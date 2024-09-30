Заморозка биоматериала – ответственный выбор будущих родителей

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Быть родителями — это не только большое счастье, но и ответственность, в том числе финансовая. Именно поэтому многие молодые семьи сначала хотят встать на ноги, построить карьеру, решить жилищные вопросы, а только потом — рожать детей. Бывают и случаи, когда рождение ребенка откладывают вынуждено — по медицинским показаниям.

Но надо помнить, что при откладывании на длительное время материнства в перспективе есть риск столкнуться с трудностями зачатия: биологические ритмы у каждого свои, а значит, и репродуктивный возраст тоже. Чтобы минимизировать риски, нужно заранее позаботиться, сохранив свой биоматериал.

Кому необходима криоконсервация биоматериала?



Наталия Химичева, репродуктолог,

гинеколог Клиники Фомина:

— Отложенное родительство — это программа, позволяющая пациенту заморозить в молодом возрасте свои яйцеклетки или сперму, чтобы потом их использовать для рождения детей. Существуют социальные и медицинские показания для отложенного родительства. К первым относится тот факт, что женщина или мужчина учатся, хотят получить образование, построить карьеру и только после этого уже родить ребенка. Кроме этого, сохранение своих клеток — это страховка на будущее: если у пары есть дети, но они предполагают, что в более старшем возрасте могут захотеть родить еще.

К медицинским показаниям относится плановая операция на органах малого таза — придатках и матке, любая онкология и ее лечение химиолучевой терапией. Перед началом такого лечения мы рекомендуем пройти программу отложенного родительства, чтобы заморозить яйцеклетки или сперму. Дело в том, что при любых операциях на органах малого таза происходит снижение овариального резерва. Пополнить его никак нельзя, но можно сохранить посредством программы. Также криоконсервация яйцеклеток показана женщинам с наследственным фактором раннего климакса, то есть когда у родственниц первой линии родства — мамы, сестер — климакс наступил в 40-45 лет и раньше, в то время как в России средний возраст наступления климакса 50 +/- 2 года.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Чем раньше, тем лучше

Криоконсервация биоматериала — выбор родителей, которые думают не только о своем будущем, но и о будущем малыше. Да, медицина продвинулась далеко, и сегодня материнский дебют у женщины после 40 лет — уже не чудо. Но надо помнить, что залог здоровья ребенка — это качественный биоматериал родителей. Чем старше родители, тем менее качественны их клетки. Каждая девочка рождается с определенным количеством яйцеклеток, причем их число у всех различается. Самые лучшие, здоровые яйцеклетки — у женщин до 35 лет. После 38 лет овариальный резерв снижается. Именно поэтому важно сохранить их заранее, чтобы, так сказать, отсрочить или продлить репродуктивный возраст до нужного женщине времени.

Важно понимать: успешность ЭКО после 42 лет заметно снижается, тогда как наступление беременности от яйцеклеток, которые были заморожены ранее, вполне реально.

Как подготовиться к сдаче биоматериала

Для женщин подготовка к сдаче биоматериала начинается с консультации репродуктолога. Врач уточняет наличие показаний или противопоказаний к программе отложенного материнства. Согласно приказу Минздрава РФ, каждая женщина проходит комплексный медицинский осмотр и сдает анализы. Если противопоказаний не выявляется, то женщина приходит на 2-3-й день менструального цикла для стимуляции яичников. При созревании фолликулов проводится трансвагинальная пункция яичников под внутривенным обезболиванием и УЗ-контролем. Во время пункции получают ооциты, которые замораживает эмбриолог.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Для мужчин подготовка начинается с визита к андрологу и сдачи необходимых анализов. Перед сдачей спермы необходимо половое воздержание в течение 3-4 дней, за 7 дней исключить алкоголь и перегревание в виде бань и саун. Сдача спермы проходит в мужской комнате, в которой имеются все необходимые условия для комфортного сбора биоматериала. Сразу после этого сперму криоконсервируют.

Как хранится биоматериал



Ольга Лейман,

исполнительный директор Клиники Фомина:

— Важно помнить, если ваш выбор — отложить рождение малыша, обратите внимание на программу отложенного родительства в Клинике Фомина. Криоконсервация своего полового биоматериала (спермы или ооцитов) даст вам уверенность, что в будущем вы можете стать счастливыми родителями. Подходит криоконсервация биоматериала и тем родителям, кто откладывает рождение детей в связи с участием в СВО. Они оба могут сдать биоматериал и надежно хранить его в Клинике Фомина.

В нашей Клинике созданы все условия для длительного и качественного хранения биоматериала. Мы производим криоконсервацию методом витрификации. Это современный метод, позволяющий сверхбыстро заморозить клетку и не допустить образование внутри нее кристаллов льда, что позволяет исключить повреждение клетки при разморозке. Криохранилище оснащено автоматическими системами контроля основных показателей и генератором на случай аварийного отключения электричества. Вопреки распространённому заблуждению, из-за заморозки биоматериал не портится и может храниться длительное время, даже годами. К тому же у нас, в Клинике Фомина, все клетки после разморозки и перед использованием проходят строгий контроль, что дает дополнительную уверенность в качестве результата.

Забота о ваших будущих детях — наша работа! И мы делаем ее с любовью!

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

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