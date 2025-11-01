  1. Моя Слобода
  2. Город
  3. Обзоры
  4. Еда
  5. Контрольная закупка Myslo: пробуем маринованные огурцы - MySlo.ru
город
город
Регистрация

Контрольная закупка Myslo: пробуем маринованные огурцы

Еду оцениваем субъективно, но честно!

Контрольная закупка Myslo: пробуем маринованные огурцы

Сегодня мы пробуем маринованные огурцы из магазинов пяти торговых марок: 

  • «Валдайский погребок»,
  • «Кубань Продукт»,
  • «6 соток»,
  • «Бондюэль»,
  • «Станичные».
 

 «Валдайский погребок»

PAV-4653.jpg

Цена: 184,99 руб.

Масса нетто: 650 г. Масса огурцов: 325 г.

Производитель: ООО «Валдай», Валдайский консервный завод, Новгородская обл., г. Валдай.

Состав: огурцы, вода питьевая, укроп, соль пищевая, чеснок, регулятор кислотности — уксусная кислота, сахар, специи: лавровый лист, перец черный горошком — натуральные или в виде водной вытяжки специй.

PAV-4660.jpg

Открываешь баночку и сразу ощущаешь приятный аромат. Рассол мутный, виднеется укроп. Огурчики внутри хрустящие, хорошего размера, некрупные. Малосоленые, ощущаются специи. 

И все бы ничего, но есть у этих огурцов одна особенность — в них очень много уксуса! Хотелось бы назвать это минусом, но некоторым из дегустаторов эти огурцы понравились больше других за то, что они самые хрустящие. 

Поставим высший балл, но с пометкой — «для любителей кислого».

Наша оценка: 5 из 5 баллов.

 

«Кубань Продукт»

PAV-4651.jpg

Цена: 269,99 руб.

Масса нетто: 680 г. Масса огурцов: 340 г.

Производитель: ООО «Кубань-Ти», Краснодарский край, г. Белореченск.

Состав: огурцы, вода, сахар, соль, регуляторы кислотности — уксусная кислота, укроп и (или) семена укропа, семена горчицы, чеснок сушеный, подсластитель — сахарин.

PAV-4665.jpg

Очень прозрачный рассол. Такого не было больше ни в одной банке. Большинство огурцов очень крупные. Зелени почти нет.

Уксуса в этом продукте меньше, но тоже достаточно. Сами по себе огурцы почему-то сладкие и уже не такие хрустящие. 

Вкус менее яркий, не совсем такой, какой обычно ждешь от баночки маринованных огурцов. А еще слабо, но ощущается какой-то непонятный привкус. 

Наша оценка: 3,5 из 5 баллов.

 

«6 соток»

PAV-4652.jpg

Цена: 269,99 руб.

Масса нетто: 680 руб. Масса огурцов: 360 г.

Производитель: ООО «Агро-инвест», Кабардино-Балкарская республика, Урванский район, г. Нарткала.

Состав: огурцы, вода, сахар, соль, регулятор кислотности — уксусная кислота, зелень укропа, семена горчицы.

PAV-4659.jpg

Эти огурчики более мелкие, рассол мутный. Запах приятный, сразу ощущаются специи. Внутри банки есть не только зелень укропа, но и семена горчицы.

Вкус тоже довольно уксусный, но это не самое главное. Огурцы нормального размера, но очень мягкие! По некоторым это видно невооруженным взглядом: края огурцов как будто помяты. Это очень плохо. 

Наша оценка: 3 из 5 баллов.

 

«Бондюэль»

PAV-4650.jpg

Цена: 379,99 руб.

Масса нетто: 680 г. Масса огурцов: 340 г.

Производитель: ООО «Агро-инвест», Кабардино-Балкарская республика, Урванский район, г. Нарткала.

Состав: огурцы свежие, вода питьевая, сахар, зелень укропа, соль, регулятор кислотности — уксусная кислота, лук репчатый, красный сладкий перец, пряности (в том числе семена горчицы).

PAV-4657.jpg

Как выяснилось, производитель этих огурцов и тех, что скрываются под брендом «6 соток», один и тот же. Но вот качество продукта — разное. Огурцы «Бондюэль» довольно маленькие и хрустящие.

В них ощущается много специй, в банке даже визуально видна и зелень, и перчик с горчицей. Эти огурцы оказались наименее уксусными из всех, поэтому в них больше ощущалась пряность. Нам все понравилось!

Наша оценка: 5 из 5 баллов.

 

«Станичные»

PAV-4656.jpg

Цена: 189,99 руб.

Масса нетто: 680 мл. Масса огурцов: 340 г.

Производитель: ООО «Агро-инвест», Кабардино-Балкарская республика, Урванский район, г. Нарткала.

Состав: огурцы, вода питьевая, зелень укропа, сахар, соль, уксусная кислота, чеснок сушеный, перец черный горошком, семена горчицы.

PAV-4663.jpg

Перед нами еще один бренд, который производит ООО «Агро-инвест», но качество снова отличается. Размер огурцов в банке разный — от мелких до довольно крупных. Запах странный, почему-то отдает гречневой кашей. 

Непонятные нотки ощущаются и во вкусе. А еще огурцы очень мягкие, вероятно, сильно переварены. Все дегустаторы были единогласны — незачет! 

Наша оценка: 2,5 из 5 баллов.

 

Самый дорогой продукт — «Бондюэль» (379,99 руб.).

Самый дешевый продукт — «Валдайский погребок» (184,99 руб.).

Самый вкусный, по мнению редакции Myslo, — «Бондюэль» и «Валдайский погребок».

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Автор:
Фотограф:
вчера, в 17:17 +5
Другие статьи по темам
Прочее
Контрольная проверка Myslo
Погода в Туле 2 ноября: туман и до +9 градусов
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 2 ноября: туман и до +9 градусов
сегодня, в 09:00, 44 313 4
Администрация Тулы о супермаркете в «доме с башенкой» на Первомайской: «Оснований для запрета нет»
Жизнь Тулы и области
Администрация Тулы о супермаркете в «доме с башенкой» на Первомайской: «Оснований для запрета нет»
вчера, в 18:32, 64 2505 1
В Тульской области утвердили суммы прожиточного минимума на следующий год
Жизнь Тулы и области
В Тульской области утвердили суммы прожиточного минимума на следующий год
вчера, в 22:00, 26 1551 -10
На Советской снова горели трамвайные пути: видео
Жизнь Тулы и области
На Советской снова горели трамвайные пути: видео
вчера, в 15:37, 66 3284 1

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Здоровье – главный капитал: как его приумножить
Здоровье – главный капитал: как его приумножить
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.