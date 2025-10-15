10-летний туляк Платон Воинов снимается в кино и играет в театре

Фото Дмитрия Дзюбина и из архива семьи Платона Воинова.

За плечами юного талантливого актера уже пять крупных проектов в кино, а также роль королевского отпрыска в спектакле «Ричард III» Театра Моссовета.

Поговорили с Платоном и его родителями о волшебном мире кино, учебе и звездных мечтах.



Платон с мамой Татьяной и папой Андреем.

Платон Воинов учится в гуманитарно-математическом лицее, занимается брейкдансом в коллективе 2D Breaking School и капоэйрой (бразильское единоборство, сочетающее боевые и акробатические элементы. — Прим. авт.). Его тренер по танцам Александр Амелин — каскадёр ООО «Русские каскадеры», которое уже много лет работает в кино и сериалах.

И вот однажды Александру прислали заявку, что для съемок нужен маленький худенький мальчик, который смог бы дублировать девочку. По этим параметрам Платон подошел идеально. Так юный туляк попал на съемки фильма «Волшебник Изумрудного города» режиссера Игоря Волошина и стал дублером главной героини Элли в исполнении Кати Червовой.



С Игорем Волошиным.

— Мне пришлось ходить по разрушенному мосту, а потом мост сломался, и я с него катился кубарем, — рассказывает Платон.

На вопрос о том, не обидно ли, что Платон снимается в фильме, а его практически не видно, мальчик улыбается:

— Не обидно. Во-первых, мне это интересно. Во-вторых, не нужно учить текст, а его бывает очень много (смеется). Ну, а в-третьих, я же знаю, что это я.

Еще в качестве дублера, и опять девочки, Платон снялся в фильме «Ячейка общества».



В фильме «Ячейка общества» Платон стал дублером главной героини Вари (Герда Пугачева).

В творческой копилке Платона Воинова уже три фильма, где он снялся как актер: «Бременские музыканты», «Маленький шеф» и сериал «Дружбаны». А еще — главная роль в рекламном фильме одного из крупных тульских предприятий.

По словам мамы Платона Татьяны Прокофьевой, кино — это очень здорово. Но самые сильные эмоции она испытала, когда Платон вышел на сцену театра.

— Сын сыграл два спектакля в Театре Моссовета. Это был спектакль «Ричард III» с Александром Домогаровым в главной роли. Я переживала, что Платон испугается огромного количества зрителей, забудет текст, но нет — все прошло хорошо. К сожалению, Александр Юрьевич ушел из театра, и спектакль закрыли.



В таком образе Платон выходил на сцену Театра Моссовета.

Получить роль в кино или сериале не так просто. Агент присылает требования к пробам, семья снимает их в домашних условиях и отправляет готовый материал.

— У нас дома уже целая студия с фоном, штативом, светом, петличками. Снимаю пробы на телефон и отправляю в Москву, — говорит Татьяна.

Сейчас у Платона очень большая занятость, из-за этого приходится отказываться от многих проектов и даже от главной роли. При этом в школе мальчик учится хорошо и говорит, что на все времени хватает. А любимые предметы — математика и история.



В образе! Приключенческая сказка «Бременские музыканты» (2024 г.).

Платон признается, что мир кино его очень увлёк и в будущем он хотел бы стать актёром. Ну, а если не получится — спортивным тренером.

— Мне очень нравится актёр Роман Курцын, — рассказывает Платон. — Мы вместе снимались в фильме «Бременские музыканты», но на съемочной площадке не пересеклись. Встретились и сфотографировались только на премьере фильма.



С актером Романом Курцыным Платон познакомился на премьере «Бременских музыкантов».

Мама Татьяна с Платоном на всех съемках. Она признается, что это тяжело, но в то же время это уникальный шанс побывать на съемочной площадке и увидеть процесс изнутри.

— Я взрослый человек, но и мне интересно смотреть, как рождается кино, — говорит Татьяна. — Представляю, какие эмоции испытывают дети! Даже если у Платона не получится связать свою жизнь с кино, это как минимум интересное времяпрепровождение.

Папа Андрей на съемки с сыном не ездит, но видит, какие эмоции испытывают сын и жена.

— Они приезжают домой с горящими глазами, рассказывают мне о съемках, показывают фотографии, которые ещё никому нельзя показывать (смеётся). Конечно, здорово, что я первый узнаю о каких-то событиях. Мне очень нравится актёр Борис Дер­гачев, и как раз в сериале «Дружбаны» Платон сыграл его сына. Мне это было очень приятно. Сериал совсем скоро выйдет на телевидении.



С Борисом Дергачевым.

Сейчас Платон Воинов занят в большом проекте в качестве дублера, но пока говорить о нем нельзя. Пожелаем нашему талантливому земляку удачи!