Владелец музея «Мото-Авто-Арт»: «Мотороллер должен стать брендом, как пряники и самовары»

Фото: Алексей Пирязев.

Тульский мотоциклетный музей в деревне Харино, пожалуй, является уникальной экспозицией не только в России, но и во всём мире. 13 сентября ему исполнилось 10 лет.

Его владельцу Леониду Зякину — уже 75. Когда он вышел на пенсию 16 лет назад, начал заниматься реставрацией тульских мотороллеров. С тех пор его коллекция выросла почти в 20 раз! Сегодня, несмотря на внешние обстоятельства, посмотреть на раритет, собранный Леонидом Павловичем, приезжают мотоциклисты даже с соседних материков.

О новых экспонатах, о планах по расширению музея и о том, как удаётся оставаться на плаву, когда материалы для реставрации мотоциклов дорожают, Myslo узнал у Леонида Павловича.

Уходит целая эпоха…

Сейчас в музее 240 единиц техники. Изначально Леонид Зякин хотел заниматься реставрацией тульского мотороллера. Уникальные экспонаты, среди которых — коляска Юрия Никулина, экспериментальные экземпляры Туламашзавода (Туламашзавод выпускал мотоциклы с конца 50-х по 1996 год. — Прим. авт.), десятки раритетных мотоциклов разной комплектации и годов выпуска. Это сегодня Леонида Павловича знают по всему миру как обладателя одной из самых больших коллекций, а когда-то он начинал с малого.

Леонид Зякин — владелец Тульского мотоциклетного музея — В реставрации главное не руки, а голова. Надо знать детали, вид, материал. Нет инструкций, чётких описаний. Есть паспорт мотоцикла, но он ничего не даёт. Есть люди, специализирующиеся на определённых мотоциклах, которые посвятили всю жизнь изучению одной модели, например ижевскому мотоциклу. Знающие дают информацию либо скупо, либо за большие деньги. Не впишешься в эту толкучку — ничего не узнаешь. Вначале я искал информацию по каталогам, хотя они показывают лишь строение мотоцикла. Сейчас наладил знакомства: могу позвонить — и мне тут же скинут фотографию. Сегодня, как и шестнадцать лет назад, сижу над проектированием с шести вечера до полуночи. А ещё раньше помогали наши конструкторы, которые проектировали мотоциклы. В позапрошлом году умер главный конструктор производства — Евгений Щербаков, ему было за 90. Сейчас осталась молодёжь, лет под семьдесят. Уходит целая эпоха!

Производство наших мотоциклов остановилось в 1996 году. Леонид Павлович собирает по крупицам последние модели.

— У меня 65 единиц экспериментальных моделей. Из них 30 — мелкосерийные. Года три-четыре назад машзавод попросил сделать мотоцикл на выставку, потому что на производстве не оказалось людей, которые могли бы заняться реставрацией. Я работал там в 1965-м. Знал, что есть кладовка, где хранятся экспериментальные экземпляры, и она заварена. Сказал: «Денег не надо за работу, дайте эту кладовку». Дверь разварили. Там хранилось семь уникальных вещей: последние разработки «Тулеров» и «Тулицы» с дизельным двигателем. Эти модели чудом сохранились, и завод передал их!

«Тульский мотороллер — бренд, наряду с пряниками и самоварами»

В музее Леонида Павловича строгое зонирование: залы разделены по заводам-производителям. Самая большая экспозиция — тульские мотоциклы и мотороллеры. У Леонида Зякина их 65 единиц. Отдельно — ковровские, ижевские мопеды.

— Было девять основных заводов. Тула делала мотороллеры, пензенский, рижский и львовский — мопеды, мотоциклы 125 кубов — Минск, 175 кубов — Ковров, 350 кубов — Ижевск, тяжёлые мотоциклы выпускали Ирбит и Киев.

Считаю, что тульский мотороллер — бренд, такой же как пряник.

Везде популяризируют самовары и даже гармошку. А какие мотоциклы раньше выпускали!

Один из трёх BSA, оставшийся в мире, — под тульской крышей

Самый большой раритет стоит среди экспозиции «гараж» — мотоцикл BSA SS 500 Svoper. Ему 95 лет.

— Совершенно случайно в музей заехал парень из Москвы и сказал, что у него в гараже в куче хлама лежит мотоцикл. Добавил: «по-моему — английский». Я предложил забрать, выкупил его за 50 тыс. рублей. Когда перерыли весь гараж, нашли его части, привезли, начали собирать как Кубик-Рубика. Вся резьба оказалась дюймовая, со своим диаметром, специальными болтами. Скручивали полгода. А потом начали реставрировать, искать литературу. Оказалось, не родной бак, глушитель. Кому ковид горе — нам помог. Внучка — лингвист, училась тогда удалённо и написала в национальный музей Англии. Связались с Бирмингемом, поскольку мотоцикл их завода. Англичане удивились, что BSA оказался в Туле. Дали информацию, что 1928 выпустили всего 1700 штук, а по миру их осталось всего три, прислали фото бака, глушителя. Их по схемам изготовили здесь.

И тем не менее, Леонид Зякин не выделяет «BSA» из Бирмингема в качестве любимого мотоцикла. Признаётся: модель интересна до тех пор, пока занимается ею.

— Все мысли, идеи, мозги заточены на ту модель, которую делаю. Когда мотоцикл реставрирован, сделан, запущен и опробован интерес пропадает. И вот уже новая модель, мозговой штурм, смотришь, где чего не хватает, ищешь детали, звонишь заграницу.

Мечты коллекционера…

Сейчас у Леонида Павловича стоят два «киевлянина». Даже на заводе-изготовителе не могли разобраться, что это за мотоциклы. Ответы нашлись… в редакции журнала «За рулём».

