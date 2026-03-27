«Нирвана», интерактивная песочница и айтрекер: как виртуальная реальность помогает в реабилитации тулякам

Фото Алексея Пирязева.

Виртуальная реальность (VR) — это «волшебная таблетка» без побочных эффектов, которая превращает скучную реабилитацию в захватывающую игру. Маленькие пациенты «обманывают» мозг, заставляя его заново строить нейронные связи, ловя виртуальных бабочек или катаясь на гоночных машинах.

«Интерактивная песочница»

Девятилетний Саша увлеченно сгребает песок в большую кучу. Датчики срабатывают — и из образовавшегося вулкана вытекает лава! Мальчик в восторге — получилось!

У Саши проблемы с двигательной активностью, он передвигается в инвалидном кресле. Поэтому такие занятия, как, например, с интерактивной песочницей, ему очень нравятся.

При взаимодействии с VR ребенок воспринимает лечение как игру, что снимает психологический барьер перед «больничными» процедурами.

Отделение медицинской психологии и лечебной педагогики в Клиническом центре детской психоневрологии имени Б. Д. Зубицкого было создано для реабилитации детей с особыми потребностями в развитии. Здесь работают логопеды, медицинские психологи, музыкальный терапевт, социальный педагог — и все они профессионалы, влюбленные в свое дело.

Надежда Осмоловская, заведующая отделением, психиатр, психотерапевт:

— В наше время виртуальная реальность и современные высокотехнологичные комплексы в детской реабилитации просто необходимы. Мы лечим детей, которые живут в XXI веке, — нужно соответствовать их потребностям, организовывать процесс так, чтобы им было интересно, приятно, чтобы они в дальнейшем смогли этот опыт использовать и в обычной жизни. Естественно, у ребёнка гораздо больше интереса вызывает взаимодействие с экраном, нарисованными персонажами, чем просто работа с книжкой. Система искусственного интеллекта облегчает работу педагогам.

В интерактивной песочнице, как и в обычной, главную роль играет песок. Только эта песочница оснащена современным оборудованием и программным обеспечением, которое создает на песке эффект дополненной реальности.

Ангелина Зинина, медицинский психолог:

— При взаимодействии с песком у детей совершенствуется тонкая координация движений, мелкая моторика рук и тактильная чувствительность. Все это влияет на развитие речи и мышления. Занятия в такой песочнице помогают ребятам с особыми потребностями развиваться всесторонне.

При игре с интерактивной песочницей у детей развивается умственный и творческий потенциал, уходит психоэмоциональное напряжение, стресс и гиперактивность. К тому же дети учатся лучше ладить друг с другом и находить общий язык.

— Когда ребята выполняют задания вместе, то они учатся взаимодействовать друг с другом, общаться. Это очень актуально для детей с расстройствами аутистического спектра. Здесь можно вместе строить вулканы, спасать черепашек, даже побороть страх пауков — сделать что-то такое, что получится смешно и страх уйдёт, — говорит Ангелина Зинина. — Есть игры, в которых дети сами стараются придумывать сюжет. Любая игра в песке — это интеллектуальная игра. А когда ребёнок видит результат своих действий, его интерес ещё больше возрастает.



Айтрекер

Вместе с технологиями, основанными на использовании нейроинтерфейса, с марта 2020 года в Центре начали использовать айтрекинг. Маленькие пациенты учатся управлять взглядом с помощью айтрекера TobiiSonoPrimo.

Елена Фомичева, медицинский логопед:

— Существует ряд заболеваний, при которых наблюдается недостаточная подвижность рук и отсутствие речи, но при этом сохраняется возможность для движения глаз. Это боковой амиотрофический склероз, травмы головного мозга, последствия инсульта, повреждение спинного мозга, детский церебральный паралич, синдром Ретта и другие состояния.



Гриша выступил для нас в качестве модели и показал, как взглядом можно перемещать предметы.

На сегодняшний день одной из самых перспективных и инновационных технологий в реабилитации таких состояний является система «айтрекинга» или «управление взглядом».

Принцип работы устройства: малыш смотрит в веб-камеру компьютера, изображение его лица фиксируется и отсылается на компьютер, там оно оцифровывается и обрабатывается. Это позволяет человеку общаться с людьми: сообщать врачам или родным о том, что ему что-то нужно или его что-то беспокоит; пользоваться интернетом, писать сообщения, играть. Такие дети, с тяжелыми двигательными дефицитами верхних конечностей и отсутствием речи, могут учиться в школе, выполнять задания, писать диктанты. А в дальнейшем айтрекинг позволяет человеку не только социализироваться, но и даже получить профессию и работать за компьютером.

