Здоровье – главный капитал: как его приумножить

Системность, стратегия и экспертность — три правила, которые лежат в основе любых успешных инвестиций. Особенно актуально, если речь идет о здоровье. На этом строится работа и команды врачей «Клиники Эксперт».

Врачи «Клиники Эксперт» ставят своей задачей сохранение и приумножение «активов» человека для долгой и качественной жизни.

Светлана Королева, исполнительный директор «Клиники Эксперт Тула»:

— Вкладываясь в здоровье, вы инвестируете в свою энергию, работоспособность и в конечном счете в будущее. Успешный инвестор подтвердит, что именно здоровье лежит в основе его успеха. Хорошее самочувствие позволяет не отвлекаться и сконцентрироваться на любимом деле. Подход тут исключительно прагматичный. Чтобы чувствовать себя уверенно на дороге, вы машину регулярно отправляете на техобслуживание? Организму тоже крайне важны регулярные «ревизии» и «техническое обслуживание». Это позволит не допустить крупных «поломок». Выявить риски и решить проблему на самой ранней стадии проще, дешевле и быстрее. Ведь максимум пользы за минимум времени — это правильное стремление любого инвестора.

Мы точно знаем, что вовремя пройденная качественная диагностика позволяет выявить болезнь на ранней стадии и оперативно принять меры. Именно поэтому «Клиника Эксперт» на протяжении многих лет инвестирует в оборудование для высокоточной диагностики — МРТ, КТ, УЗИ экспертного класса — и привлекает врачей-диагностов с многолетним опытом.

Второе наше правило — мультидисциплинарный подход. Мы понимаем, что организм — это единая система. Поэтому в сложных случаях организуем консилиумы врачей разных специальностей. Это гарантирует, что ваша «инвестиционная стратегия» будет всесторонней и продуманной.

«Клиника Эксперт» в Туле — это возможность точной диагностики для оценки текущего состояния организма и выработки индивидуальной стратегии повышения уровня здоровья пациентов.

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Роман Строков, заместитель главного врача по лучевой диагностике «Клиники Эксперт Тула», врач-рентгенолог высшей категории:

— Регулярная диагностика состояния здоровья — это значит относиться к себе ответственно. Многие ошибочно думают, что идти к врачу и обследоваться нужно тогда, когда болит. На самом деле самое лучшее — это когда пациент приходит с запросом: «Я чувствую себя здоровым, но хочу исключить риски».

В ряде стран задача инвестиции в здоровье граждан решается на государственном уровне. Так, в Японии некоторое время назад был очень высокий уровень смертности от рака желудка. Чтобы справиться с этой проблемой, была введена программа регулярного эндоскопического исследования. Его обязаны проходить все жители старше 20 лет, даже если их ничего не беспокоит. Благодаря своевременному выявлению предраковых состояний уровень смертности от этого заболевания снизился на очень приличный процент. Это говорит об эффективности диспансерного наблюдения. Особенно в случаях наличия факторов риска — наследственных или любых других.

По своей практике могу сказать, что регулярное диагностическое обследование всего организма — это крайне выгодное вложение, которое окупается годами здоровой и долгой жизни.

Так, головная боль может говорить о самых разных состояниях, и это далеко не всегда явная патология. Однако «не всегда» не равно «никогда». Поэтому нередки случаи, когда человек приходит на обследование, по его словам, просто так, без каких-либо конкретных жалоб на самочувствие, а в итоге обнаруживается, например, аневризма головного мозга. Её разрыв часто заканчивается инвалидностью или летальным исходом.

Эта патология коварна. Пока она остается целой, нет характерной клинической симптоматики. Если она выявлена до того, как разорвалась, это хорошо. Пациент направляется к нейрохирургу, который подбирает ему стратегию лечения. Итог: нависшая угроза сосудистой катастрофы ликвидирована.

В целом болезней, которые на начальном этапе «молчат», очень много. Так, скрининговое обследование органов грудной клетки позволяет на ранней стадии выявить туберкулез в скрытой форме или опухоль, которая пока еще не проявляет себя. Дело в том, что в легких нет нервных окончаний. Пациент может даже не догадываться о заболевании, пока оно не даст серьезных осложнений. Поэтому всем, кто имеет наследственные факторы риска, вредные привычки, работает на пыльном производстве или с химикатами, крайне важно своевременно проходить проверку органов грудной клетки. Это позволит в случае выявления каких-либо образований подобрать лечение и снизить риск осложнений.

У нас есть даже возможность за один прием провести полный скрининг всего организма. Но начинать обследование лучше с визита к терапевту. Он соберет общую информацию о вашем здоровье, выявит зоны риска и подберет нужные в данном случае виды диагностики. Да, в ряде случаев пациент может и сам решить, какое обследование он хочет пройти. Но все же лучше доверять мнению экспертов. КТ, МРТ, УЗИ — что выбрать, если человек испытывает дискомфорт в животе? Врач имеет четкое понимание, какой вид обследования будет наиболее информативен в том или ином случае.

Экспертного уровня аппараты МРТ, КТ, УЗИ, рентген, виртуальная колоноскопия позволяют объективно контролировать состояние всего организма. Технологическое оснащение «Клиники Эксперт» — это надежная площадка для выгодных вложений в свое здоровье.

