Взять артрит под контроль

Артрит может долго маскироваться под самые разные заболевания, скрывая главную проблему. Меж тем, отсутствие своевременной и грамотной терапии может грозить развитием осложнений: деформация сустава, нарушение его функции и даже инвалидность.

Подробнее об этом заболевании рассказала ревматолог клиники «Физиоздоровье» Елена Корнилова.

- Ревматоидный артрит встречается в любом возрасте, но чаще всего возникает в 35–45 лет. В Тульской области состоит на учете более 3500 пациентов. При этом примерно 40% из них имеют инвалидность.

Артриты – это собирательный термин, обозначающий большую группу различных воспалительных заболеваний суставов.  Причиной их часто являются нарушения работы иммунной системы: она начинает воспринимать собственные ткани как чужеродные и повреждать их. Именно поэтому лечением болезней суставов в данном случае занимается ревматолог.

Если пациент имеет какие-либо сопутствующие заболевания и обратился к смежным специалистам, то диагностика может быть не совсем корректной. Так, на днях ко мне обратился 22-летний молодой человек. Он длительное время лечился у невролога: его беспокоила боль в спине и были выявлены две грыжи. Но боли были связаны не с ними, поэтому постепенно терапия стала неэффективной. Ему посоветовали обратить к ревматологу. У пациента диагностирована болезнь Бехтерева. Заболевание опасное и без лечения может привести к инвалидности.

И таких диагнозов, за которыми на самом деле скрывается артрит, существует достаточно много. Многие ревматические заболевания проявляются обыденно, как и многие другие: боль, скованность движений… Но важно понимать: если болит что-то долго, то возможно, это не просто остеохондроз. Надо разбираться более тщательно, сдавать анализы, в том числе и крови.

Если боль длится более 3-5 дней, если поднимается температура, суставы отекают, краснеют и болят – не лишним будет посетить ревматолога или сдать кровь на ревматологические маркеры.

Физиопроцедуры неинвазивны, они точечно воздействуют на пораженный участок без разрезов и операций. Например, ударно-волновая терапия признана одним из самых безопасных методов лечения.

В ходе нее на проблемный участок направляются высокоэнергетические акустические волны определенной частоты. В основе механизма действия ударных волн лежит природный фактор: чередование плотной и неплотной среды. Эти волны беспрепятственно проходят через мягкие ткани и оказывают целенаправленное воздействие на плотные структуры: кости, кальцинаты, участки фиброза.

Методика ускоряет процесс восстановления, помогает снимать болевые синдромы при заболеваниях суставов и позвоночника. У нее лишь несколько противопоказаний: онкологические заболевания, эпилепсия, острые инфекционные процессы. Правильно определить возможность применения УВТ поможет врач. Проконсультироваться с врачом и подобрать подходящий именно вам метод лечения можно в реабилитационном центре «ФизиоЗдоровье».

Реабилитационный центр «ФизиоЗдоровье» специализируется на проведении физиотерапевтических процедур. Клиника оснащена современной физиотерапевтической аппаратурой, позволяющей быстро и качественно оказывать помощь больным с артритом и другими различными патологиями опорно-двигательного аппарата. Команда опытных врачей поможет правильно подобрать схему лечения, чтобы попасть точно в цель.

Ревматолог на основании результатов обследования составит индивидуальный план лечения. При деформации стопы и патологиях тазобедренных суставов и позвоночника подолог подберет ортопедические стельки.

Клиника оснащена по последнему слову техники: имеющиеся в ней аппараты высокой точности. За годы работы в Туле центр «ФизиоЗдоровье» заслужил репутацию у коллег и уважение пациентов.

Тула, ул. Пушкинская, 57-б
+7 (4872) 707‑911
физиоздоровье.рф
