Гениальный маркетинг, или Может ли ортопедический матрас вылечить варикоз?

Вы листаете ленту соцсетей и видите рекламу: «Уникальный ортопедический матрас с эффектом памяти. Не просто здоровый сон, но и борьба с варикозом!» Звучит заманчиво, не правда ли? Один продукт решает две проблемы. Но где здесь правда, а где — ловушка для вашего кошелька? Давайте отделим медицинские факты от маркетинговых сказок.

Эрадж Худойназаров, врач — сердечно-сосудистый хирург, флеболог, врач ультразвуковой диагностики — История из жизни. На прием пришла женщина 45 лет с варикозом на правой ноге. Она купила матрас для сна, который (как ей обещали маркетологи) лечит варикоз (улучшает состояние вен), и спала на нем около двух лет.

Итог: разумеется, матрас не вылечил варикоз, и пациентка все-таки пришла на консультацию к флебологу, прошла УЗИ вен.

По УЗИ — выраженный варикоз, есть риск тромбофлебита. В этом случае можно было убрать эту вену лазером, вылечить ногу и забыть про болезнь за 60 минут.

Последовал логичный вопрос от пациентки:

— Сколько стоит ваша операция, доктор?

— В вашем случае — 55 000 рублей с гарантией результата.

Ответ женщины поставил в ступор доктора, который видел и слышал многое:

— Это очень дорого, пока повременю с операцией, попробую еще на матрасе поспать.

— А сколько стоил ваш матрас? — уточнил доктор.

— Я купила его по акции за 80 000 руб. вместо 160 000 руб.

Врач был в шоке. Варикоз — это системное заболевание сосудов, а не проблема неправильного положения во сне.

Эльхан Османов, врач — хирург-флеболог — Здоровье — осознанный выбор каждого. Принимайте правильные решения без уловок маркетологов.

Ортопедический матрас — это инвестиция в качественный сон и здоровье спины. Компрессионный трикотаж, движение и консультация флеболога — это инвестиция в здоровье ваших вен. Не позволяйте маркетологам смешивать эти понятия. Будьте здоровы и критичны к рекламе.

Надеемся, результаты работы до/после смогут вдохновить вас не тянуть с лечением варикоза и позаботиться о здоровье ваших ног.