Когда-то давно конструктор завода написал статью, послал в журнал, а её не опубликовали. И лишь когда редакция принялась оцифровывать архивы, один из корреспондентов нашёл старый материал.

— После прочтения статьи определили, что это — К1А. Их выпускали с 1946 по 1950. Всего было 100 штук. Никто не знал, что это за модель, — с тех лет не осталось ни фото, ни информации. Другой мотоцикл К1Г — грузовой вариант «киевлянина». Разобрали только переднюю часть, а понять, какая подвеска сзади, не можем. Человек, который мог дать информацию, — эмигрировал, на обратную связь не выходит.

Сейчас Леонид собирается реконструировать ленд-лизовский английский мотоцикл. Во время войны американцы поставили порядка 40 тыс. мотоциклов Harley-Davidson и 7 тыс. Indian’ов. 6 тыс. — англичане, среди которых Triumph, VELOCETTE, MATCHLESS и BSA.

— Один из таких мотоциклов уже начал комплектовать: нашёл от него коробку в Подмосковье. Есть двигатель, часть рамы восстанавливаю, вилки ещё нет.

Лет пять-шесть, если

жив буду, — соберу.

Но главная мечта Леонида — сделать выставку мотоциклов, участвующих в Великой Отечественной войне со стороны СССР.

Мотоциклы, покорившие Байкал и Эльбрус

Конечно, важная составляющая музея Леонида Павловича — люди. Музей известен среди мотолюбителей по всему миру.

–Кто здесь только не был: американцы, сирийцы, китайцы, даже с каких-то островов, названия которых не знаю. Сюда приезжают люди разбирающиеся и болеющие мотоциклами. Вот, например, львовские мотороллеры: нужен минимум час, чтобы коллекцию рассмотреть. А иногда и полдня не хватает. Некоторые люди приезжают каждый год, бывает по два раза. Есть те, которых в лицо уже знаю.

Известные путешественники включают музей в свои маршруты. И потом возвращаются, дружат с тульским коллекционером и делают ему необычные подарки.

— Очень много здесь путешественников, которые колесят по всему миру на мотоциклах. Например, Саша Чукча. Года три назад я им [прим авт.: мотоклубу] дал раму от тульского мотороллера, они навесили импортные детали на «японца» и поставили рекорд на соревнованиях на Байкале. Потом приехали ко мне и передали в музей, как раритет. Отказывался. Но они настояли со словами: «у нас в клубе его просто растащат».

Так, в коллекции Леонида Зякина есть мотоцикл, покоривший Эльбрус в 2003 году. Стоит в том же виде, нереставрированный.

К слову, практически все мотоциклы на ходу. Иногда к Леониду Павловичу обращаются киношники, телевизионщики, даже тиктокеры. В последний раз брали мотоциклы для сериала «Мир. Дружба. Жвачка». А бывает, приезжают местные СМИ — и Леонид Павлович с удовольствием заводит мотоцикл на камеру.

Проект убыточный

Сейчас Леонид Зякин работает над экзотическим мотоциклом, чтобы поставить скульптуру перед входом. К зиме будет готов. Кто же помогает реставрировать мотоциклы и содержать масштабную экспозицию?

— Есть помощники. Помогает «Тулсантехника». Иногда «Машзавод» отпесочит, сделает железки. А так приходится свои деньги вкладывать. Проект убыточный. Особенно в зимнее время, когда народа мало, изыскиваю средства на стороне. Не в карман, — всё в музей уходит. Материалы подорожали: от краски до проволоки. Реставрация становится всё дороже. Дорожают и сами мотоциклы. Лет 15 назад мотоцикл «Москва» 50-х годов можно было купить за 8-10 тыс. рублей в полной комплектации. Сейчас стоимость начинается со 100 тысяч. Мотоциклы в музее стоят в три яруса, места не хватает, 30 единиц ещё распиханы по складам. Хочу вот пристройку сделать, площадь увеличить для экспозиции. Обойдется это миллиона в три.

Музей, который собирают люди

Девять лет назад Myslo писал о музее Леонида Зякина, как только он открылся. С тех пор одна из его ярких неизменных экспозиций — «гараж». Здесь и стоит самый старейший экспонат — BSA. А ещё десятки мелких предметов ушедшей эпохи. Среди них есть примус, керосинка, керогаз. Ребёнку из 90-х эти предметы ничего не скажут, а вот жителям негазифицированной Тулы 60-х — многое.

— Гараж — это музей, который собирают люди. Кладезь ушедшей эпохи. Со временем люди стали тащить сюда всё, что жалко выбрасывать. Иногда гараж переполняется. Вещи, несвязанные с мотоциклами, передаём в другие музеи.

Здесь даже есть водка 80-х годов. И множество мелких вещей, которые можно разглядывать часами. С особым трепетом Леонид Павлович рассказывал про шахтёрские приспособления. Ведь, в молодости он работал в шахтах. Показалось, что гараж — не только отражение эпохи, но и его жизни и его самого.

Какой он сегодня, мотоциклист?

Если раньше с мотокульторой всегда ассоциировались байкеры, сейчас портрет мотоциклиста, по словам Леонида Зякина, изменился:

— Приезжают даже женские клубы! Раньше девушку-мотоциклиста почти не увидишь. Было время, в молодости катал жену, и в овраге потерял! А сейчас 80 процентов тех, кто учится на мотоциклах — девчонки. Им нужен адреналинчик.

Сегодня мотоцикл — не средство передвижения, а поиск приключений. Но одно, утверждает Леонид, неизменно: