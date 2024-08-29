Морщины, сухость, пигмент: косметолог рассказал, как бороться с последствиями лета

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Елена Черных, врач-косметолог.

— Елена, какие процессы в нашей коже после лета требуют внимания?

— Лето и солнце могут дать много негативных последствий для кожи, если вовремя о ней не позаботиться и пустить все на самотек. Как правило, с началом осени мы сталкиваемся с несколькими проблемами. Первая — усиление пигментации, если не было должной защиты и соблюдения правил пребывания на солнце.

Вторая — обострение акне, розацеа и других хронических заболеваний. Если злоупотреблять солнцем в летний период и не защищать кожу, его кратковременный противовоспалительный эффект проходит, и начинают проявляться отсроченные последствия в виде закупорки пор и обострения воспалительных процессов. И третья, самая частая проблема после лета — обезвоживание кожи вследствие активного воздействия солнца.

— То есть сейчас нужно сделать особый упор на увлажнение кожи? Какие процедуры в этом помогут?

— Об увлажнении кожи нужно позаботиться перед летним периодом и не забывать об этом в течение лета. Если этого не было сделано и кожа сейчас пересушена, необходимо заниматься ее увлажнением. Здесь максимально точечно и в цель работает процедура биоревитализации. Она подходит и молодой, и возрастной коже, вопрос только в выборе препарата — но это уже компетенция врача.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

— Правда ли, что воздействие солнца приводит к старению кожи? Кажется, что загар делает моложе, но в действительности все наоборот?

— Да, более того, первые признаки старения — не возрастные и не генетические, а именно фотоиндуцированное солнцем. Если загар неумеренный и мы не защищаем кожу, то получаем проблемы в виде морщинок. С фотостарением нужно работать превентивно — увлажнять кожу и адекватно защищать ее от солнечного излучения. Но если вы этого не сделали, сейчас стоит подключать процедуру фотоомоложения Lumecca (она устранит новые, патологически появившиеся после солнца сосуды) и сочетать ее с биоревитализацией, которая создает в коже хороший гидрорезерв.

— Если на коже вместе с загаром появилась пигментация, в сентябре можно начинать с ней бороться? И какие технологии в этом помогают?

— Да, с пигментацией мы начинаем работать именно с сентября, когда солнечный спектр излучения становится менее агрессивным. Подход к этой проблеме должен быть комплексным: мало убрать существующие пигментные пятна — надо найти причины, которые вызывают процесс пигментообразования, и работать с ними. В основе работы с пигментацией мы применяем процедуру фотоомоложения Lumecca, которая устраняет пигмент, и параллельно подключаем методы, препятствующие образованию нового пигмента. Это инъекционные препараты с фотопротективным действием и обязательно — наружные препараты с кислотами и ретинолом, которые тоже можно применять с осени.

— Лето — это беззаботный отдых, мы расслабляемся, позволяем себе лишнее в питании. И вот уже любимые джинсы сидят как-то не так… Есть способы быстро вернуться в форму?

— Такие локальные жировые отложения, которые мы «наедаем» в отпусках, довольно сложно поддаются коррекции спортом и диетой, и здесь нужно действовать другими методами. У нас в клинике есть потрясающий аппарат Body FX — он разрушает жировые клетки с помощью радиочастотных волн и импульсов. Процедура комфортная, не требующая от пациента никаких физических усилий. С ее помощью мы работаем со складками на животе, боках, с «ушками» на бедрах и т. д. Отмечу, что речь идет о небольших проблемных зонах: если есть проблема лишнего веса в целом, нужен другой подход, в основе которого — коррекция питания. А с локальными несовершенствами на Body FX можно успешно справляться, причем в любое время года.

— Сезон отпусков продолжается. Что стоит сделать в сентябре, чтобы поддержать кожу перед поездкой на море?

— Если вы не делаете биоревитализацию на регулярной основе, я советую до поездки в отпуск сделать 1-2 процедуры и по приезде — еще две. Это нужно для профилактики обезвоживания кожи.

Солнце также опасно тем, что усиливает гиперкератоз: деление клеток кожи резко замедляется, и происходит наслоение рогового слоя, что может привести к обострению хронических заболеваний кожи. Чтобы этого не произошло, рекомендую перед отпуском сделать процедуру HydraFacial. Она очистит кожу, удалит отмерший роговой слой, и клеткам кожи будет легче делиться.

И обязательный, самый необходимый момент — адекватная солнцезащита. Обязательно наносите на кожу утром и в течение дня солнцезащитным крем с подходящим вам SPF.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

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