Ребенок в IT: где, когда и как?

erid: 4CQwVszH9pWwoqzCzLT; Фото Freepik и Егора Конабевцева.

Почти всеми сферами нашей жизни уже управляют технологии. И ответ на вопрос о профессиях будущего очевиден: это всё, что связано с IT.

Ребенок может мечтать стать врачом, учителем, космонавтом, но в любой специальности ему потребуются цифровые навыки. IT — не модный тренд и не удел избранных, а реальность, к которой нужно готовить детей прямо сейчас.

IT — ключ к успешной карьере

Какое IT-образование можно дать ребенку в Туле? Что думают о нем специалисты и родители? Мы поговорили об этом с директором одной из топовых компьютерных академий Тулы Светланой Савиной и мамами детей — студентов Компьютерной Академии РУБИКОН.

— Светлана, наверное, самый частый вопрос от родителей: стоит ли отдавать ребёнка в IT?

— Уверена, что об этом думают многие родители, которые хотят для своего ребенка успешного будущего. В мире, где вся работа оцифрована, нужны и всегда будут востребованы специалисты, которые владеют IT-навыками — программируют, управляют нейросетями, создают роботов.

Это ключ к успешной карьере, который открывает двери ко множеству возможностей — к работе в ведущих российских и мировых компаниях, к созданию новых продуктов и развитию технологий во всех сферах жизни.

Кто владеет технологиями — у того есть самые крутые перспективы. Поэтому на вопрос о целесообразности IT-образования с детства я отвечу так: это вклад родителей в будущее своих детей.

— Как понять, готов ли ребенок к IT-обучению?

— Современные дети будто рождены со встроенными цифровыми навыками, они очень быстро схватывают всё, что связано с технологиями. И если говорить о наших студентах — они не вундеркинды, а просто дети, родители которых осознанно сделали выбор в пользу их развития в условиях быстро меняющегося технологичного мира.

Чаще всего к нам приводят детей, которые увлечены компьютерными технологиями, например: повторяют известных блогеров и сами учатся монтировать видео или осваивают какие-то программы, днями напролет сидят в телефоне и играх или увлечены конструкторами Lego. Что-то из этого, уверена, свойственно каждому ребенку. Очень важно помочь ему, направить его способности и увлечения в нужное русло.

Во время обучения ребенок не только овладевает цифровыми навыками, но и развивает многие качества, которые очень помогут ему в жизни — в учебе, работе, творчестве.

Это аналитическое мышление, креативный подход, умение превращать проблему в задачу и решать ее, презентовать свою работу и правильно реагировать на критику. Это взаимодействие в команде и ответственность за личный и общий результат.

— У детей есть возможность попробовать себя в разных цифровых сферах и выбрать самую близкую для себя?

— В Академии обучение начинается с общего курса, где студенты изучают топовые IT-направления: программирование, нейросети, графический дизайн и 3D-моделирование, создание сайтов, чат-ботов, робототехнику. По окончании общего курса они выбирают профиль и проходят предпрофессиональную программу, участвуют в олимпиадах, многие уже подрабатывают.

Чтобы узнать, интересна ли ребенку IT-сфера, приходите на бесплатный мастер-класс «Создание компьютерной игры». Первое знакомство с IT пройдет в увлекательной игровой форме, а родители узнают о возможностях IT-образования в Туле.

На летних каникулах мы открываем городской IT-клуб, где за 10 дней ребята могут попробовать топовые IT-направления, понять, интересна ли им эта сфера, и весело провести время на мастер-классах, в экскурсиях и поездках.

Запись в летний клуб уже стартовала, до 15 апреля 2024 года действует скидка 20%.

Почему дети увлечены IT-сферой? Слово родителям

Алена Шувалова, мама Мирославы (8 лет), студентки Академии РУБИКОН:

— Моя работа связана с IТ-сферой: я блогер и SMM-менеджер и понимаю, насколько нужны в современном мире знания технологий. Умение в них ориентироваться дает ребенку огромное преимущество.

Моей дочке всего 8 лет, но я уже сейчас решила, что хочу дать ей знания, необходимые в будущем. В Академии РУБИКОН она учится в группе Kids, где дети знакомятся с разными IT-направлениями.

Обучение ей нравится, она всерьез увлеклась дизайном, занимается им и дома, и я поражена тем, какого уровня работы она делает уже сейчас. Надеюсь, она сохранит этот интерес, продолжит развиваться в этой сфере, а я готова всесторонне ей помогать.

Мария Маринова, мама Елисея (15 лет), студента направления «Программирование»:

— Если у ребенка интерес к технологиям, нужно его поддерживать! Я предложила сыну поступить в Академию РУБИКОН, потому что заметила у него способности к IT-технологиям. Елисей закончил общий курс и решил учиться дальше по профилю «Программирование».

Оно ему хорошо дается, нравится, дома он рассказывает о том, какие языки программирования изучает и какие программы пишет. Я вижу, что он посещает занятия не просто так: его увлекает эта сфера, он хочет связать с ней свое будущее, хочет добиваться большего: например, сейчас он активно готовится к весеннему хакатону в ТулГУ.

Всё серьезно: и его настрой, и подход к обучению в Академии. Здесь не краткосрочные курсы, а полноценное IT-образование длиной в несколько лет, которое дает реальные шансы на поступление в топовые вузы страны.

Марина Аленичева, мама Анастасии (13 лет), студентки направления «Дизайн»:

— Мир неразрывно связан с технологиями, это уже не будущее, а настоящее во всех сферах нашей жизни. Я очень рада, что несколько лет назад моя дочь начала обучение в Академии РУБИКОН, потому что здесь она получает те знания и навыки, которые, возможно, станут основой ее будущей профессии.

Она попробовала все направления в летнем IT-клубе, прошла общий курс и затем остановилась на дизайне. Сейчас она уже разрабатывает логотипы, рекламные макеты, фирменные стили.

Мне бы хотелось, чтобы она и дальше развивалась в этой сфере, но как бы ни сложился ее профессиональный путь, я уверена: с полученными в Академии знаниями она сможет стать успешной в любой профессии.

Как записаться в Академию РУБИКОН?

Тех, кто хочет поближе познакомиться с IТ-сферой уже сейчас, Академия РУБИКОН приглашает принять участие в бесплатном мастер-классе по созданию компьютерной игры. Записывайтесь!

Обратите внимание, что на первые три месяца обучения в классах в Левобережном микрорайоне действует скидка 20%.

Тула, ул. Епифанская, 54 (БЦ «Катюша», остановка «Площадка»).

Классы в Туле на проспекте Ленина, 136.

Классы в Левобережном микрорайоне — Тула, ул. Восточная, 13.

Тел. +7 (4872) 711−711. Официальный сайт Компьютерной Академии РУБИКОН

Лицензия ООО «Инновация» на осуществление образовательной деятельности выдана министерством образования Тульской области 29 января 2021 года, № 0133/03505.

Реклама. ООО «Инновация».