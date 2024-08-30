Фестиваль уличной культуры, матч «Арсенала» и последняя летняя вечеринка: выходные в Туле

Уличная классика
Где: Площадь Ленина.
1 сентября на площади Ленина и на ул. Менделеевской пройдет фестиваль уличной культуры «Уличная классика».
Зрелищные трюки на скейтах, самокатах и BMX, дрифт на автомобилях, профессиональные выступления воркаутеров, трейсеров и брейкеров, а также состязания в панну — все это ожидает зрителей фестиваля.
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»
Где: Центральный стадион «Арсенал».
31 августа «Арсенал» примет на Центральном стадионе «СКА-Хабаровск».
ADAMÁNTI X ZERO DISCO
Где: «Тульский Токарев».
Стоимость: от 300 руб.
31 августа в «Тульском Токареве» пройдет летняя вечеринка от проектов ADAMÁNTI и ZERO DISCO.
В программе — лето, пляж, знакомые поп мотивы, хип-хоп и волны самой громкой музыки.
Театр визуальной комедии
Где: Театр «Эрмитаж».
31 августа в театре «Эрмитаж» откроется последняя летняя выставка «Театр визуальной комедии».
Кубок Центрального парка по конкуру
Где: Белоусовский парк.
31 августа в Белоусовском парке пройдет Кубок Центрального парка по конкуру.
Любовная отповедь
Где: Тульский камерный драматический театр.
1 сентября в Тульском камерном драматическом театре покажут моноспектакль по единственной пьесе нобелевского лауреата Габриэля Маркеса «Любовная отповедь сидящему в кресле мужчине».