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Как выиграть 10 000 рублей на любые услуги в клинике?
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Как выиграть 10 000 рублей на любые услуги в клинике?

Полезный лайфхак для тех, кто знает счет деньгам.

Сегодня, «Л’Мед» переворачивает еще одну страницу своей истории. Клинике уже 22 года. 22 года «Л’Мед» рядом с вами и для вас.

Александр Варев, генеральный директор

Александр Варев, генеральный директор

— В медицине главное — доверие к доктору, клинике, репутации. А доверие можно заслужить только годами безупречной работы.

Почему пациенты доверяют «Л’Мед»?

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  • Врачи — практики, диагнозы которых не нужно перепроверять.
  • Точная диагностика, верный диагноз и результативное лечение.
  • Доктора из столицы оперируют и отвечают за результат.
  • Лазерная хирургия и стационар одного дня.

А еще  просто удобно, когда все услуги в одном месте:

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  • поликлиника,
  • оперблок,
  • стационар.
о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Средний стаж работы доктора в клинике — 15 лет, а это значит, что почти все доктора работают с самого основания клиники и вы доверяете им самое ценное — свое здоровье, а иногда даже жизнь…

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Вы доверяете клинике вот уже 22 года, и «Л’Мед» говорит вам за это спасибо.

А какой день рождения без подарков?

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5 июня клиника выберет трех счастливчиков, которые получат подарочные сертификаты номиналом по 10 000 рублей на любые услуги клиник*:

• «Л’Мед» на ул. Токарева, 82 (многопрофильная клиника),
• «Л’Мед» на Красноармейском пр., 48 (косметология).

Выиграть просто! Для этого нужно выполнить несколько условий:

Итоги конкурса будут подведены 5 июня в прямом эфире с помощью приложения «Рандомайзер».

Важно: в момент подведения итогов конкурса и проверки выполнения условий профиль участника должен быть открыт.

Желаем удачи!

Берегите себя и доверяйте только профессионалам.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Записаться на консультацию можно:

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  • по телефонам:

+7 (4872) 49-57-57,

+7 (4872) 49-44-55,

+7 939 859-61-50.

Клиника «Л’Мед» | Тула, ул. Токарева, 82

Будни: с 8.30 до 20.00.
Суббота: с 8.30 до 15.00.
Воскресенье: выходной.

 

Наш сайт: Клиника Л’Мед.

ООО «Лазермед». Реклама.
*Срок действия предложения — с 15.05.2024 до 05.06.2024. Подробности уточняйте в клиниках.

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Автор:
сегодня, в 11:34
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