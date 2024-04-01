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В деловом пространстве «Союз» открылась выставка «(БЕз) дОМиКа»: фоторепортаж
Фото Алексея Пирязева.

В деловом пространстве «Союз» открылась выставка «(БЕз) дОМиКа»: фоторепортаж

До 15 апреля туляки смогут увидеть выставку современного искусства.

30 марта в новой локации Тулы — деловом пространстве «Союз» — открылась выставка, переосмысляющая элементы интерьерного декора, «(БЕз) дОМиКа». 

Дизайнерами проекта выступили Ирина Бороденко, Саша Кокачева, Олег Агафонов, Беляночка, Полина Савина

Создатели пытались посмотреть по-иному на быстроменяющуюся тенденцию в декоре интерьера. Обживаясь в новой квартире, человек пытается заполнить пространство предметами, знакомыми с детства. Но стремление к индивидуальности сменяется минимализмом: сегодня в моду вошли однотонные аскетичные пространства, где нет места мелочам. 

«Объекты, в прошлом оберегающие и обживающие пространства, с приходом модернизма окончательно покинули дома людей и переместились в чистые белые галерейные пространства, своим пустотным видом ослабляющие окружающее человеческое бытие. Теперь случайный предмет, не имеющий для человека смысла за пределами жилища и хранящий часть его прошлого, оказался в новых четырех стенах и трансформировался в вещь, существующую вне всего и ожидающую непредвзятого оценивающего взгляда», — сказано в анонсе.

Открытие выставки — в фоторепортаже Алексея Пирязева. 

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вчера, в 11:21 0
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Ирина БороденкоСаша КокачеваОлег АгафоновБеляночкаПолина Савина
Место
деловое пространство СоюзТула
 
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