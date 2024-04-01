В деловом пространстве «Союз» открылась выставка «(БЕз) дОМиКа»: фоторепортаж

Фото Алексея Пирязева.

30 марта в новой локации Тулы — деловом пространстве «Союз» — открылась выставка, переосмысляющая элементы интерьерного декора, «(БЕз) дОМиКа».

Дизайнерами проекта выступили Ирина Бороденко, Саша Кокачева, Олег Агафонов, Беляночка, Полина Савина.

Создатели пытались посмотреть по-иному на быстроменяющуюся тенденцию в декоре интерьера. Обживаясь в новой квартире, человек пытается заполнить пространство предметами, знакомыми с детства. Но стремление к индивидуальности сменяется минимализмом: сегодня в моду вошли однотонные аскетичные пространства, где нет места мелочам.

«Объекты, в прошлом оберегающие и обживающие пространства, с приходом модернизма окончательно покинули дома людей и переместились в чистые белые галерейные пространства, своим пустотным видом ослабляющие окружающее человеческое бытие. Теперь случайный предмет, не имеющий для человека смысла за пределами жилища и хранящий часть его прошлого, оказался в новых четырех стенах и трансформировался в вещь, существующую вне всего и ожидающую непредвзятого оценивающего взгляда», — сказано в анонсе.

Открытие выставки — в фоторепортаже Алексея Пирязева.