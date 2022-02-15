Как прошел 5-й день фестиваля молодых рок-групп «МолоТняк-2022»

13 февраля в Concert Hall прошел пятый и заключительный отборочный тур 14-го сезона «МолоТняка». А значит, скоро будут подведены итоги и станут известны группы-финалисты.

участники 5-го дня В этот раз зрителям представили четырех участников. Occultica Жанры: Nu-metal, alt-metal. Город: Тула. Основаны в марте 2021 года. Состав: Алексей Максимов, 19 лет (вокал), Денис Михайлюк, 29 лет (лид-гитара), Алина Шишова, 20 лет, (ритм-гитара), Андрей Свершов, 19 лет (бас-гитара), Константин Кадисон, 18 лет (клавишные), Иван Чуев, 23 года (перкуссия, ударные).

«В области сердца»

Жанр: альтернативный рок; группа специализируется на смешивании рэпа и рока.

Город: Болохово-Тула.

Основаны в 2017 году.

Состав: Егор Григорьев, 17 лет (вокал, гитара), Влад Хмельников, 22 года, (вокал), Родион Бондаревский, 22 года, (барабаны), Алексей Чибисов, 23 года, (бас), Сергей Моргунов, 24 года (гитара).

Endless Flow

Жанр: Stoner Metal.

Город: Тула.

Основаны в 2021 году.

Состав: Григорий Русанов (Grinch), 26 лет (барабаны), Даурен Олейник (dr.daure), 24 года (гитара), Володя Косой (Hazedopepunk), 20 лет (вокал), Endless flow — это бесконечный поток!

«Те самые»

Жанр — альтернативный рок.

Город: Тула.

Основаны в 2021 году.

Состав: Давид Зайцев, 21 год, (барабаны), Назар Камбаров, 21 год (соло-гитара), Макс Корнеев, 20 лет (гитара, бэк-вокал), Алёна Московкина, 21 год (бас), Анна Бородина, 23 года (лид-вокал).

Специальный гость: Daniel Stranger & Timeless symphony. Специально для фестиваля Даниэль собрал музыкантов и выступил полным составом — аж в 7 человек! Солнечная музыка пришлась по душе молодым рокерам.

Председатель жюри Иван Крючков, директор тульской музыкальной школы для детей и взрослых MUSIC MASTER:

- Открывали концерт ребята из группы «Те самые». Сразу хочется отметить хорошо поставленный голос у вокалистки и довольно артистичную подачу. Группа неплохо поработала над «склеиванием» песен в единый концертный номер. Композиции в целом довольно приятные и выдержаны в одном стиле.

Теперь про минусы. Трудно было не заметить такого плавания в ритме на барабанах и разваливания на сбивках. Запомните, нет ни одного профессионального барабанщика, который играет концерты без метронома.

Гитаристы играли уверенно, но звук… Звук гитары, которая играла соло, больше похож на зуд. Примочка сильно портила звучание.

Общее впечатление от выступления хорошее. С таким вокалом при грамотном подходе можно получить невероятно крутую группу.

Occultica. В этом сезоне коллектив выступает второй раз. Команду отправили на переподготовку из-за костюмов. Ребята подошли к образам более основательно и вышло весьма не дурно. Безумные маски, грим, бешеный басист, кидающийся на людей. Правда, маска у вокалиста подпортила звучание голоса — этот момент нужно продумать. По качеству исполнения главный «камень преткновения» — снова барабанщик. Музыка тяжелая как по звучанию, так и по партиям. Подход должен быть такой же, как у спортсменов. Тренировки каждый день, отдельная работа над скоростью, ровностью и динамикой.

Ну, и конечно, сам материал группе нужно тщательно прорабатывать. Искать креативные решения, подбирать классные вокальные мелодии.

В целом у ребят виден потенциал и стремление развиваться. Фишка с костюмами и движухой на сцене — это прорыв для молодой группы. Нужно теперь сделать первоклассный материал.

Третий коллектив — «В области сердца» и их сумасшедшая группа поддержки. Девчонки визжали так, что перекрикивали вокалиста. Первое, что заметили все члены жюри — наконец-то ровный барабанщик. Музыка не слишком замысловата, но вокальные партии решают все! Суперудачные решения по тексту & мелодии быстро въедаются в память. Песни реально хочется подпевать.

И все было бы здорово и великолепно, если бы не лажа одного из гитаристов. Может быть, волнение всему виной, но почти все моменты с тихими проигрышами были благополучно запороты. Также сильно не хватило драйва и движухи от основного вокалиста. Спето отлично, но артистизм не менее важен. А еще нужно проработать сценический прикид. Цитируя одного мудрого человека: «Куртки-телогрейки на сцене выглядят нелепо».

У группы «В области сердца» есть кое-что очень важное — чутье на хорошие песни. Даже подводки перед композициями не звучали, как дурацкий тост (что обычно бывает). Направьте свое чутье на визуальную составляющую — и будете разрывать.

Последними выступала группа Endless Flow. Эпатажа вокалисту не занимать. На сцене он вытворял что-то непостижимое. Очень мощная музыка и сильные музыканты. Гитарист и басист сыпали крутыми рифами. Барабанщик немного поплавал по темпам, но играл неплохо.

Главный недостаток — качество исполнения со стороны вокалиста. Безумные крики на высоких нотах и скрим — это не одно и тоже.

При столь неплохих музыкантах в целом песни показались однообразными. Возможно, стоит уделять больше внимания вокальным партиям и простым, но качёвым мелодиям в припевах.

После выступления участников «МолоТняка» на сцену были приглашены специальные гости — Daniel Stranger & Timeless Symphony. Это уникальный для Тулы коллектив, где играют музыканты из разных народов мира. Очень приятная и расслабляющая музыка были отличным завершением вечера.