Свадьба, выпускной или корпоратив: где в Туле провести праздничное мероприятие?

Традиционная пора свадеб – лето. Школьные выпускные балы проводятся также в летнее время. Но эти дни уже не за горами, несколько месяцев пролетят незаметно. А чтобы торжество прошло по-настоящему ярко и незабываемо, о месте его проведения важно позаботиться уже сейчас. Рестораны Тулы предлагают своим гостям самые разнообразные варианты праздничных мероприятий. Свадебное застолье, выпускной, корпоратив или юбилей. Выбирайте и бронируйте!

Загородный клуб «ЛевЪ»

Гостинично-ресторанный комплекс — Загородный клуб «ЛевЪ» - предоставляет уникальный шанс на полноценный загородный отдых, вдали от городского шума и суеты.

Недалеко от Тулы, в окружении леса, ваш праздник превратится в настоящую сказку.

Здесь царит прекрасная атмосфера, идеально подходящая для весёлых встреч с друзьями, теплых семейных обедов и ужинов, а также для романтического свидания со своей второй половинкой.

Молодожёнам в подарок предоставляется номер с поздним завтраком и возможностью посетить банный комплекс.

Клуб предлагает три банкетные площадки разной вместимости — от 30 до 100 гостей — для проведения свадебных торжеств и мероприятий любого формата и стиля.

На территории клуба можно провести весь свадебный день - есть локации для выездной церемонии и фотосессии.

Также прекрасно можно разместить гостей и организовать фуршет

в сопровождении музыкантов.

Адрес: Тульская область, п. Лесной, 9/1.

телефоны: 8-963-932-63-08, 8-4872-33-82-42.

Банкетный зал «Шартрез»

Яркий и незабываемый праздник, море музыки и положительных эмоций предлагает своим гостям банкетный зал с изысканным названием «Шартрез», который находится в черте города и располагается в отдельно стоящем здании. Два больших банкетных зала на разных этажах (в первом с комфортом можно разместить до 80 гостей, во втором - до 150), современное музыкальное оборудование, модный декор - в «Шартрез» есть всё, что нужно для проведения пышной свадьбы. Кстати, само слово «Шартрез» - означает сорт крепкого ароматного ликёра изумрудно-зелёного цвета. Наверное, неслучайно интерьер первого зала, оформленный в зеленоватых тонах, называется «Графитовый шёлк». Второй зал более светлый и торжественный. Такие тона прекрасно сочетаются с любыми флористическими композициями. Если же захотите другое оформление, заведение предложит услуги декоратора по приемлемой цене.

Фотограф Христина Петрухина

В просторных залах можно устроить как классическое застолье, так и вечеринку с фуршетом. К тому же в банкетных залах «Шартрез» достаточно места для танцев и активных развлечений. К услугам гостей – большая бесплатная парковка и внутренний дворик. Здесь можно, например, устроить фуршет для гостей в ожидании жениха и невесты, провести выездную регистрацию или же просто подышать воздухом, сидя на лавочках и качелях. В «Шартрезе» будущим молодоженам помогут составить банкетное меню. Средний чек на гостя от 1800 до 2300 рублей. Фотограф Христина Петрухина Вина и другой алкоголь, а также соки, воды, фрукты, сладкое и торт молодожены могут принести сами. А если гостей на вечеринке планируется немного? Например, 20-25. Не проблема! В будние дни или воскресенье «Шартрез» готов закрыться и под небольшое торжество.

При бронировании залов в марте – горка шампанского молодожёнам и герб с инициалами и датой в цветовой гамме зала в подарок.

Фотограф Христина Петрухина

Адрес: Щёкинское шоссе, 1-а, рядом с телевышкой в Басово.

телефоны: 8-4872-71-02-03, 8-930-899-88-00.

Кафе «Малёвка»

Кафе идеально подходит для праздников, торжеств, корпоративов и, конечно, свадеб. Тут сделают всё, чтобы этот незабываемый для двоих день стал действительно таким - незабываемым. Фотоальбом получится красивым и стильным.

В кафе можно провести выездную регистрацию брака и свадебную церемонию.

Тут есть специальная свадебная площадка и даже мостик для влюблённых!

Для проведения свадеб, выпускных, корпоративов и юбилеев возможна организация праздничной программы. В кафе предоставляют два роскошных банкетных зала, где любой праздник пройдёт в атмосфере тепла и уюта.

Сказочные декорации и утончённые нотки элегантного интерьера создают неповторимое сочетание.

Повара кафе приготовят блюда европейской и узбекской кухни, а также самый вкусный кавказский шашлык. Гости останутся довольны едой, а десерт добавит приятных эмоций.

С воскресенья по четверг заказ банкета - от 1500 рублей с гостя.

Адрес: г. Тула, д. Малёвка, ул. Садовая, 1-а.

Телефоны: 8-4872-585-576, 8-4872-710-500, 8-902-844-54-24.

Ресторан «Респект»

Ресторан «Респект» расположен в старинном особняке в самом центре города. Зал первого этажа небольшой и уютный, вмещает до 30 гостей. В банкетном зале на втором этаже можно расположить 150-170 человек. Настоящая гордость «Респекта» - летний двор с верандой, где с лёгкостью поместятся до 250 гостей. Прекрасный вариант для свадьбы с размахом в тёплое время года. И, кстати, идеальное место для выездной регистрации.

Находясь в историческом центре Тулы, во время свадебного банкета, отмечая выпускной либо общаясь во время корпоратива или юбилея, можно подышать свежим воздухом в тени деревьев, а при желании, прогуляться, осмотреть достопримечательности и сделать красивые фотографии – всё в шаговой доступности.

Особая гордость ресторана - ароматное и сочное мясо на мангале и в дровяной печи. Кстати, полезная и здоровая еда — один из главных принципов «Респекта». Повар готовит для гостей множество новинок, которые сочетают в себе не только отменный вкус, но и пользу.

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