Каким будет новое пространство «Союз» в центре Тулы

Поговорили с куратором проекта, прогулялись по стройке и сейчас всё расскажем!

Пространство «Союз» – часть большого и стильного здания Dom Noir в центре Тулы на ул. Каминского 24/24-а. Того самого черного здания, проезжая мимо которого, каждый туляк задумывался: что же здесь будет? Расскажем.

Пространство займет цокольный и первый этаж здания. Здесь разместят офисы, торговые галереи с мастерскими и шоурумами локальных брендов, лекторий, модные кафе и событийные площадки, – всё, как в фильмах про красивую жизнь. Создатели обещают: будет что-то кардинально новое, «не бабушкино», такое, чего в Туле никогда не было.

В проекте – 10 помещений с отдельными входами в уличной зоне для самых модных и актуальных проектов, 40 небольших закрытых офисов для личных кабинетов предпринимателей или для небольших команд. А также лекторий, в котором будут проводиться обучения и лекции в формате Cup of tea education (по цене чашки кофе).

Пространство, общей площадью 5000 кв.м, обещает быть живым и собрать тусовку амбициозных и необычных предпринимателей. Часть офисов, кстати, планируют сдавать в краткосрочную аренду в качестве переговорок или для команд, которые приехали поработать в Тулу на несколько дней.

По масштабам «Союз» можно сравнить с «Искрой». Впрочем, команда та же. Куратор проекта – Андрей Колбасинов, который в свое время как раз курировал «Искру». Мы задали ему несколько вопросов.

– Как возникла идея?

– Впервые о ней заговорили 2,5-3 года назад. Ко мне обратилась группа собственников, которая восстанавливала здание с нуля. Тогда не сложилось. Новая история началась полгода назад, тоже по инициативе одного из собственников. Но на этот раз всё удачно.

В проекте очень много идей. Мы хотим создать многофункциональный центр деловой жизни. Современный, стильный, молодежный. Не такой, как всё вокруг, но при этом вписанный в город.

С одной стороны, это будет комьюнити предпринимателей, с другой – городская история. Центром должен стать лекторий, а офисы отдадим под локальные бизнесы, которые мы сейчас серьезно отбираем.

– Желающих много?

– Больше, чем офисов. Но все проходят строгий отбор. Для нас важна концепция и качество арендаторов. Мы ищем точки роста, самобытные истории. Например, одним из резидентов станет швейная студия, которая занимается лоскутным шитьем. Там будут и продавать, и обучать.

Офисная часть привлекает внимание дизайнеров, архитекторов, модных производителей мебели. Мы хотим, чтобы всем было комфортно друг с другом, чтобы «Союз» стал место вдохновения.

Есть также интересные проекты, связанные с настольными играми. И, конечно, будет классная кофейня с совершенно новой концепцией.

– Сетям в новом пространстве вообще не место?

– Да. Если вы десятая точка в сети, у вас нет шансов стать резидентом «Союза». Спрос на помещения есть, поэтому мы можем выбирать уникальность.

– Тула к такому проекту готова? Изменилось ли комьюнити за последние годы?

– Полностью быть готовым к изменениям нельзя. Часть туляков до сих пор не знают, что появилась «Искра». Плюс из десяти арендаторов девять говорят, что в Туле нет денег, и делать здесь что-то - бессмысленно.

Мы работаем, чтобы пробить этот лед. Пока для одного из десяти, для тех, кто готов делать новые интересные проекты, на тех, кто готов к новым форматам.

– Кто работал над проектом?

– Само здание делал тульский архитектор Влад Мишин. Работал он вместе с Екатериной Володиной, она тоже из Тулы. Нам было принципиально важно выбрать специалиста, который уже делал и жилые, и офисные пространства. Потому что мы хотим, чтобы место было уютным.

Разработкой проекта прилегающей территории будут заниматься победители архитектурного хакатона. За лучшую концепцию сразятся студенты-архитекторы. Это будет интересное событие.

Сейчас пространство выглядит так:

– Когда открытие?

– До Нового года планируем запустить цокольный этаж. Там будут стильные мастерские гаражного формата. На первом этаже к этому моменту мечтаем завершить все строительные работы, и запустить арендаторов, чтобы они обустраивали свои пространства. Возможно также запустятся некоторые проекты первой линии, которые находятся во дворе с отдельным входом.

– Рядом со зданием еще есть заброшки. Не мешают ли они реализации идей?

– Вопросы с этими зданиями нам помогает решать правительство Тульской области. Мы считаем, что такие проекты, как наш, должны быть пионерами переформатирования всего квартала. Мы хотим сделать свой большой уникальный сквер. Пока это только планы, у нас нет даже проекта. Но надеемся, что все сбудется!

Таким «Союз» должен стать совсем скоро: