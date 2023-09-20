Как узнать сумму своей накопительной пенсии: разъяснение Myslo

И что нужного и полезного можно узнать из выписки с индивидуального лицевого счёта.

На протяжении 12 лет — с 2002 по 2014 год — работодатели выплачивали 6% всех взносов на накопительные лицевые счета своих сотрудников. Программа накопительной пенсии заморожена, но уже выполненные начисления до сих пор лежат на счетах россиян.

В отличие от нововведений последних лет, это деньги, а не пенсионные баллы. Каждый желающий может выяснить, какая именно сумма находится на его лицевом счёте. Как это сделать, расскажет специалист тульского Центра защиты прав граждан, практикующий юрист Ольга Демышева.

Самый простой способ с минимальным количеством трудозатрат — заказать выписку о состоянии лицевого счёта в Соцфонде РФ через портал «Госуслуги». Всё, что вам потребуется, — лишь подтверждённая учётная запись. Необходимую функцию можно найти в разделе «Пособия. Пенсия. Льготы».

Также она доступна в мобильном приложении: достаточно ввести в поиске «извещение о состоянии лицевого счёта» — и программа сама переведёт вас на нужную страницу. Подготовка информации занимает от нескольких минут до суток. Выписка поможет рассчитать дату выхода на пенсию и её будущий размер.

Получить сведения о состоянии лицевого счёта можно и в Соцфонде — в личном кабинете в режиме онлайн (понадобится учётная запись на «Госуслугах») или при обращении в клиентскую службу. В личном кабинете вам понадобится перейти в раздел «Список сервисов», а оттуда — в подраздел «Индивидуальный лицевой счёт». Выписка будет сформирована за несколько секунд — её можно скачать в виде файла или отправить на электронную почту. Кроме того, она всегда будет доступна в личном кабинете.

При личном обращении в клиентскую службу Соцфонда понадобится предъявить паспорт и СНИЛС, а также заполнить типовое заявление. Документ вы получите в день обращения.

В большинстве случаев Соцфонд сотрудничает с многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг. Это значит, что выписку из лицевого счёта можно будет получить в МФЦ. Для этого тоже понадобится предъявить паспорт, СНИЛС и написать заявление. Но в случае с МФЦ придётся подождать: подготовка документа может занять до 10 рабочих дней.

Если вы являетесь клиентом негосударственного пенсионного фонда (НПФ), всю информацию о состоянии лицевого счёта и суммах доходов можно узнать в личном кабинете на сайте, в мобильном приложении или клиентском офисе вашего НПФ. Если ваш НПФ является дочерним подразделением банка, в котором вы получаете зарплату, выписка будет доступна в банковском приложении или в ближайшем офисе обслуживания.

Что ещё можно узнать из выписки с индивидуального лицевого счёта

Заказав этот документ на портале «Госуслуги», вы получите информацию о размере вашего индивидуального пенсионного коэффициента (далее — ИПК), а также о стаже, который будет учтён при расчёте вашей пенсии и периодах работы, дающих право на досрочную пенсию (при наличии).

В выписке будут указаны периоды работы, наименование работодателя и величина ИПК, начисленного за отработанный период, а также сведения о суммах пенсионных накоплений.

На портале «Госуслуги» есть специальный калькулятор, позволяющий рассчитать примерный размер будущей пенсии. При этом учитываются несколько параметров — величина ИПК, стоимость ИПК (в 2023 году она составляет 123,77 рублей за 1 единицу), фиксированная выплата (в 2023 году она составляет 7567,33 рублей), а также время, проведённое в декретном отпуске или при осуществлении ухода за нетрудоспособным пожилым родственником.