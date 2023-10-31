БОС-терапия: уникальная методика тренировки мышц тазового дна

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Материнство – это безусловное счастье, но последствия родов могут несколько омрачить этот период. Устранить проблему быстро и без побочных эффектов поможет БОС-терапия (англ. biofeedback).

Растяжение влагалища после родов, выпадение матки, некоторые виды недержания, аноргазмия (отсутствие оргазма) – со всеми этим проблемами призвана бороться БОС-терапия. Это немедикаментозная и неинвазивная альтернативная методика для улучшения функционирования мышц тазового дна, разработанная доктором медицинских наук, тазовым хирургом, оперирующим гинекологом с 30-летним стажем работы, профессором кафедры акушерства и гинекологии УГМУ Евгением Глуховым.

О том, кому положена и как происходит терапия, рассказала генеральный директор тульского Центра диагностики и лечения, клинический психолог Наталья Долбышева.

– Хорошей физической формы и регулярных тренировок требуют не только наружные мышцы тела, но и внутренние – мышцы малого таза. Именно из-за их недостаточной натренированности многие женщины сталкиваются с различными формами недержания, а также неудовлетворенностью в интимной жизни. Понять, какие мышцы нуждаются в тренировке, самостоятельно сложно. БОС-терапия дает как раз это понимание. Это современный метод, применяемый в крупных медицинских институтах и клиниках, направленный на осознанную активацию мышц малого таза.

Методика позволяет безопасно тренировать мышцы тазового дна. Она основана на хорошо зарекомендовавших себя упражнениях Кегеля, дополненных биологической обратной связью – именно так и переводится с английского термин biofeedback – БОС-терапия.

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С чего начинается терапия?

– Во время первого приема женщина в буквальном смысле знакомится со своими мышцами посредством специального датчика, который позволяет понять, в каком состоянии они находятся.

После этого составляется индивидуальный план тренировок. Важный акцент при тренировках делается на мышце, поднимающей задний проход. Несмотря на то, что эта мышца является самой массивной и управляемой, более 50% женщин не способны правильно тренировать ее без предварительного обучения.

Насколько безопасен метод?

– Аппарат для БОС-терапии – уропроктокор – состоит из специального влагалищного датчика и экрана, на который выводятся объективные данные работы интимных мышц. Он полностью безопасен и прост в применении. Датчик не доставляет дискомфорта во время работы и выполнен из безопасных для организма материалов.

Каждая тренировка позволяет эффективно выстроить тренировку мышц тазового дна максимально естественно и безопасно.

Научиться сокращать именно те мышцы, которые должны быть включены в работу.

Важно понимать: аппарат не оказывает воздействия на пациента, не выполняет за него мышечные сокращения, а является лишь «контролером» при сокращении пациентом конкретных мышц. Если говорить научным языком, когда пациент пытается сократить ту или иную мышцу тазового дна, головной мозг посылает электрический импульс по нейронным связям, дающий команду к действию. Ответный же импульс (сокращение) регистрируется аппаратом и мгновенно выводится на экран в понятной для пациента форме графика. То есть происходит естественная, но осознанная тренировка.

В чем преимущество БОС-терапии перед упражнениями Кегеля?

– Да, упражнения Кегеля позволяют восстановить силу мышц тазового дна, но это долгий путь, который не обходится без ошибок, ведь не зная, какие мышцы есть, женщине трудно их заставить работать. БОС-терапия заключается в аппаратном тренинге мышц. Под контролем выполняется каждое упражнение. Специалист и пациент посредством датчика следят за соблюдением правильной техники. То есть тренировка ведется не вслепую, а с применением интеллектуальной системы. Итог – более быстрый и качественный результат.

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Сколько длится БОС-терапия?

– Каждая тренировка длится от 40 минут до часа. В зависимости от анамнеза для достижения терапевтического эффекта требуется 2-3 раза в неделю приходить на занятия. Таких сеансов нужно провести не менее 15.

В каких случаях показана БОС-терапия?

– Женщинам, страдающим стрессовым недержанием, чувствующим нестерпимый, в том числе ложный позыв к мочеиспусканию и боль во время мочеиспускания или при опорожнении кишечника. Кроме этого, терапия показана женщинам в послеродовом периоде, имеющим в анамнезе разрывы влагалища или рассечение промежности, испытывающим болевые ощущения во время полового акта, а также имеющим опущение стенок влагалища и органов малого таза.

После естественных родов каждая мама в той или иной степени сталкивается с определенными изменениями в организме.

Мягкая и постепенная реабилитация БОС-терапии позволит женщине быстрее восстановиться от стресса тканей после родоразрешения.

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БОС-терапия – это профилактика формирования рубцовой деформации промежности, профилактика и лечение легких форм недержания мочи и травмы анального сфинктера, генитального пролапса после естественных родов, коррекция сексуальной дисфункции и улучшение качества половой жизни женщин.

Отсутствие оргазмов или неяркие оргазмы – это тоже показание для проведения БОС-терапии. Она помогает восстановить мышечную ткань, улучшить кровообращение малого таза и вследствие этого восстановить нервную проводимость, улучшая в итоге ощущения во время интимной близости.

До сих пор многие женщины игнорируют сигналы организма о том, что что-то не так, или начинают лечение, но не доводят до конца. Результат – снижение удовольствия и либидо, равнодушие к сексуальной жизни. Это поправимо, надо лишь обратиться к врачу.

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Что меняется после проведения БОС-терапии?

– БОС-терапия позволяет увеличить объем и тонус мышц тазового дна, восстановить функции мочеиспускания, сузить вход во влагалище. Исчезает боль в области органов малого таза и наружных половых органов, в том числе во время полового акта. Также снижаются менструальные спазмы и убирается варикозное расширение вен в малом тазу и наружных половых органах.

Также терапия имеет психотерапевтический эффект, повышается качество половой жизни.

Если нет явных показаний, можно ли пройти оценку состояния мышц тазового дна?

– Да, пройти тестирование можно. Но предварительно необходимо посетить гинеколога. Это можно сделать либо в нашем центре, либо в любом другом. Врач должен дать заключение о том, что у женщины нет противопоказаний. К ним относятся опухоли, психические расстройства и некоторые другие заболевания.

Как часто применяется БОС-терапия в Центре диагностики и лечения?

– В нашем центре БОС-терапия широко используется как самостоятельный метод, так и в сочетании с лазерным ремоделированием влагалища. В результате комплексного подхода повышается качество жизни пациентки, улучшается сексуальная функция, что ведет к положительным изменениям психоэмоционального состояния женщины и сохранению семьи.

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