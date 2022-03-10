Вода, движение, ноги в тепле: 5 правил здоровых почек

Фото Алексея Пирязева.

Почки — жизненно важный орган, они выполняют множество важных функций в организме.

Они очищают кровь от конечных продуктов метаболических процессов, которые уже не могут быть использованы организмом для получения энергии и строительства новых клеток. С мочой, которую выделяют почки из тела человека, удаляется основная масса токсинов — они попадают в наш организм с пищей, водой.

Также почки выводят избыток жидкости из организма, регулируют кислотно-щелочной баланс и состав крови (в почках синтезируется гормон эритропоэтин, стимулирующий образование эритроцитов), влияют на артериальное давление и прочность костей (путем регуляции количества кальция в крови и витамина D).

Если страдает выделительная функция, то вредные вещества задерживаются в организме и это становится причиной появления тяжелых осложнений, почечной недостаточности.



Екатерина Сорокина.

— Какие заболевания грозят почкам?

- Почки — очень терпеливый орган. В отличие от сердца и легких, которые при заболевании сразу же дают о себе знать, о проблемах с почками мы узнаем, к сожалению, в самый последний момент. Болевых рецепторов у них нет, поэтому узнать, что есть проблемы с почками, мы можем при регулярном лабораторном контроле, мониторинге анализов.

Какие же симптомы могут говорить о проблемах с почками? Отеки, причем не на ногах (это сердечные проблемы), а на лице. Они могут появляться в области век, под глазами и быстро проходить.

Боль обычно проявляется у пациентов с мочекаменной болезнью, когда камень продвигается по мочеточнику, вызывая сильный болевой синдром. Либо вследствие сильного воспаления, например, пиелонефрита, а также инфаркта почки. Боль в области поясницы может возникнуть в связи с растяжением капсулы, окружающей почку.

Повышение давления может быть связано с патологией почечных сосудов, которые питают почки. Это характерно для гломерулонефрита.

Заболевания почек опасны не только ощутимым дискомфортом — только представьте, как снижает качество жизни постоянное учащенное мочеиспускание или острая боль при почечной колике. Но также увеличивается риск инфаркта, инсульта, гипертонии.

— В каких случаях пациентов уже подключают к аппаратам гемодиализа?

- Это уже заместительная почечная терапия, на данном этапе мы говорим о терминальной почечной недостаточности, когда функция почек утрачена на сто процентов. В таком случае все шлаки задерживаются в организме, не выделяются с мочой. Таким людям требуется три раза в неделю по 4 часа находиться на сеансе заместительной почечной терапии — когда за его почки работает аппарат «искусственная почка». Во время этой процедуры происходит очищение организма от токсинов (креатинин, мочевина, повышенный калий).

— Как жить так, чтобы максимально надолго сохранить здоровье почек? Начнем с питания.

- Полезная для почек еда — с низким содержанием белка, сахара, соли, пряностей и с равномерными приемами еды в течение дня (без переедания и долгого голодания). Сократите в рационе количество соли до 5 г в сутки, мяса, колбас, полуфабрикатов, мясных и рыбных консервов. Соль для нормального обмена веществ необходима, но не более указанного количества. Сейчас очень популярны соленые продукты: чипсы, сухарики, вяленые морепродукты, фастфуд — для их приготовления соль используется как консервант, и поэтому человек получает в 3−4 раза больше соли, чем надо. Избыток соли в рационе вызывает задержку жидкости, нарушая работу почек.

Если планируете похудеть, избегайте белковых диет, например яичной, диеты Дюкана. Они хоть и дают быструю потерю веса, но вредны для почек.

Почки любят продукты с жирными кислотами Омега-3, свежие фрукты и овощи, орехи, особенно грецкие и миндальные (можно есть горсть размером с кулак ежедневно).

— Что насчет питьевого режима?

- Для нормальной работы почек, профилактики образования камней и песка в почках и особенно при инфекциях мочевыделительной системы необходимо ежедневно употреблять около 1,2−1,5 литров жидкости, в жаркое время до — 2−2,5 литров. Считается все: первое, чай, компоты, морсы, вода. Почки должны работать! То, что нужно употреблять меньшее количество жидкости, чтобы не было отеков, — это заблуждение. Жидкость выводит скопившиеся токсины, соли, инфекции.

— Как на почки влияют курение и алкоголь?

- Безусловно, отрицательно. При курении никотин попадает сначала в кровь, а потом и в почки, и ядовитые смолы и другие продукты сгорания табака разрушительно влияют на структуру почки, в конце концов, в мочу начинает попадать в излишнем количестве белок. Со временем у человека могут развиться такие серьезные заболевания, как нефрит, почечная недостаточность. Чем дольше стаж курильщика и количество сигарет в день, тем выше риск нарушения работы почек и даже развития рака почки.

Алкоголь увеличивает нагрузку на почки — именно они выводят токсины, которые образуются при переработке алкоголя в печени. Мы часто сталкиваемся с таким заболеванием, как токсическая нефропатия. У больных мочекаменной болезнью может возникнуть почечная колика и частичное или полное блокирование оттока мочи имеющимся камнем. Характерные симптомы нарушения работы почек — тремор рук при похмелье.

— Какую физическую активность любят почки?

- Почки любят умеренную физическую активность. Именно она снижает риски ожирения, развития сахарного диабета 2-го типа, сердечно-сосудистых заболеваний и повышенного артериального давления. Это не должно быть один раз в неделю или в месяц, но до упада. Всё должно быть рационально — час 3−4 раза в неделю. Хороши регулярные пешие прогулки. Занятия спортом — это:

увеличение количества кислорода в крови, что полезно для работы почек;

профилактика застойных процессов в органах малого таза, что снижает риск воспалений. Особенно важно для тех, кто ведет малоподвижный образ жизни;

улучшение работы кишечника и ЖКТ, что уменьшает риск застоя желчи и образования твердых конкрементов (камней).

В период обострений нужен покой, а в остальное время стоит заняться йогой, пилатесом, быстрой ходьбой, велопрогулками, ЛФК и другими тренировками, которые проходят в умеренном или спокойном темпе без мышечных перенапряжений.

Почки очень не любят переохлаждения. Поэтому если вы, например, любите плавать в бассейне, следите за тем, чтобы вы не мерзли.

Опасаться нужно в первую очередь переохлаждения ног. Не стоит кутаться, как бабушки, в десять платков, укрывать шарфами поясницу. Главное, чтобы ноги были в тепле и сухими.

— Как часто нужно проверять почки?

- Каждому человеку необходимо проходить диспансеризацию и регулярные осмотры. Раз в год — общий анализ крови и мочи, биохимический анализ крови. Если есть кисты почек, то раз в год делается УЗИ.