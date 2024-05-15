Вратарь АКМ Денис Попов: «Мечтаю выиграть Кубок Стэнли и просто быть счастливым!»

Фото пресс-службы АКМ.

Ему всего 21 год, но он уже сейчас один из самых ярких игроков команды. Эксклюзивное интервью с восходящей звездой русского хоккея – только для читателей Myslo.

Мы встретились с Денисом Поповым в тульском Ледовом дворце, перед игрой с командой из Белоруссии. Обаятельный, светлый, очень улыбчивый и открытый, Денис с удовольствием ответил на наши вопросы.

– Денис, почему именно хоккей стал делом вашей жизни? Как выбрали этот спорт?

– Папа и старший брат Максим играли в хоккей, брат сейчас тренер в детской школе. Меня однажды родители привели на тренировку к брату, увидели, что мне интересно. И в пять лет меня отдали в хоккей. Получается, 17 лет я уже в этом спорте.

– Помните свои первые впечатления от льда, формы, клюшки?

– Была очень смешная история. Я долго не мог встать на коньки. Первый год тренировок дети просто катаются по кругу, учатся кататься, обращаться с клюшкой. И мы с мамой часто вспоминаем: я еду, – а мне коньки очень давили, – я ей пытаюсь показать, что мне больно… А тренер ей сказал не обращать внимания на мои жалобы. Я проезжаю круг, второй – мама не реагирует. А на третий круг я ей кулак показал (смеется). Мама начала смеяться, а я обиделся. Но так было нужно, чтобы ноги привыкли к конькам. Мне нравилось тренироваться, и тренеры говорили, что у меня есть спортивное будущее. А сейчас хоккей – это моя жизнь. Банально звучит, но это так.

– Мальчишкам всегда нравится забивать, а вы стали вратарем и защищаете ворота. Почему?

– С самых первых лет обучения я в ворота убегал. Мне нравилось защищать. И когда тренер спросил, кто хочет быть вратарем, я смотрю – никто не выходит, и вышел. Говорю: «Я!» Мне нравится!

– Вратарь – самая ответ­ственная фигура на льду?

– Да. И ты постоянно на площадке. Понятно, что ответственность лежит на всех. Но игроки сменяют друг друга во время игры, а вратарь в воротах – все три периода. И твоя ошибка будет всегда видна.

– Классный вратарь должен быть каким?

– Очень тяжело постоянно держать концентрацию, но вратарь должен быть самым хладнокровным на площадке, самым выдержанным. Я работаю над этим. Я довольно вспыльчивый человек, но это контролируемо. Понимаю, что мне нельзя влезать ни в какие драки на льду, а ситуации бывают разные, и за парней переживаешь. Стоишь и думаешь: «Почему я подраться не могу пойти?» (смеется)

– Есть хоккеисты, на которых вы равняетесь?

– Нет и никогда не было. У многих есть любимая команда, любимый игрок. У меня нет. Просто есть вратари, которые объективно очень хороши. Например, Сергей Бобровский – у него просто великолепное катание! Надо очень много работать, чтобы так хорошо двигаться. Вообще, все вратари, которые играют в НХЛ, не просто так там находятся. У каждого есть что-то, что выделяет их среди остальных.

– У вас есть мечта попасть в НХЛ?

– Конечно! Если нет такой мечты – то ради чего тогда ты в хоккее? Двигаться вперед, к цели, даже если она кажется невозможной.

– Вы не туляк?

– Нет, я родился в Москве. Воспитанник клуба «Крылья Советов», играл там все детство, потом перешел в молодежку. А через полтора года, в 2020 году, меня забрали играть в АКМ.

– Как оцениваете нашу команду?

– Хорошо! Очень молодая команда, сформирована в 2019 году. Сравнить, например, с ЦСКА, которая была сформирована в 1946 году, – большая разница. Есть нюансы, которые ты замечаешь, но над ними работают, и это нормально. Клуб довольно быстро развивается, и очень здорово, что за пять лет в городе так сильно полюбили хоккей. Все больше и больше людей начинают ходить на матчи. Иногда идешь по улице и тебя узнают, это приятно.

– Насколько для вас важна поддержка трибун?

– Очень важна. Болельщики всегда играют большую роль. Без болельщиков ощущение, что ты на тренировке, нет такого азарта, адреналина. А когда полные трибуны, поддержка – очень здорово! Из матча делают настоящее шоу. Когда тебя подгоняют вперед, это придает уверенности.

– Тула вам нравится?

– Да, город очень спокойный после Москвы, тут другие расстояния. Все компактно, все размеренно. Местное население очень культурное, спокойное, вежливое. В людях нет злости. Мы много ездим по стране и сразу чувствуем, когда в городах недружелюбная атмосфера. А в Туле все позитивно.

– Денис, кто ждет вас дома?

– Моя жена Алина. У нас свадьба 1 июня, но я давно называю ее своей женой – мы 4,5 года вместе. Она за мной переехала из Москвы в Тулу. Я очень благодарен ей за поддер­жку, она меня очень понимает, знает, когда мне дома надо просто отдохнуть, потому что игра – это сложно не только физически, но и эмоционально. От моей Алины много любви, энергии и заботы.

– Как любите проводить свободное время? Есть ли увлечение, которое отвлекает от спорта?

– Компьютерные игры, с детства люблю! Для меня это самый лучший отдых. Тело отдыхает, и эмоционально я «ухожу» от хоккея. Но игры у меня соревновательные, чтобы был азарт. Спокойные игры не люблю.

Ещё люблю картинг. Иногда выбираемся с ребятами погонять. Я с детства слежу за Формулой-1, потом был перерыв, с переездом в Тулу снова стал смотреть.

– А путешествия?

– Это у меня больше любит жена. Ей очень интересно куда-то съездить, что-то посмотреть, ну а я ее в этом поддерживаю. В свадебное путешествие поедем в Стамбул, это ее мечта.

– О какой спортивной карьере мечтаете?

– Как можно больше и как можно лучше играть. Развивать себя. Становиться лучше и лучше. Все это зависит только от меня самого. Очень хочу выиграть Кубок Гагарина, ну а потом – Олимпиаду и Кубок Стэнли.

– А в личной жизни?

– Просто быть счастливым.

из досье myslo

Денис Александрович Попов

Рост 181 см, вес 81 кг.

Родился 30 мая 2002 года в Москве. Получает высшее образование.

Любимое блюдо: макароны с жареным куриным окорочком.

Любимый фильм: «Волк с Уолл-стрит».

Любимая книга: Джордж Самюэль Клейсон. «Самый богатый человек в Вавилоне».

Мечта: выиграть Олимпиаду и Кубок Стэнли.