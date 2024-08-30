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Фестиваль уличной культуры, матч «Арсенала» и последняя летняя вечеринка: выходные в Туле

Фестиваль уличной культуры, матч «Арсенала» и последняя летняя вечеринка: выходные в Туле

А еще выставка «Театр визуальной комедии» и спектакль «Любовная отповедь» — в нашем обзоре выходных.

Уличная классика

Когда: 1 сентября, воскресенье, 12.00.

Где: Площадь Ленина.

Уличная классика

1 сентября на площади Ленина и на ул. Менделеевской пройдет фестиваль уличной культуры «Уличная классика».

Зрелищные трюки на скейтах, самокатах и BMX, дрифт на автомобилях, профессиональные выступления воркаутеров, трейсеров и брейкеров, а также состязания в панну — все это ожидает зрителей фестиваля.

 

«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»

Когда: 31 августа, суббота, 18.00.

Где: Центральный стадион «Арсенал».

«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»

31 августа «Арсенал» примет на Центральном стадионе «СКА-Хабаровск».

 

ADAMÁNTI X ZERO DISCO

Когда: 31 августа, суббота, 22.00.

Где: «Тульский Токарев».
Стоимость: от 300 руб.

ADAMÁNTI X ZERO DISCO

31 августа в «Тульском Токареве» пройдет летняя вечеринка от проектов ADAMÁNTI и ZERO DISCO.

В программе — лето, пляж, знакомые поп мотивы, хип-хоп и волны самой громкой музыки.

 

Театр визуальной комедии

Когда: 31 августа, суббота, 18.00.

Где: Театр «Эрмитаж».

Театр визуальной комедии

31 августа в театре «Эрмитаж» откроется последняя летняя выставка «Театр визуальной комедии».

 

Кубок Центрального парка по конкуру

Когда: 31 августа, суббота, 10.00.

Где: Белоусовский парк.

Кубок Центрального парка по конкуру

31 августа в Белоусовском парке пройдет Кубок Центрального парка по конкуру.

 

Любовная отповедь

Когда: 1 сентября, воскресенье, 18.30.
Где: Тульский камерный драматический театр.
 

Любовная отповедь

1 сентября в Тульском камерном драматическом театре покажут моноспектакль по единственной пьесе нобелевского лауреата Габриэля Маркеса «Любовная отповедь сидящему в кресле мужчине».

 

а что в кино?

Три богатыря. Ни дня без подвига

У трех богатырей что ни день, то подвиг по расписанию. То придется расследовать похищение княжеской короны, то спасать друзей из волшебного мира снов, то Конь Юлий с Алешей схлестнутся в эпической битве умов. Не бывает маленьких приключений, да и богатыри наши — немаленькие. Так что долго ли, коротко ли, а вас ждут три увлекательные истории разом.
 

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сегодня, в 08:23 0
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