«Интерактивный логопедический стол»

Стол содержит развивающие игры от Nex Touch и киностудии «Союзмультфильм» с персонажами из «Простоквашино», «Умки» и «Оранжевой коровы».

Александра Сапогова, заведующая Центром патологии речи, медицинский логопед:

— К нам приходят дети с тяжелыми нарушениями речи: алалия (отсутствие речи), дизартрия (грубые нарушения звукопроизношения), ринолалия (врожденные патологии губы и нёба).

Когда дети приходят на прием впервые, они часто растеряны, замкнуты, какое-то время идет период адаптации. В кабинете малыш понимает, что он находится у врача. Ему нужно отвечать на вопросы, повторять разные упражнения. Особенно тяжело это дается тем, у кого что-то не получается, — ребенок замыкается в себе.

В этом случае я понимаю, что нужно убрать барьер в коммуникации, найти круг интересов ребенка и замотивировать его к общению. Это особенно важно, когда речь идет о детях с особенностями поведения.

Мы занимаемся вопросами не только дикции. Основная категория — это дети дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. Здесь нужен подход, когда сложные задания адаптированы и предлагаются в формате простой игры.

В нашем Центре есть несколько высокотехнологичных средств реабилитации, в том числе интерактивный логопедический стол. Он диагностирует речевые расстройства и отрабатывает коммуникативные навыки на практике. Условно, для пациентов с церебральным параличом или детей с тяжелыми формами заикания мы ставим ключевой целью работу над постановкой голоса. Используем интерактивное оборудование, микрофон, диктофон — и сложное упражнение превращается в достижимую цель.

Если ребенок правильно выполняет упражнение, картинка начинает двигаться. Малыш понимает, что нужно постараться, чтобы помочь герою. Вместе они приходят к призу в финале задания. Один из наших маленьких пациентов, Ваня, назвал интерактивный стол «логофиксиком», который помогает красиво говорить. Для ребят это целая вселенная!

Интерактивная система виртуальной реальности «Нирвана»

Обеспечивает полное сенсорное погружение — акустическое и визуальное — в виртуальную реальность. Малыш взаимодействует с виртуальной средой, двигаясь на фоне спроецированных изображений.

Диана Кынина, медицинский психолог и эрготерапевт:

— Ребенок получает мощные когнитивные и моторные стимулы, и это повышает его мотивацию к более сложным упражнениям. Раздавить яйцо, чтобы получилась яичница, убежать от собачки, поймать крота — дети с удовольствием выполняют эти задания.

Данная система виртуальной реальности хороша для тех ребят, у которых снижена мотивация к достижению цели. Мы говорим про детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), которые могут перемещаться хаотично, прыгать, бегать, а цель не удерживать. «Нирвана» мотивирует все выполнять по правилам.

Система работает без использования датчиков или проводов. Движения малыша она анализирует с помощью оптико-электронных инфракрасных камер и мгновенно корректирует виртуальный сценарий — так обеспечивается биологическая обратная связь.

Сенсорная реабилитационная перчатка Senso Rehab

Перчатка SensoRehab — умная перчатка-тренажер, которая используется для медицинской реабилитации. Она помогает восстановить моторику кисти и пальцев после травм, операций, при неврологических нарушениях.



Специалисты отделения восстановительного лечения. Врач по лечебной физкультуре Валерия Гореликова и инструкторы-методисты.

Валерия Гореликова, врач по лечебной физкультуре:

— Перчатка — с датчиком на тыльной стороне ладони. Ребенок надевает ее и играет с помощью движения пальцев, развивая мелкую моторику. Датчики в реальном времени отслеживают движения пальцев и запястья. Вот сейчас наша Валерия будет ловить рыбок.

Валерия.

Перчатка помогает в программах коррекционной работы с детьми при когнитивных нарушениях, ДЦП, проблемах психомоторного развития, диспраксии («синдроме неуклюжести»).

— В нашем Центре также есть реабилитационная система Tymo, — говорит Валерия Гореликова. — Комплекс сочетает стабилоплатформу с электронными датчиками, программное обеспечение и интерактивные мотивационные игры. Стабилоплатформа — для тренировки равновесия при двигательных нарушениях, ДЦП, мышечной слабости. Когда ребенок стоит на ней, датчики фиксируют малейшие колебания центра тяжести и передают данные в компьютер.

