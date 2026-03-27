Матч «Арсенала» и чемпионат по бильярду: выходные в Туле

«Арсенала» — «Сокол»
Где: Центральный стадион.
29 марта на Центральном стадионе в Туле состоится матч 26-го тура Первой
лиги. В гости к «Арсеналу» приедет саратовский «Сокол».
Гастрономический ужин с Кацухико Кабояши
Где: Каминского, 24 А.
28 и 29 марта в «Чико» пройдет гастрономический ужин с Кацухико
Кабояши — шеф, чьи рестораны отмечены гидом Michelin.
Творческая встреча с фотографом Алексеем Пирязевым
Где: Молодежный центр «Эпицентр».
28 марта в молодежном центре «Эпицентр» пройдет творческая
встреча с фотографом Алексеем Пирязевым.
Jane Air
Где: Mini by Concert Hall.
28 марта в Mini by Concert Hall выступит группа Jane Air.
Марти Великолепный
В кинотеатрах вышел «Марти Великолепный» с Тимоти Шаламе Главный герой Марти Маузер — амбициозный игрок в настольный теннис, который готов на любые уловки и безумства, лишь бы пробиться к славе и признанию. За этот фильм Тимоти Шаламе пророчат «Оскар».