  5. Аниме-фестиваль Yuki no Odori и спектакль с Сергеем Безруковым: выходные в Туле - MySlo.ru
Аниме-фестиваль Yuki no Odori и спектакль с Сергеем Безруковым: выходные в Туле

А еще Лыжня Веденина — в нашем обзоре выходных. 

Yuki no Odori

Когда: 28 февраля, суббота, 12.00.
Где: ГКЗ.
 

28 февраля в Городском концертном зале пройдет 15-й тульский аниме-
фестиваль Yuki no Odori.

 

Хулиган. Исповедь

Когда: 27 февраля, пятница, 19.00.
Где: Тула-Арена.
 

27 февраля в «Тула-Арене» пройдет спектакль «Хулиган. Исповедь». В главной роли — Сергей Безруков.

 

Лыжня Веденина

Когда: 28 февраля, суббота, 12.00.
Где: ФОЦ «Дубна».
 

Туляков приглашают на открытые соревнования «Лыжня Веденина -
2026». Они пройдут 28 февраля в поселке Дубна.

 

Открытый микрофон

Когда: 28 февраля, суббота, 20.00.
Где: Кафе «Суп с котом».
 

28 февраля в кафе «Суп с котом» пройдет «Открытый микрофон».

 

Матч «Тулицы»

Когда: 28 февраля, суббота, 16.30.
Где: Тула-Арена.
 

28 февраля в спорткомплексе «Тула-Арена» пройдет матч «Тулица» -
«Протон».

 

FINAL WINTER FEST

Когда: 28 февраля, суббота, 23.00.
Где: Бар 1146.
 

28 февраля в баре 1146 пройдет FINAL WINTER FEST. Провожаем зиму в
последнюю субботу февраля с большим размахом.

а что в кино?

Марти Великолепный

В кинотеатрах вышел «Марти Великолепный» с Тимоти Шаламе  Главный герой Марти Маузер — амбициозный игрок в настольный теннис, который готов на любые уловки и безумства, лишь бы пробиться к славе и признанию.  За этот фильм Тимоти Шаламе пророчат «Оскар».

 

вчера, в 18:04 +1
Болит спина – в чем причина?
Болит спина – в чем причина?

