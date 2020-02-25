Свадьба, выпускной или корпоратив: где в Туле провести праздничное мероприятие?
Выбираем и бронируем место для проведения торжества.
Традиционная пора свадеб – лето. Школьные выпускные балы проводятся также в летнее время. Но эти дни уже не за горами, несколько месяцев пролетят незаметно. А чтобы торжество прошло по-настоящему ярко и незабываемо, о месте его проведения важно позаботиться уже сейчас. Рестораны Тулы предлагают своим гостям самые разнообразные варианты праздничных мероприятий. Свадебное застолье, выпускной, корпоратив или юбилей. Выбирайте и бронируйте!
Загородный клуб «ЛевЪ»
Гостинично-ресторанный комплекс — Загородный клуб «ЛевЪ» - предоставляет уникальный шанс на полноценный загородный отдых, вдали от городского шума и суеты.
Недалеко от Тулы, в окружении леса, ваш праздник превратится в настоящую сказку.
Здесь царит прекрасная атмосфера, идеально подходящая для весёлых встреч с друзьями, теплых семейных обедов и ужинов, а также для романтического свидания со своей второй половинкой.
Молодожёнам в подарок предоставляется номерс поздним завтракоми возможностью посетить банный комплекс.
Клуб предлагает три банкетные площадки разной вместимости — от 30 до 100 гостей — для проведения свадебных торжеств и мероприятий любого формата и стиля.
На территории клуба можно провести весь свадебный день - есть локации для выездной церемонии и фотосессии.
Также прекрасно можно разместить гостей и организовать фуршет
в сопровождении музыкантов.
Адрес: Тульская область, п. Лесной, 9/1.
телефоны: 8-963-932-63-08, 8-4872-33-82-42.
ВКонтакте vk.com/public155191577
Инстаграм @levvclub
Банкетный зал «Шартрез»
Яркий и незабываемый праздник, море музыки и положительных эмоций предлагает своим гостям банкетный зал с изысканным названием «Шартрез», который находится в черте города и располагается в отдельно стоящем здании.
Два больших банкетных зала на разных этажах (в первом с комфортом можно разместить до 80 гостей, во втором - до 150), современное музыкальное оборудование, модный декор - в «Шартрез» есть всё, что нужно для проведения пышной свадьбы.
Кстати, само слово «Шартрез» - означает сорт крепкого ароматного ликёра изумрудно-зелёного цвета. Наверное, неслучайно интерьер первого зала, оформленный в зеленоватых тонах, называется «Графитовый шёлк». Второй зал более светлый и торжественный. Такие тона прекрасно сочетаются с любыми флористическими композициями. Если же захотите другое оформление, заведение предложит услуги декоратора по приемлемой цене.
Фотограф Христина Петрухина
В просторных залах можно устроить как классическое застолье, так и вечеринку с фуршетом. К тому же в банкетных залах «Шартрез» достаточно места для танцев и активных развлечений.
К услугам гостей – большая бесплатная парковка и внутренний дворик. Здесь можно, например, устроить фуршет для гостей в ожидании жениха и невесты, провести выездную регистрацию или же просто подышать воздухом, сидя на лавочках и качелях.
В «Шартрезе» будущим молодоженам помогут составить банкетное меню. Средний чек на гостя от 1800 до 2300 рублей.
Фотограф Христина Петрухина
Вина и другой алкоголь, а также соки, воды, фрукты, сладкое и торт молодожены могут принести сами.
А если гостей на вечеринке планируется немного? Например, 20-25. Не проблема! В будние дни или воскресенье «Шартрез» готов закрыться и под небольшое торжество.
При бронировании залов в марте – горка шампанского молодожёнам и герб с инициалами и датой в цветовой гамме зала в подарок.
Фотограф Христина Петрухина
Адрес: Щёкинское шоссе, 1-а, рядом с телевышкой в Басово.
телефоны: 8-4872-71-02-03, 8-930-899-88-00.
ВКонтакте vk.com/banketniyzalvtule
Инстаграм @shartrez.tula
Кафе «Малёвка»
Кафе идеально подходит для праздников, торжеств, корпоративов и, конечно, свадеб. Тут сделают всё, чтобы этот незабываемый для двоих день стал действительно таким - незабываемым. Фотоальбом получится красивым и стильным.
В кафе можно провести выездную регистрацию брака и свадебную церемонию.
Тут есть специальная свадебная площадка и даже мостик для влюблённых!
Для проведения свадеб, выпускных, корпоративов и юбилеев возможна организация праздничной программы. В кафе предоставляют два роскошных банкетных зала, где любой праздник пройдёт в атмосфере тепла и уюта.
Сказочные декорации и утончённые нотки элегантного интерьера создают неповторимое сочетание.
Повара кафе приготовят блюда европейской и узбекской кухни, а также самый вкусный кавказский шашлык. Гости останутся довольны едой, а десерт добавит приятных эмоций.
С воскресенья по четверг заказ банкета - от 1500 рублей с гостя.
Адрес: г. Тула, д. Малёвка, ул. Садовая, 1-а.
Телефоны: 8-4872-585-576, 8-4872-710-500, 8-902-844-54-24.
ВКонтакте vk.com/malevkatula
Ресторан «Респект»
Ресторан «Респект» расположен в старинном особняке в самом центре города. Зал первого этажа небольшой и уютный, вмещает до 30 гостей. В банкетном зале на втором этаже можно расположить 150-170 человек. Настоящая гордость «Респекта» - летний двор с верандой, где с лёгкостью поместятся до 250 гостей. Прекрасный вариант для свадьбы с размахом в тёплое время года. И, кстати, идеальное место для выездной регистрации.
Находясь в историческом центре Тулы, во время свадебного банкета, отмечая выпускной либо общаясь во время корпоратива или юбилея, можно подышать свежим воздухом в тени деревьев, а при желании, прогуляться, осмотреть достопримечательности и сделать красивые фотографии – всё в шаговой доступности.
Особая гордость ресторана - ароматное и сочное мясо на мангале и в дровяной печи. Кстати, полезная и здоровая еда — один из главных принципов «Респекта». Повар готовит для гостей множество новинок, которые сочетают в себе не только отменный вкус, но и пользу.
А сейчас - о приятном бонусе исключительно для наших читателей.
При бронировании банкетного зала на втором этаже для тех, кто произнесёт кодовое слово - MySlo, - скидка10 тысяч рублей.
Адрес: ул. Советская, 5.
телефоны: 8(4872)56-09-57, 8-915-690-02-22.
ВКонтакте vk.com/restoranrespect
Инстаграм @respect_tula
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