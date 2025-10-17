  1. Моя Слобода
Концерт «Алисы» и матч сборной России по футзалу: выходные в Туле

Концерт «Алисы» и матч сборной России по футзалу: выходные в Туле

А еще кубок России по электровнедорожникам — в нашем обзоре выходных.

АлисА. Изгой 20 лет

Когда: 19 октября, воскресенье, 19.00.
Где: Спорткомплекс «Арена-Тула».
 

АлисА. Изгой 20 лет

19 октября в спорткомплексе «Тула-Арена» группа «Алиса» отмечает 20-летие альбома «Изгой».

 

Россия-Иран

Когда: 18 октября, суббота, 13.00, 18.00.
Где: Спорткомплекс «Тулица».
 

Россия-Иран

18 октября в спорткомплексе «Тулица» мужская и женская сборные России по футзалу сыграют товарищеские матчи против команд Ирана.

 

Кубка России по электровнедорожникам

Когда: 18-19 октября, суббота-воскресенье, 12.00.
Где: ФОК «Ленинский». 
 

Кубка России по электровнедорожникам

18-19 октября в ФОК «Ленинский» пройдет 1-й этап Зимнего Кубка России 2025/26 по электровнедорожникам.

 

Кубок КорпоРатника

Когда: 4 октября, суббота, 12.00.
Где: Ул. Пузакова, 78/1.
 

Кубок КорпоРатника

18 октября в Туле пройдет «Кубок КорпоРатника».

а что в кино?

Пролетая над гнездом кукушки


Рэндла Патрика Макмёрфи, патологического преступника и бунтаря, переводят из колонии в психиатрическую клинику, чтобы установить, является он душевнобольным или нет. В клинике он обнаруживает, что отделение контролирует хладнокровная, строгая и одержимая распорядком старшая медсестра Милдред Рэтчед. Макмёрфи намерен не подчиняться абсурдным, на его взгляд, правилам и одновременно повеселиться от души. Его бунтарская натура заражает других пациентов, но сестра Рэтчед решительно настроена пресечь это.

 

Автор:
17 октября, в 20:04 +1
Где поесть шакшуку в Туле
Где поесть шакшуку в Туле
Гениальный маркетинг, или Может ли ортопедический матрас вылечить варикоз?
Гениальный маркетинг, или Может ли ортопедический матрас вылечить варикоз?
