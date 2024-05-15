«Дома века»: готовые решения для комфортной жизни

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В теплое время года можно в полной мере оценить всю прелесть загородной жизни. Специалисты компании «Дома века» рассказали о простом и красивом решении, которое позволяет ускорить и сделать менее затратным исполнение этой мечты.

Какой дом построить?

Это первый и, пожалуй, ключевой момент, который нужно решить в самом начале. Дом должен быть таким, чтобы он удовлетворял потребностям вашей семьи, был удобен для каждого, соответствовал вашему стилю жизни. На первый взгляд кажется, что всем этим запросам может отвечать только дом, созданный по индивидуальному проекту. Но это не совсем так.

Наиболее комфортным будет дом, в котором продуман каждый квадратный метр. Тот, в котором площадь используется функционально и предусмотрены все необходимые помещения. И такие проекты, максимально адаптированные к жизни, не обязательно должны быть индивидуальными.

В компания «Дома века» занимается частным строительством уже 20 лет. Накоплен огромный опыт и понимание того, каким должен быть удобный дом. И учитывая эти знания, разработана линейка серийных проектов с продуманной планировкой. Сейчас это 5 вариантов домов разной площади (от 120 до 180 кв. м), в ближайшее время к ним добавится еще 5 проектов. Среди них любая семья сможет найти для себя подходящий вариант.

Из чего строить?

Выбор материала для возведения стен и перегородок — еще один из основных вопросов, который задает себе человек перед началом строительства. Что предпочесть — керамические или газобетонные блоки?

Исходя из опыта, компания «Дома века» может сказать, что оба материала хороши, главное — соблюдение технологий строительства. Ее серийные дома разработаны в каждом из этих вариантов, и оба — достойные: теплые, долговечные. В проект сразу заложена толщину стен, которая соответствует нормативам нашей климатической зоны.

Что касается внешней отделки фасада, тут тоже могут быть разные варианты: кирпичная облицовка или штукатурка, декорированная деревом. В проектах компания «Дома века» предлагает клиентам выбор.

Ее серийные дома разработаны с учетом гостов, нормативов и наших внутренних стандартов, выработанных за годы нашей деятельности в строительстве. Мы ни на чем не экономим, но при этом такие проекты доступнее по цене за счет применения серийных решений. И вы получаете красивый, комфортный, теплый и надежный дом за меньшее время и деньги.

Дом с готовым дизайном

Еще одно преимущество серийного дома от компании «Дома века» — готовый дизайн-проект, который получает заказчик.

Дом по нашему серийному проекту можно заказать в любом из трех вариантов комплектации в зависимости от планов заказчика — коробка, теплый контур и отделка white box*. В последнем варианте дом полностью готов к финишной отделке и декору.

Чтобы разработать проект white box, необходимо понимать, как будут проходить инженерные сети, куда вывести проводку для светильников, сколько розеток и выключателей будет в каждой комнате и так далее.

Чтобы точно просчитать все эти моменты, нужно понимать, каким будет интерьер. Поэтому для каждого из серийных домов разработан оптимальный дизайн-проект, в соответствии с которым прокладываем внутренние коммуникации.

Этот проект компания «Дома века» дарит заказчику, что тоже позволяет ему сберечь время и финансы и подбирать мебель и текстиль по уже готовому решению.

Дом — это долго?

Серийный проект как раз позволяет сократить сроки строительства. Разработка индивидуального дома — это длительный многоэтапный процесс: создание архитектурного проекта, расчет сметы на строительство коробки дома, дизайн-проект, на основе которого будут проложены инженерные коммуникации и проведены отделочные работы… Выбирая любой из серийных домов, клиент экономит огромное количество времени, потому что проект полностью готов, и бригада сразу приступает к стройке.

Компания «Дома века» строит дома более 20 лет, и конечно, процесс до мелочей отработан и отлажен. У нее есть бригады профессиональных строителей, вся необходимая техника, опыт решения сложных задач. Поэтому строительство дома не превращается в «стройку века»: дом в предчистовой отделке white box возводится за 7 месяцев.

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