«Хочу, чтобы мой ребенок был вундеркиндом»: это нормально?

«Он отдыхает только когда спит». «Мультики — глупости, у нее каждая минута расписана». «Она станет знаменитостью».

Вокруг все больше родителей, желающих «вылепить» из своих детей выдающихся личностей. Смотришь со стороны и задаешься вопросом: а такое рвение нормально вообще? О чем говорит рьяное стремление родителя неустанно и всесторонне развивать ребенка? Спросили клинического психолога ГУЗ «ТОКПБ № 1 им. Н. П. Каменева» Юлию Курачинову.

— Чем обусловлено стремление сделать из ребенка суперзвезду, спортсмена или гения?

Юлия Курачинова, клинический психолог — Каждый родитель хочет, чтобы ребенок был талантливым и успешным. А некоторые — чтобы воплотил несбывшиеся родительские мечты. Часто у таких мам и пап встречаются мысли: «Я не смогла научиться играть на пианино, пусть он научится», «Мне не помогали с учебой, я училась плохо. Я такую ошибку не допущу и дам все, что нужно моему ребенку!» У некоторых ребенок еще не успел родиться, а они уже думают, в какие секции и кружки его отдать. Такие примеры — сплошь и рядом, таких тем множество в сообществах типа «Подслушано у мам». Встречается еще одна модель: «ребенок — гордость семьи», его успехами можно хвастаться.

— Виноваты ошибочные установки у родителей?

— У подобных родителей встречаются убеждения, что если ребенок знает все на отлично, то сможет достигнуть всех целей, стать успешным, а значит, богатым и знаменитым. Родители с малых лет прилагают все усилия, чтобы будущее ребенка было радужным.

А еще сегодня повальная мода на саморазвитие. Современная мама постоянно сравнивает себя с другими мамами. Чаще всего установка такая: «У всех знакомых дети чем-то занимаются, а мой — нет. Значит, я плохой родитель». Это в корне неверно!

Мы, психологи, знаем много примеров, когда дети все время куда-то ходили, чем-то занимались, но так и не смогли в будущем реализовать себя. Или когда родители не занимались детьми, а они выросли в руководителей, бизнесменов, стали успешными людьми.

– Некоторые открыто заявляют: «День моего ребенка расписан поминутно, отдыхать некогда». Что скажете на этот счет?

— Часто в погоне за мечтой мамы или папы попросту лишают детей детства. Жизнь современного ребенка — это школа, секция, репетиторы, домашние задания. У них столько задач, что не каждый взрослый выдержит такой ритм. Ведь взрослые после работы приходят домой и отдыхают. Почему дети не должны?

Чрезмерные нагрузки могут вызывать усталость, высокое эмоциональное напряжение и даже депрессию. Кроме того, это снижает желание детей заниматься чем-либо вообще. Они легко могут замкнуться в себе или начать проявлять агрессию.

Взрослые должны понимать, что маленьким детям нужно обязательно играть! А у подростков должно быть время на общение со сверстниками. Неправильно думать, что раз ребенок ходит на секцию, то у него там уже есть общение.

— Как понять, что с ребенком что-то не так? На что обратить внимание?

— Например, ребенок долго не может уснуть, а потом дремлет на уроках, жалуется на плохой аппетит или, наоборот, много ест.

Дети младшего школьного возраста могут стать плаксивыми, импульсивными, подростки — раздражительными.

— Какие последствия ждут перегруженного ребенка в будущем?

— Родитель действительно должен понять, где его желания, а где — желания ребенка. Если родительская позиция звучит так: «Я знаю лучше, что тебе нужно», ребенок может вырасти инфантильным. И во взрослом возрасте ему будет трудно принимать решения.

Либо он и в 30 лет будет жить с мыслями: «Пусть мама решит».

Если ставить ребенку слишком много задач, в будущем у него могут возникнуть проблемы с концентрацией. Хотя детская психика и пластична, перегружать многозадачностью ее все же не стоит.

Самое явное и быстрое негативное последствие — выгорание. Сейчас мы наблюдаем тенденцию, когда множество подростков становятся апатичными. К психологам и психиатрам приводят школьников с 8-го по 11-й класс. Перед экзаменами они уже ничего не хотят. Настолько перегружены, что не хотят ни поступать, ни учиться, ни работать.

— Дайте родителям совет!

— Разговаривайте, беседуйте с ребенком по душам. Узнайте, насколько ему интересно то или иное занятие. И главное — хочет ли он заниматься чем-то вообще?

Грань между здоровым желанием родителей и проецированием своих желаний на ребенка тонка.

В первую очередь родитель спрашивает себя, для чего он отправляет ребенка в секцию. И дает себе честный ответ!

До сих пор популярна точка зрения, что детей нужно загружать по полной программе, чтобы они не ушли в деструктивное поведение, не попали в плохую компанию, не пристрастились к наркотикам. Это неправильно. Если в семье здоровые отношения между взрослыми и детьми, если принято общаться, делиться своими интересами, узнавать, как прошел день, есть ритуалы вместе проводить свободное время, а главное, взаимопонимание, — всё будет хорошо!

Кроме того, мамы и папы должны принять, что у ребенка есть взгляды, которые могут отличаться от их взглядов.

— Как помочь ребенку определиться с секцией, хобби? А главное, что делать, если он хочет бросить занятия?

— Дошкольнику тяжело выбрать дело по душе. Взрослый должен понаблюдать за ребенком и понять, что ему интересно, во что он играет, какие мультики смотрит. Исходя из этого нужно попробовать спланировать будущие занятия. А потом — наблюдать, как малыш справляется, оценивать, нравится ему или нет.

Подростку нужно дать больше свободы выбора.

Ребенок может начать с азартом ходить в секцию. А потом вдруг объявляет, что хочет все бросить. Взрослому придется понять, в чем причина: плохие отношения с руководителем или другими ребятами, неинтересные занятия или нет желаемого результата. Здесь ответственность за выводы лежит на взрослом. И за то, чтобы договориться со своим ребенком, — тоже. Бывают переломные моменты, когда можно попробовать переубедить ребенка. Сходить еще раз на занятие, обсудить впечатления, результат. В случае еще одного твердого отказа настаивать на продолжении занятий не стоит.

Если же разобраться сложно, а помощь в данном направлении требуется, вы можете обратиться к детскому психиатру по номеру 8 (4872) 70-29-62. Также для подростков, детей и их родителей на территории Тульской области работает телефон доверия 8 800 20-00-12.