Волейболистка Анна Прасолова: «Хочу стать топ-игроком в нашей «Тулице»

Поговорили с центральной блокирующей волейбольной команды «Тулица» о спорте, Туле, увлечениях, приметах и талисманах. Интервью получилось очень живым и откровенным!

Анна Прасолова (ударение в фамилии на первый слог) в тульском клубе всего четыре месяца, но за это время успела стать одной из самых ярких и запоминающихся волейболисток «Тулицы».

– Аня, как в Вашу жизнь пришёл в волейбол?

– Мне было 10 лет, когда я стала играть в волейбол в школьной команде. Я тогда уже была плюс-минус самостоятельная и сама себе выбирала кружки. На тот момент у меня было их три: баскетбол, волейбол и рисование.

На баскетболе я, спустя полгода, сломала мизинец и ушла. Решила, что баскетбол очень травмоопасный вид спорта. А на волейбол выбор пал ещё и потому, что я была очень высокая. В классе я всех очень сильно опережала в росте, за лето прибавляла по 10 сантиметров. В десять лет мой рост был уже почти 170 см. Да и родители очень переживали, что я как-то немножко не вписываюсь в общество (смеется). Хотели, чтобы я чувствовала себя более-менее комфортно среди сверстников, а волейбол мне в принципе понравился.

Так в 11 лет я попала в спортивную школу и начала серьезно заниматься волейболом. Меня сразу поставили в старшую группу к девятиклассникам, потому что они были ниже меня ростом.

– Волейбол безопаснее баскетбола?

– Ну, через полтора года я сломала ногу (смеется). У меня был двойной перелом, так что нет, не безопаснее. Просто волейбол менее контактный, тебя меньше толкают, меньше борьбы.

– Вы не стеснялись, не комплексовали из-за роста?

– Нет, не комплексовала. Ну а дети – они жестокие, обзывались. Жираф, Антенна, Шпала – вариантов было множество. Но я старалась не обращать внимания, что там говорят эти «гномы» (смеется). А вот то, что я картавлю немножко, – это мой комплекс. Причем осознание, что я разговариваю не так, как остальные, пришло классе в девятом.

– Волейбол – командная игра. Здесь важно, какими личностными качествами должен обладать игрок?

– Очень важно. Влияют абсолютно все качества и все факторы, даже то, что у тебя происходит дома, в семье, с родителями…

Но задача профессионального игрока – дер­жать себя в руках, в тонусе, несмотря ни на что. Взаимоотношения в команде – очень важный фактор. Особенно для молодых игроков, которые только приходят и им нужно влиться в коллектив, почувствовать уверенность. Если будет дедовщина, то игрок может психологически не выдержать, сломаться. А ты не можешь подвести команду. Мы как сложный часовой механизм: один винтик выпадает – и все идёт не так, как хотелось бы.

В Туле я четыре месяца, но мне здесь очень нравится! Хотя в женском коллективе может быть большая конкуренция, но у нас все адекватно. У нас та самая здоровая конкуренция, которая и должна быть в командах. Никто ни на кого не в обиде, все работают, все пашут.

– А как Вам наша Тула?

– Очень нравится! У меня есть маленькая традиция: когда я только приезжаю в город, то сразу иду гулять. И в Туле я сразу поехала в центр, в кремль. Посмотрела на памятник своему любимому тульскому прянику, я их с детства очень люблю! Это моя любимая сладость, особенно со сгущенкой...

– А Вам можно пряники?

– Совсем немножко можно (улыбается). Быстрые углеводы на тренировках быстро сгорают.

– Какую команду в Суперлиге считаете своим главным соперником?

– У нас все соперники – главные. Вроде вот команда слабая, но она же все равно лезет, стремится повыше забраться. У многих периодически это даже вполне себе получается. Поэтому всегда стремимся только побеждать, идти вперёд, развиваться, прибавлять технически – и с командой, и самостоятельно.

– Насколько сильно Вас разочаровывают поражения?

– Обычно на следующий день после игры выходной, и этот день я могу просто пролежать дома, потому что бываю подавлена психологически. Нужно прийти в себя, осознать, переосмыслить что-то, вспомнить свои ошибки, понять план действий.

– А тренер ругает или поддерживает в такие моменты?

– По-разному, иногда подде­ржка необходима, а иногда надо и чтобы пинка дали. Тренеру виднее.

– Какие увлечения сейчас остались с Вами?

– Рисование осталось точно (улыбается). Без увлечений никуда! Если все время грузиться волейболом, можно сойти с ума. Я коллекционирую минералы. Катя Тимошкова (игрок команды «Тулица» – прим. авт.) меня звала на рыбалку, но я так и не собралась... Лень (смеется).

– Муж всегда всегда подде­рживает Вас?

– Да, Стас всегда рядом, переехал со мной в Тулу, моя опора и поддержка. Не знаю, что бы я без него делала и кто бы слушал все мои эмоциональные рассказы. Слава богу, что есть человек, который меня понимает, поддерживает и принимает.

– Вот такой яркий розовый цвет волос – просто нравится или чтобы на поле сразу Вас было видно?

– Наверное, все вместе. Долгое время я была очень стеснительным, скромным человеком. И в какой-то период жизни мне это сильно надоело. Я подумала, что на самом деле не такая, хватит стесняться! Что обо мне думают, как я играю... Захотелось из себя это выплеснуть. И каждый раз, когда я чего-то боюсь на игре, я вспоминаю, что у меня голова по­крашена в розовый цвет, и как бы что уже сомневаться? Надо быть яркой, надо заводить команду и идти только вперёд.

– Есть какие-то талисманы, которые берете на игру? Приметы, в которые верите?

– В этом плане я суеверный человек. У меня много выдуманных мною примет. Так, есть набор заколок с золотыми звездочками, который я всегда закалываю на игру.

На шее – подаренная мужем цепочка с кулончиком – четырехлистным клевером.



У меня есть определённый набор упражнений, который я обязательно делаю перед игрой в определённом порядке. На подаче я стучу по мячу пять раз перед тем, как подать. У меня куча всего, можно перечислять бесконечно (смеется). Всё это помогает мне психологически настраиваться на игру.

Мне написала недавно моя школьная подружка, мы раньше вместе играли. Она увидела трансляцию игры и говорит: «Ты сейчас делаешь так же, как делала в школе: стоишь около сетки и затягиваешь хвост, сильно-сильно. Ты когда сосредотачиваешься, всегда так делаешь!» А я уже на автомате (смеется).

– О чем мечтаете для себя в профессиональном плане?

– Сложно сказать, учитывая обстоятельства. Мечта любого спортсмена – попасть на олимпиаду, выиграть золото, но в данных реалиях это сложно. Я хочу стать топ-игроком в топ-команде, такой, как «Тулица», выигрывать, занимать первые места. Быть лучшей в своем деле.

досье myslo

Анна Прасолова

Дата и место рождения: 15 июля 1999 года в Москве.

Рост: 190 см.

Амплуа: центральный блокирующий.

Спортивный разряд: кандидат в мастера спорта.

Семейное положение: замужем.

Карьера:

«Динамо-Академия-УОР» (Казань);

«Спарта» (Н. Новгород);

«Енисей» (Красноярск);

«Тулица» (Тула).

Достижения: