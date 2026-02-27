Аниме-фестиваль Yuki no Odori и спектакль с Сергеем Безруковым: выходные в Туле

Yuki no Odori
Где: ГКЗ.
28 февраля в Городском концертном зале пройдет 15-й тульский аниме-
фестиваль Yuki no Odori.
Хулиган. Исповедь
Где: Тула-Арена.
27 февраля в «Тула-Арене» пройдет спектакль «Хулиган. Исповедь». В главной роли — Сергей Безруков.
Лыжня Веденина
Где: ФОЦ «Дубна».
Туляков приглашают на открытые соревнования «Лыжня Веденина -
2026». Они пройдут 28 февраля в поселке Дубна.
Открытый микрофон
Где: Кафе «Суп с котом».
28 февраля в кафе «Суп с котом» пройдет «Открытый микрофон».
Матч «Тулицы»
Где: Тула-Арена.
28 февраля в спорткомплексе «Тула-Арена» пройдет матч «Тулица» -
«Протон».
FINAL WINTER FEST
Где: Бар 1146.
28 февраля в баре 1146 пройдет FINAL WINTER FEST. Провожаем зиму в
последнюю субботу февраля с большим размахом.
Марти Великолепный
В кинотеатрах вышел «Марти Великолепный» с Тимоти Шаламе Главный герой Марти Маузер — амбициозный игрок в настольный теннис, который готов на любые уловки и безумства, лишь бы пробиться к славе и признанию. За этот фильм Тимоти Шаламе пророчат «Оскар».