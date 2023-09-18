Клиника красоты «Сонави»: комплексный подход к вашему внешнему и внутреннему совершенству!

erid: 4CQwVszH9pUkpk7SkpY, Фото предоставлено клиникой «Сонави».

Из чего состоит красота? Наверняка многие задавались этим вопросом, но не каждому приходило в голову, что красота слагается из порядка в мыслях, веры в себя, ну и, конечно, из любви к своему телу и лицу.

Красота и молодость — это не только отсутствие морщин, но и блеск в глазах, внутренняя радость и спокойствие.

Клиника красоты «Сонави» применяет комплексный подход к вашему внешнему и внутреннему совершенству. Для этого работает профессиональная команда врачей-косметологов, дерматологов, а за внутреннее равновесие отвечает специалист-гипнокоуч и трансформационный психолог.

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Дария Пронина, врач-косметолог, врач-дерматолог:

— Перед началом работы с пациентом нам важно выяснить о нем все: как он живет, чем питается, что его беспокоит и тревожит. Вместе мы разбираем, что он хочет получить, от чего избавиться, возможно ли этого добиться и в какие сроки.

Мы работаем в синергизме, разбирая все аспекты ухода для красоты и здоровья кожи, составляем план для достижения намеченной цели. Придя именно в клинику, а не просто в кабинет, вы можете не только получить результат от «иглы», но и комплексно поработать с внешностью. В арсенале «Сонави» есть аппараты для лечения купероза, пигментных пятен, рубцов, уплотнений кожи и стимуляции синтеза коллагена, коррекции лишних объемов на лице и теле. В стенах клиники можно найти решение вообще любой проблемы.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Работа врача ведется комплексно и по всем направлениям одновременно. Это залог шикарного результата у пациента любого возраста и пола, потому что красота многогранна и не имеет каких-то пределов.

Вы просто красивы, неважно 20 лет вам или 60. Чтобы было так, проблемы с внешностью нужно решать по мере возникновения. Совершенно не обязательно откладывать лечение сухости кожи, мимических морщин или пигментации. Мы живем в бешеном ритме, но время на себя лучше найти здесь и сейчас.

Татьяна Бултачеева, врач-косметолог, врач-дерматолог, главный врач клиники «Сонави»:

— Когда качество кожи восстановлено, можно переходить к процедурам, гармонизирующим лицо. Но важно понимать: решаться на изменения только лишь в угоду трендам, или потому что «подруга сделала, и мне нужно», нельзя. Если каждой женщине сделать нашумевшую процедуру «профиль Джоли» (выраженные углы нижней челюсти, острый подбородок), часть из них станут похожи не на известную Анджелину Джоли, а на Бреда Питта. Если врач не учтет анатомический старт конкретного пациента, получится мощное лицо мужского типа.

Сейчас как никогда актуальны индивидуальность и женственность. Подобрать техники и процедуры так, чтобы подчеркнуть лично ваши достоинства внешности и скрыть недостатки, — и есть задача грамотного врача-косметолога.

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Роль играет не только доступность инструментов, но и эстетическое видение профессионала. Если от природы у вас тонкие губы, можно сделать так, чтобы губы стали сочными, но не огромными и излишне привлекающими внимание.

Если вам не нравятся мимические морщины, можно убрать их или уменьшить, сохранив естественность мимики. В результате диалога с пациентом мы всегда находим оптимальный безопасный вариант, отвечающий его запросу. План работы мы всегда выстраиваем с учетом особенностей здоровья и строения лица. Грамотное сочетание безопасных инъекционных техник и современных аппаратных воздействий всегда приводит к красивому гармоничному результату. Косметология — это не соперничество с генетикой, это настоящая медицина, способная делать людей счастливее.

Ольга Ковалева, трансформационный психолог и гипнокоуч:

— Внешний мир диктует нам условия жизни, мы неосознанно формируем на наших лицах и телах маски. Нашему лицу и телу тяжело быть красивым, когда надета маска гнева, злости, агрессии, скорби, печали, возмущения, недовольства, нереализованности… Блеска в глазах под маской не видно. Моя задача — помочь открыть внутри себя женскую ценность и добавить к этому красоту. Когда вы позволите это сделать, уберете страхи и ограничения быть красивой изнутри, а потом добавите к этому уход за собой, — будете приятно удивлены. Жизнь изменится в лучшую сторону!

Я помогаю человеку познакомиться с собой, сказать себе и своим желаниям ДА. Это уже огромный шаг, за которым следуют гипнотехники, работа с сознанием и телом.

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С помощью аура-камеры мы считываем энергетическую картину. Сомотипология расшифровывает анатомическую картинку тела, нумерология дает инструкции по применению на жизнь. Расшифровываем характер, внутренние проблемы, ложный путь, а затем стираем из тела программы, которые сделали вас кем-то, но не вами. Это похоже на хакинг компьютера, только взламываем мы разум.

Эти техники подходят всем, кто сознательно готов изменить свою жизнь. Тем, кто стесняется себя, не позволяет реализовывать желания и жить так, как мечтает. Помните, что все в ваших руках, все ваши «хочу» могут реализоваться. Начните путь к себе, и все получится!

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