Как выиграть 10 000 рублей на любые услуги в клинике?

Сегодня, «Л’Мед» переворачивает еще одну страницу своей истории. Клинике уже 22 года. 22 года «Л’Мед» рядом с вами и для вас.
Александр Варев, генеральный директор
— В медицине главное — доверие к доктору, клинике, репутации. А доверие можно заслужить только годами безупречной работы.
Почему пациенты доверяют «Л’Мед»?
- Врачи — практики, диагнозы которых не нужно перепроверять.
- Точная диагностика, верный диагноз и результативное лечение.
- Доктора из столицы оперируют и отвечают за результат.
- Лазерная хирургия и стационар одного дня.
А еще — просто удобно, когда все услуги в одном месте:
- поликлиника,
- оперблок,
- стационар.
Средний стаж работы доктора в клинике — 15 лет, а это значит, что почти все доктора работают с самого основания клиники и вы доверяете им самое ценное — свое здоровье, а иногда даже жизнь…
Вы доверяете клинике вот уже 22 года, и «Л’Мед» говорит вам за это спасибо.
А какой день рождения без подарков?
5 июня клиника выберет трех счастливчиков, которые получат подарочные сертификаты номиналом по 10 000 рублей на любые услуги клиник*:
• «Л’Мед» на ул. Токарева, 82 (многопрофильная клиника),
• «Л’Мед» на Красноармейском пр., 48 (косметология).
Выиграть просто! Для этого нужно выполнить несколько условий:
- подписаться (быть подписанным) на сообщество Клиника Л’Мед,
- в комментариях написать «участвую»,
- сделать репост поста с объявлением розыгрыша себе на страницу и не удалять до подведения итогов.
Итоги конкурса будут подведены 5 июня в прямом эфире с помощью приложения «Рандомайзер».
Важно: в момент подведения итогов конкурса и проверки выполнения условий профиль участника должен быть открыт.
Желаем удачи!
Берегите себя и доверяйте только профессионалам.
Записаться на консультацию можно:
- в сообщениях Клиника Л’Мед | Тула
- на сайте:
- по телефонам:
+7 (4872) 49-57-57,
+7 (4872) 49-44-55,
+7 939 859-61-50.
Клиника «Л’Мед» | Тула, ул. Токарева, 82
Будни: с 8.30 до 20.00. Суббота: с 8.30 до 15.00. Воскресенье: выходной.
Наш сайт: Клиника Л’Мед.