С помощью стабилоплатформы Вероника легко обгоняет машины на скорости и собирает яблоки в корзину. Это настоящий аттракцион, который лечит.

Тренажер Pablo оснащен шестью чувствительными датчиками, которые фиксируют даже минимальные движения пальцев и кисти. Ребенок кладет руку на тренажер и выполняет упражнения в игровой форме. Сложность заданий можно адаптировать под каждого с помощью встроенного искусственного интеллекта. Pablo разрабатывает руки, пальчики и тем самым помогает в жизни начать пользоваться, например, столовыми приборами.

Комплекс C-Mill VR+

Высокотехнологичный реабилитационный комплекс, представляющий собой сенсорную беговую дорожку с интегрированной системой виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальности. Его цель — анализ, коррекция и восстановление навыков ходьбы и равновесия.



Максим.

В полотно дорожки встроены силовые пластины, которые фиксируют параметры шага (длину, ширину, симметрию, частоту) в режиме реального времени. Перед пациентом расположен большой экран с игровыми сценариями, которые повышают мотивацию и вовлеченность в процесс реабилитации.

— Максим ловит животных в объектив, ему нужно задержаться, чтобы сделать снимок. Для выполнения задания он должен отходить, замедляться, ускоряться, — рассказывает Валерия Гореликова.

И еще одно чудо современной медицины — Lokomat («Локомат») — передовая роботизированная система для восстановления навыков ходьбы у ребят с неврологическими нарушениями, травмами спинного и головного мозга, а также ДЦП.



Вика.

Специальная система подвесов снимает нагрузку с суставов и позвоночника.

Монитор показывает игру или параметры ходьбы, помогая ребенку активно участвовать в процессе и видеть прогресс.

А что у взрослых? « нирвана » !

Татьяна, пациентка Тульской областной клинической больницы, проводит рукой по цветам — и лилии распускаются. Нажимает на бабочку — и она вспархивает. Делает дугу на стене — и вместо бутонов появляются розы.

В среднем каждое задание длится от одной до трех минут, затем пациент отдыхает.

Сергей Михайлович Борисов проходит курс реабилитации после второго инсульта, который случился в июне 2025 года:

— У меня рука не поднималась совсем, а сейчас я спокойно ловлю мячи обеими руками. Я очень люблю заниматься на «Нирване», мне нравится! И врачи меня хвалят, говорят, что у меня хорошо получается.

Людмила Викторовна Двойнышева перенесла инсульт два года назад:

— Я была лежачая, поэтому начинать восстановление было очень сложно. Сейчас стала потихоньку ходить, с удовольствием занимаюсь на этом приборе. Сложно, но я очень стараюсь. Когда все получается, радуюсь, как ребенок. Занимаюсь несколько дней, но уже чувствую результат!

Имитация шага: след загорелся сиреневым — все верно!

Николай Макаров, медицинский психолог отделения медицинской реабилитации пациентов с нарушениями функций центральной нервной системы Тульской областной клинической больницы:

— «Нирвана» предназначена для тренировки моторных навыков: пациенты тренируют пораженную руку либо ногу, совершенствуют движение, равновесие, навык моторного планирования, умение выполнить задание по инструкции. А также «Нирвана» помогает восстанавливать когнитивные навыки: память, внимание, произвольную регуляцию.

Наше отделение — это второй этап реабилитации. Первый — ранняя реабилитация в реанимации и отделении сосудистой неврологии. «Нирвана» в нашей больнице три года. Благодаря занятиям у пациентов увеличивается объем движений в руках и ногах, они чувствуют себя более устойчиво. Улучшаются показатели по объему памяти. Курс длится 14 дней, но у каждого — индивидуальный план реабилитации.

Юлия Поротикова, заведующая отделением медицинской реабилитации для пациентов с нарушением функций центральной нервной системы:

— Наше отделение молодое, мы работаем четыре года. За это время у нас было уже много пациентов, большая часть из них перенесла инсульты, ишемические и геморрагические. А также есть пациенты, которые перенесли тяжелые черепно-мозговые травмы, спинальные травмы с повреждением спинного мозга. Недавно стали заниматься с пациентами, которые страдают рассеянным склерозом. Положительная динамика практически у всех. Взрослые мужчины и женщины погружаются в глубокое детство, ведут себя непосредственно, стараются все выполнить, ничего не упустить. Выполняют задания с азартом, радостью, отсюда повышается настроение. Так что со своей задачей виртуальная реальность справляется.