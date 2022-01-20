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Можно ли в Туле договориться с врачом на роды?
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Можно ли в Туле договориться с врачом на роды?

На вопросы наших читателей о беременности и родах отвечают специалисты тульских родильных домов.

Беременных женщин, у которых впереди важное и долгожданное событие — рождение малыша, часто одолевают разные тревоги. Самая главная тревога связана с тем, как же пройдут роды. Безусловно, многое зависит от персонала роддома: от того, кто будет рядом в этот важный день, кто поддержит в трудные мгновения, кто поможет появиться на свет малышу.

В связи с этим возникает вопрос: а можно ли выбрать врача, который будет принимать роды? Заранее познакомиться, обсудить нюансы, договориться?

Ответить на этот вопрос нам помог Игорь Юрьевич Копырин, заместитель главного врача Родильного дома № 1 г. Тулы:

— Если отвечать на ваш вопрос коротко, то нет, нельзя. К сожалению, прямо сейчас в нашем регионе не существует такое понятие, как «контрактные роды» — то есть платные роды, на которые заключается договор с конкретным врачом или акушерской бригадой. (В 2018 году мы уже поднимали этот вопрос в одном из наших материалов — тогда главврач ТОПЦ говорила о возможности в ближайшем будущем контрактных родов в Туле и трех районных центрах Тульской области. — Прим. ред.). Никакой врач, которого вы выбрали заранее, просто не сможет приехать на роды, если он в это время не дежурит.

Новый перинатальный центр, который скоро откроется в Туле, станет «первопроходцем» в теме контрактных родов в нашем регионе.

Точные сроки появления этой услуги сейчас пока не назову, но такие планы есть.

Я хочу заверить будущих мам Тулы, что в роддомах нашего города работают профессионалы своего дела. Каждый врач, каждый акушер, каждая медсестра заслуживают доверия и обязательно сделают все для того, чтобы вы чувствовали себя максимально комфортно в этот важный момент. Мы работаем для того, чтобы вы стали счастливыми мамами!

Ради снижения тревожности перед родами я могу порекомендовать заочно познакомиться со специалистами ЦРД: это можно сделать в нашем инстаграме, где мы ведем рубрику «Знакомьтесь — доктор». Там же вы можете почитать отзывы других рожениц о наших сотрудниках! Кроме того, каждый месяц в прямом эфире нашего инстаграма проходит «Школа будущих родителей», и я — один из ее спикеров. Вы можете пообщаться со мной онлайн и задать интересующие вопросы. Надеюсь, это поможет вам хотя бы немного успокоиться по поводу предстоящих родов!

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