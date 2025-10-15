  1. Моя Слобода
Гениальный маркетинг, или Может ли ортопедический матрас вылечить варикоз?
erid: F7NfYUJCUneTSyJuZskG; Фото предоставлены клиникой «Л'Мед».

Гениальный маркетинг, или Может ли ортопедический матрас вылечить варикоз?

Разбираемся вместе с врачами.

Вы листаете ленту соцсетей и видите рекламу: «Уникальный ортопедический матрас с эффектом памяти. Не просто здоровый сон, но и борьба с варикозом!» Звучит заманчиво, не правда ли? Один продукт решает две проблемы. Но где здесь правда, а где — ловушка для вашего кошелька? Давайте отделим медицинские факты от маркетинговых сказок.

Эрадж Худойназаров, врач сердечно-сосудистый хирург, флеболог, врач ультразвуковой диагностики

Эрадж Худойназаров, врач — сердечно-сосудистый хирург, флеболог, врач ультразвуковой диагностики

— История из жизни. На прием пришла женщина 45 лет с варикозом на правой ноге. Она купила матрас для сна, который (как ей обещали маркетологи) лечит варикоз (улучшает состояние вен), и спала на нем около двух лет.

Итог: разумеется, матрас не вылечил варикоз, и пациентка все-таки пришла на консультацию к флебологу, прошла УЗИ вен.

IMG_2208.JPG

По УЗИ — выраженный варикоз, есть риск тромбофлебита. В этом случае можно было убрать эту вену лазером, вылечить ногу и забыть про болезнь за 60 минут.

Последовал логичный вопрос от пациентки:

— Сколько стоит ваша операция, доктор?

— В вашем случае — 55 000 рублей с гарантией результата.

0557.jpg

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Ответ женщины поставил в ступор доктора, который видел и слышал многое:

— Это очень дорого, пока повременю с операцией, попробую еще на матрасе поспать.

— А сколько стоил ваш матрас? — уточнил доктор.

— Я купила его по акции за 80 000 руб. вместо 160 000 руб.

Врач был в шоке. Варикоз — это системное заболевание сосудов, а не проблема неправильного положения во сне.

Эльхан Османов, врач — хирург-флеболог

— Здоровье — осознанный выбор каждого. Принимайте правильные решения без уловок маркетологов.

Ортопедический матрас — это инвестиция в качественный сон и здоровье спины. Компрессионный трикотаж, движение и консультация флеболога — это инвестиция в здоровье ваших вен. Не позволяйте маркетологам смешивать эти понятия. Будьте здоровы и критичны к рекламе.

Флеболог, д.м.н, профессор Османов Э.Г..jpg

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Надеемся, результаты работы до/после смогут вдохновить вас не тянуть с лечением варикоза и позаботиться о здоровье ваших ног.

Прием и операции проводят:

Эльхан Гаджиханович Османов (Москва)

  • флеболог, д. м. н., профессор
  • опыт работы — 20 лет

Эрадж Нарзуллоевич Худойназаров

  • сердечно сосудистый хирург
  • опыт работы — 7 лет

Подробнее об ЭВЛК

Подробнее о Total ЭВЛК

Если что, «Л'Мед» всегда рядом:

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Клиника Л’Мед | Тула, ул. Токарева, 82

Будни: с 8.30 до 20.00
Суббота: с 8.30 до 15.00
Воскресенье: выходной
ООО «Лазермед». Реклама.

Автор:
сегодня, в 11:00
10-летний туляк Платон Воинов снимается в кино и играет в театре
10-летний туляк Платон Воинов снимается в кино и играет в театре
