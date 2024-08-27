Деликатная болезнь: почему визит к проктологу не стоит откладывать

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Ежедневно тысячи людей сталкиваются с проблемами, о которых неудобно говорить, а некоторым стыдно идти на прием к врачу. В Клинике Эксперт в Туле ведет прием колопроктолог, онколог-проктолог Гуров Кирилл Олегович.

С какими жалобами можно обратиться к врачу-колопроктологу?

Пациенты жалуются на боль и дискомфорт при посещении туалета, выделение крови, слизи, гноя из заднего прохода, наличие каких-либо образований, уплотнений, узлов в перианальной области, чувство инородного тела в прямой кишке, постоянные нарушения стула, чувство неполного опорожнения кишечника и другие.

Однако такое грозное заболевание прямой кишки, как рак, зачастую на ранних стадиях протекает бессимптомно.

Только при больших размерах образования начинает проявляться выделением крови из заднего прохода, нарушением стула, потерей массы тела, слабостью, анемией, спазмами и болями в животе.

У колопроктолога необходимо обязательно наблюдаться лицам, у ближайших родственников (родители, братья и сестры, дети) которых выявлен рак прямой и толстой кишки, — риск развития онкологического заболевания повышается почти в 2 раза.

Проктологические заболевания возникают в силу физиологических причин, вызванных определенными состояниями организма. Поэтому у проктолога обязательно должны наблюдаться:

женщины в последнем триместре беременности и недавно родившие (признаки геморроя возникают примерно у 70% беременных женщин);

пациенты, перенесшие операции по поводу проктологических заболеваний;

лица, долгое время находящиеся в сидячем положении;

люди, имеющие излишний вес;

люди, у которых имеется одна или несколько жалоб, указанные выше;

люди злоупотребляющие алкоголем, рафинированной, острой и жирной пищей;

лица, страдающие запорами, вздутием и урчанием в животе;

пациенты, имеющие рецидив заболевания;

лица, занимающиеся физически тяжелой работой или профессиональным спортом, связанным с поднятием тяжестей.

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Как проходит прием у колопроктолога?

Бояться приема не стоит, поскольку современные методы диагностики максимально безболезненны. Сначала врач проведет подробный опрос, соберет анамнез, выслушает жалобы, задаст вопросы, которые помогут ему составить представление о состоянии пациента. Затем проводится наружный осмотр, пальцевое исследование и ректороманоскопия (осмотр прямой и начальных отделов сигмовидной кишки специальным прибором). В ходе этой процедуры могут быть обнаружены полипы и новообразования.

Если по результатам осмотра выявляется патология, то рекомендуются индивидуальные варианты лечения или прохождение дополнительного обследования.

В клинике доступны все современные методики обследования — МРТ, РКТ, УЗИ в разных режимах, колоносокопия и т. д.

Центр оснащен передовым оборудованием, способным четко диагностировать колопроктологические и смежные заболевания.

Всегда ли заболевания проктологического профиля лечит один врач?

Специальность «колопроктология» тесно связана с другим разделом медицины — «гастроэнтерология». Врачи проктологического профиля являются хирургами («проктология» — раздел хирургии), это позволяет им проводить оперативные вмешательства и инвазивные манипуляции.

Гастроэнтеролог занимается лечением заболеваний желудочно-кишечного тракта (желудок, кишечник, поджелудочная железа, печень, тонкий и толстый кишечник). Данный врач — терапевтического профиля и проводит исключительно консервативную терапию заболеваний.

Врачи колопроктолог и гастроэнтеролог часто совместно лечат такие заболевания, как: дивертикулярная болезнь толстой кишки, дивертикулит, воспалительные заболевания толстого кишечника и прямой кишки — неспецифический язвенный колит, болезнь Крона, неспецифический колит.

При наличии у пациента запоров необходимо исключить органическую причину данной патологии — спаечная болезнь брюшной полости, опухоли кишечника, рубцовые стриктуры кишечника после перенесенных оперативных вмешательств или длительного воспаления кишечника. В случае функционального характера нарушения стула лечением данной группы пациентов занимается врач-гастроэнтеролог.

Помните: чем раньше проктолог или гастроэнтеролог проведут диагностику пациенту, поставят диагноз, назначат лечение, тем быстрее он избавится не только от симптомов, но и от самого недуга.

В клинике работают высококвалифицированные специалисты обоих специальностей, налажен коллегиальный подход к лечению пациентов.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Если диагноз установлен, какие методики лечения применяются в Клинике Эксперт?

На начальной стадии большинства заболеваний (геморрой, острая анальная трещина, воспалительные заболевания кишечника, тромбоз геморроидальных узлов и т. д.) вовремя назначенная врачом консервативная терапия эффективно справляется с основными симптомами заболевания, приводит к излечению или стойкой ремиссии.

При неэффективности консервативной терапии, наличии заболеваний с отсутствующими методами консервативного лечения (эпителиальный копчиковый ход, хроническая анальная трещина, свищ прямой кишки, полипы и опухоли прямой и ободочной кишки) показано выполнение хирургических методов лечения.

В современной практике применяются малоинвазивные нетравматичные методики: латексное лигирование, лазерная геморроидопластика, дезартеризация геморроидальных узлов, лазерная деструкция эпителиального копчикового хода под УЗИ-контролем (SiLac), лазерная вапоризация анальной трещины, эндоскопическая полипэктомия, лазерная деструкция параректального свища (FiLac) и т. д.

Все операции проводятся в условиях дневного стационара, одним днем, под местной или спинальной анестезией. Пациент после оперативного лечения несколько часов находится под наблюдением врача-анестезиолога и по прошествии 3-4 часов может направляться домой.

Все оперативные вмешательства проводятся с использованием качественных медикаментов и на современном оборудовании, отвечающем всем стандартам и сертификатам качества.

Такие методы лечения легко переносятся, позволяют человеку работать, зачастую не требуют нахождения на больничном листе (хотя возможность выдачи больничного листа в клинике «Эксперт» имеется), кроме того, они высокоэффективные и быстрые. Буквально за один прием можно улучшить качество своей жизни.

При позднем обращении к врачу и невовремя назначенном лечении возникают необратимые дистрофические изменения в связочном аппарате геморроидальных узлов, что, в свою очередь, требует выполнения «классического» вида оперативного лечения — открытая геморроидэктомия, а также удаление геморроидальных узлов с помощью ультразвукового скальпеля, лазера и других технических средств.

Почему при первых симптомах заболеваний прямой кишки нужно обратиться за консультацией к колопроктологу?

В результате упущенного времени начала лечения, в тех случаях, когда на ранних стадиях заболевания можно было использовать комплексное консервативное лечение или малоинвазивные методики хирургического лечения в амбулаторных условиях, приходится прибегать к более травматичным хирургическим методикам со стационарным лечением.

Записаться на прием к специалисту можно по телефону 8 (4872) 33-79-61 и на сайте tul.mrtexpert.ru.

Тула, ул. Болдина, 76.

Тел.: 8 (4872) 33-79-61.

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Режим работы: ежедневно с 7.00 до 23.00.

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