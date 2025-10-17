Концерт «Алисы» и матч сборной России по футзалу: выходные в Туле

АлисА. Изгой 20 лет
Где: Спорткомплекс «Арена-Тула».
19 октября в спорткомплексе «Тула-Арена» группа «Алиса» отмечает 20-летие альбома «Изгой».
Россия-Иран
Где: Спорткомплекс «Тулица».
18 октября в спорткомплексе «Тулица» мужская и женская сборные России по футзалу сыграют товарищеские матчи против команд Ирана.
Кубка России по электровнедорожникам
Где: ФОК «Ленинский».
18-19 октября в ФОК «Ленинский» пройдет 1-й этап Зимнего Кубка России 2025/26 по электровнедорожникам.
Кубок КорпоРатника
Где: Ул. Пузакова, 78/1.
18 октября в Туле пройдет «Кубок КорпоРатника».
Пролетая над гнездом кукушки
Рэндла Патрика Макмёрфи, патологического преступника и бунтаря, переводят из колонии в психиатрическую клинику, чтобы установить, является он душевнобольным или нет. В клинике он обнаруживает, что отделение контролирует хладнокровная, строгая и одержимая распорядком старшая медсестра Милдред Рэтчед. Макмёрфи намерен не подчиняться абсурдным, на его взгляд, правилам и одновременно повеселиться от души. Его бунтарская натура заражает других пациентов, но сестра Рэтчед решительно настроена пресечь это.