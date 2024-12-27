Директор тульского отделения билайна о выгодных тарифах, подарках и качестве связи

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— Давайте начнем с приятного. Совсем скоро Новый год. Какие подарки ждут клиентов? И какие тарифы сейчас самые выгодные?

— 2024 год для билайна был продуктивным и радостным, поэтому и предложения у нас хорошие. Одно из них — «Топим лед выгодами»*, благодаря которому, например, смартфон Samsung Galaxy A55 256 ГБ можно приобрести в комплекте со связью и аксессуаром с выгодой 6500 рублей. Акция действует как в интернет-магазине, так и в офисах продаж.

Еще один приятный сюрприз для абонентов — тариф «Новогодний хит»**. Подключаясь за 399 рублей, наши абоненты получают 1 терабайт интернета в подарок. Пользоваться им можно весь год. Трафиком можно поделиться с семьей, например с детьми или пожилыми родителями, либо использовать самому. На мой взгляд, это отличное предложение, действует оно только под Новый год и только для новых пользователей.

— Всё больше говорят о развитии VoLTE. Как это направление развивалось в билайне в 2024 году? Какие плюсы, на ваш взгляд, абоненты могут получить от этой технологии?

— VoLTE (Voice over LTE) — звонок через сеть LTE. Наши абоненты в Тульской области уже не первый год пользуются этой технологией. Она дает возможность голосового соединения с так называемым эффектом присутствия. Звук голоса собеседника становится гораздо четче, а соединение — быстрее. VoLTE работает на большинстве современных смартфонов, а подключить её можно в настройках устройства. В 2024 году мы запустили VoLTE по всей федеральной сети билайна.

— Насколько востребованность мобильного интернета выросла в малых населенных пунктах?

— Очень. Особенно в летний сезон. В городе много где есть Wi-Fi, поэтому люди «качают» мобильный трафик в основном в пробках, кафе, торговых центрах или во время прогулок. За городом же мобильный интернет используется более активно. Здесь отмечу, что за последние полтора года в рамках проекта УЦН (устранение цифрового неравенства) мы запустили 4G (джи) в 16 совсем небольших населенных пунктах Ефремовского, Щекинского, Алексинского, Чернского, Кимовского, Тепло-Огаревского, Веневского, Каменского и Плавского районов Тульской области.

— Вы сказали, что люди используют все больше интернет-трафика. А как изменилось потребление?

— Туляки в плане использования мобильного интернета более активны, чем большинство россиян. За 6 лет жители региона стали скачивать почти в 5 раз больше интернет-контента, а в среднем по России объем трафика, который ежемесячно использует один наш клиент, увеличился только в 4 раза. Если же фокусироваться на мессенджерах, то за последние 6 лет трафик в них увеличился в 39 (!) раз. Пользователи стали смотреть и отправлять больше видео, фото, голосовых сообщений. Если раньше нам приходилось ждать, пока картинка загрузится, то сейчас отправка даже «тяжелых» файлов происходит за секунды.

— Как меняется сеть с учетом такого роста трафика? Что было сделано в Тульской области в этом году?

— Да, мессенджеры, социальные сети, видеоконтент — этого настолько много, что мы пользуемся интернетом практически без перерыва. Чтобы клиентам было ещё удобнее загружать и скачивать гигабайты мобильного интернета, в уходящем году мы перераспределили радиочастоты из 2G и 3G в пользу 4G. Именно через этот стандарт связи в Тульской области проходит более 98% трафика. За счет проведенных работ увеличилась также и скорость передачи данных, чтобы ещё больше клиентов могли одновременно пользоваться мобильным интернетом. Также в 2024 году мы построили более 50 базовых станций в городах и малых населенных пунктах.

— Впереди новогодние каникулы, многие люди путешествуют. Какие предложения у вас есть для тех, кто выезжает за пределы региона?

— Здесь отмечу технологию VoWiFi (Voice over Wi-Fi — голос через Wi Fi)***, которая дает нашим клиентам возможность оставаться на связи даже в поездках по другим странам, без подключения роуминга, используя домашний тариф. Это объясняется тем, что VoWiFi позволяет звонить и отправлять СМС через сети Wi-Fi любого оператора. Благодаря этой же технологии клиенты могут оставаться на связи даже в местах, где прохождение сотового сигнала может быть затруднено, — в подвальных и цокольных помещениях, в домах с толстыми стенами. Эта опция, как и VoLTE, подключается в настройках смартфона.

— Не совсем новогодняя, но важная тема. Как вы защищаете абонентов от мошенничества?

— В 2024 году, по результатам исследования ComNews Research, билайн был признан самым безопасным оператором. Наш сервис «Моя безопасность» подключается в приложении бесплатно, он блокирует звонок, если система на 100% уверена, что вызов мошеннический. Когда не удается точно определить, что на другом конце провода злоумышленник, мы предупреждаем абонента о подозрительном звонке, выводя информацию на экран смартфона. В таком случае клиент сам решает, брать трубку или нет. Отдельно отмечу, что «Моя безопасность» работает и в мессенджерах тоже.

В случае если абонент подозревает, что он все-таки попал под влияние мошенников, он может позвонить в нашу группу быстрого реагирования по номеру 0611. Специалисты помогут разобраться в ситуации, проконсультируют абонента, окажут психологическую поддержку.

Корпоративные клиенты могут воспользоваться сервисом «Этикетка», который подписывает номера телефонов. В случае звонка от компании абоненты увидят название конкретной, например, пиццерии или стоматологии и будут знать, что звонок полезный.

Благодаря проделанной работе с января по ноябрь в Тульской области мы заблокировали 2 850 000 нежелательных звонков, 800 000 из которых пришлись на клиентов 60+. При этом самая длинная атака продолжалась 20 минут, за это время злоумышленник совершил 463 вызова, но ни один из них не прошел.

— Какие планы у билайна в 2025 году?

— Мы будем заниматься увеличением территории покрытия, особенно на загородных территориях. Также мы продолжим работать над улучшением качества связи и увеличением скорости передачи данных.

Кроме того, мы будем открывать новые офисы — такие, как наш офис на пр. Ленина, 122/3 в активно развивающемся микрорайоне Зеленстрой.

Здесь клиентам доступен весь перечень услуг: подключение связи и проводного интернета, консультирование, настройка личного кабинета. Также представлена широкая линейка мобильных устройств и аксессуаров. Ждем вас в гости!

* С 28.11.2024 по 28.01.2025 при покупке акционных товаров Samsung, realme, TECNO, Xiaomi, Infinix и Elari в комплекте со связью, дополнительными товарами и услугами вы можете получить выгоду до 30 000 рублей от их розничной цены в зависимости от модели. Кол-во товаров ограничено. Акция проводится в интернет-магазине и офисах билайна. Организатор и подробнее: beeline.ru.

** Только для новых клиентов билайна. Цена действительна на дату публикации. Подключиться можно с 28.11.2024 по 28.01.2025. Чтобы получать дополнительные ГБ каждый месяц, необходимо подключить акцию «Гигабайты в подарок», дополнительные ГБ по акции доступны до 31 декабря 2025 года. Доп. номера подключаются в рамках услуги «Дели гиги»/«Дели всё» (может быть платной). Организатор и подробнее: beeline.ru.

*** Действует при техн. возможности подключения и наличии стабильного Wi-Fi соединения с доступом в интернет. Качество услуги зависит от поставщика интернета.

ПАО «ВымпелКом», г. Москва, ОГРН 1027700166636. Реклама. beeline.ru.