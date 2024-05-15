Как выиграть 10 000 рублей на любые услуги в клинике?

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Полезный лайфхак для тех, кто знает счет деньгам.

Сегодня, «Л’Мед» переворачивает еще одну страницу своей истории. Клинике уже 22 года. 22 года «Л’Мед» рядом с вами и для вас.

Александр Варев, генеральный директор — В медицине главное — доверие к доктору, клинике, репутации. А доверие можно заслужить только годами безупречной работы.

Почему пациенты доверяют «Л’Мед»?

Врачи — практики, диагнозы которых не нужно перепроверять.

Точная диагностика, верный диагноз и результативное лечение.

Доктора из столицы оперируют и отвечают за результат.

Лазерная хирургия и стационар одного дня.

А еще — просто удобно, когда все услуги в одном месте:

поликлиника,

оперблок,

стационар.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Средний стаж работы доктора в клинике — 15 лет, а это значит, что почти все доктора работают с самого основания клиники и вы доверяете им самое ценное — свое здоровье, а иногда даже жизнь…

Вы доверяете клинике вот уже 22 года, и «Л’Мед» говорит вам за это спасибо.

А какой день рождения без подарков?

5 июня клиника выберет трех счастливчиков, которые получат подарочные сертификаты номиналом по 10 000 рублей на любые услуги клиник*:



• «Л’Мед» на ул. Токарева, 82 (многопрофильная клиника),

• «Л’Мед» на Красноармейском пр., 48 (косметология).

Выиграть просто! Для этого нужно выполнить несколько условий:

подписаться (быть подписанным) на сообщество Клиника Л’Мед,

в комментариях написать «участвую»,

сделать репост поста с объявлением розыгрыша себе на страницу и не удалять до подведения итогов.

Итоги конкурса будут подведены 5 июня в прямом эфире с помощью приложения «Рандомайзер».



Важно: в момент подведения итогов конкурса и проверки выполнения условий профиль участника должен быть открыт.

Желаем удачи!

Берегите себя и доверяйте только профессионалам.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Записаться на консультацию можно:

в сообщениях Клиника Л’Мед | Тула

на сайте:

по телефонам:

+7 (4872) 49-57-57,

+7 (4872) 49-44-55,

+7 939 859-61-50.

Клиника «Л’Мед» | Тула, ул. Токарева, 82

Будни: с 8.30 до 20.00.

Суббота: с 8.30 до 15.00.

Воскресенье: выходной.

Наш сайт: Клиника Л’Мед.

ООО «Лазермед». Реклама.

*Срок действия предложения — с 15.05.2024 до 05.06.2024. Подробности уточняйте в клиниках.