные навыки.

Именно поэтому в нашем мини-саду у детей обязательно есть свободное время для игр по их интересам, а занятия проходят в игровой форме.

По словам педагога, дети лучше всего усваивают ту информацию, которая вызвала у них эмоции.

— Лето — это все-таки время отдыха, поэтому и занятия должны доставлять удовольствие и быть интересными. В нашем клубе в июне и июле всегда есть летняя познавательная тематика с разнообразными играми за столами и на полу. Важно, чтобы занятия воспринимались как игра!

Даже на летних интенсивах по подготовке к школе или английскому языку дети играют и отправляются в путешествия, помогают героям и непринужденно общаются друг с другом.

Постоянная смена видов деятельности — не только лучший отдых, но и отличный способ для развития ребенка.

Семь рекомендаций родителям на время летних каникул

1. Не перегружать детей

Кружок или секция — это все же обучение, пусть и в игровой форме, и дети от них тоже устают. Занятий должно быть не более четырех в неделю.

2. Использовать разнообразные виды деятельности.

Почитал — побегал — полепил — посмотрел мультфильм — погулял и так далее.

3. Пробовать новое и давать возможность детям выбирать самим.

Пусть ребенок пробует одно, другое, третье, ищет то, что ему нравится. Контроль родителя не вечен, дети должны научиться жить в будущем самостоятельно.

4. Делать полноценные выходные.

Для детей очень важно иметь время на свободную игру, на то, что им хочется делать. Дайте возможность ребятам совсем не заниматься два раза в неделю. Это значит, никакого чтения и рисования, если ребенку не хочется. В выходные он должен делать то, что ему доставляет удовольствие.

5. Больше гулять и играть на свежем воздухе.

Лето — лучшее время года для игр на природе и укрепления здоровья.

6. Больше проводить качественного времени с детьми.

Совместные поездки, походы, игры, беседы, чтение книг — это самое ценное для всей семьи. Помните: дети растут очень быстро!

7. Поощрять летние занятия.

Заведите лист достижений или трекер привычек. Вернитесь к цели занятий и подумайте, что для вас важно, чтобы делал ребенок. Пусть он отмечает в листе достижений то, что сделал, получает за это наклейки или баллы. При достижении определенного количества получит бонус. Например, читал пять дней подряд — идет в кино с друзьями. Здесь каждый родитель решает и выбирает сам!

Что на лето предлагает клуб «Светоч»?

Программа интересная и разнообразная. Так, летом пройдут двухмесячные интенсивы по экспресс-подготовке к школе и английскому языку для дошкольников и младших школьников.

Ребят ждут новые курсы с красивыми названиями «ПриклюЧтение» и «Путешествие в каллиграфию» для улучшения техники чтения и качества письма.

Для детей от 9 месяцев до 12 лет подготовлены интеллектуальные и творческие направления.

Не забывают в клубе и про родителей. Их ждут ежемесячные тренинги с руководителем клуба «Светоч».

Отметим, что за семь лет работы клуба четырехчасовые группы мини-сада и занятия по раннему развитию пользуются большой популярностью у мам в Туле.

В группах до 8 человек. Клуб заботится о здоровье и безопасности своих воспитанников. Так, в помещениях установлены очистители воздуха, которые борются с пылью, неприятными запахами и аллергенами. У всех сотрудников имеются медкнижки. Кроме того, доступ посторонних людей в помещения закрыт.

В клубе есть утвержденные авторские программы и лицензия на дополнительное образование детей.

Развивайтесь сами, развивайтесь с клубом «Светоч»!

Тула, ул. Демонстрации, 1-б.

Тел. +7 919 085-03-05.

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