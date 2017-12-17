Рэпер Гнойный охладил пыл тульской публики

Вместе со своим товарищем по лейблу — Ханом Замаем — Слава КПСС (он же Гнойный, а также Соня Мармеладова и Валентин дядька) показал тульским слушателям, что такое настоящий антихайп.

Свой творческий путь Слава начал с выступления на популярных в последнее время рэп-баттлах. Сперва «SLOVO Хабаровск», затем «SLOVO СПб». Гнойный убирал противников одного за другим. Практически каждое его выступление вызывало высокий резонанс.

Слава не стесняется в выражениях на своих концертах. После очередных высказываний он обратил на себя внимание гиганта русского рэп-баттла Oxxxymiron’а, который вызвал его на баттл. Гнойный принял вызов. В августе этого года они сошлись в словесной баталии. Неожиданно для большинства рэпер Oxxxy был повержен в сухую со счетом 5:0. Именно после этого баттла зажглась звезда Славы.

Сейчас рэпер Гнойный колесит по стране с концертами, представляя свой первый полноценный альбом «Солнце мертвых». А еще Слава выступает в качестве эксперта в вокальном шоу «Успех» на телеканале СТС.

Туляки ждали Гнойного с нетерпением. Фанаты рэпера собрались задолго до начала концерта. Несмотря на андеграуную направленность творчества Славы, площадка клуба М2 мало вписывается в эстетику рэп-тусовки. Байки, черепа, цепи, брутальные члены клуба в «цветах».

Перед концертом у туляков была возможность купить футболку с логотипом лейбла «Антихайп» за 1200 рублей. Рэпер, как и любой уважающий себя музыкант, не начал выступление вовремя.

И вот свет гаснет, толпа неожиданно скандирует нецензурные слова. Сомнительное приветствие, ничего не скажешь. Впрочем, это в стиле Славы, так что удивляться нечему.

На сцену выходит Хан Замай. Юноши кричат «Антихайп!», девушки пищат от радости. И вот появляется тот, ради кого сюда пришла эта толпа. Эпатажный рэпер не имеет права начать свое выступление менее эпатажно. Играет бит. Слава берет в руки микрофон и начинает концерт с новой песни «Владимир Путин». В треке он сравнивает себя с главой государства. В масштабах рэп-игры само собой.

- Кто не подпевал, того посадят! — кричит со сцены Слава после окончания трека.

Насыщенный трек-лист получился у исполнителя. Тут и яркие песни из альбома «Солнца мертвых» («Мышка-норушка», «В замогильной стороне»), и старые-добрые «андеграундые» («Икар», «Гоша Рубинский» и т. д. )

Энергия бешеная, читка быстрая. Жарко, тесно — немудрено, что пить захочется:

- Слав! Дай водички! — кричит один из фанатов перед сценой — Водички? Держи, — отвечает Слава и протягивает бутылку туляку.

Поняв, что пить хочется не только одному человеку, Замай и Слава решают «охладить пыл» всей толпы и поливают зал из бутылок, после чего исполняют одноименный трек «Охлади мой пыл».

На этом приколы от ребят не закончились: ближе к середине концерта Гнойный спел старую-добрую «Зайку» Киркорова (новая его фишка), а потом и вовсе сделал отчаянный шаг и исполнил «ВИЧ-активити». Для тех, кто не в курсе, недавно с этим треком вышла скандальная история. Исполняя ее в Екатеринбурге, рэпер назвал этот город столицей СПИДа. Местные власти его резко раскритиковали за это.

Но вернемся в Тулу. Пиком стеба стало исполнение трека «Baby» знаменитого рэпера Facе. Вот уж действительно разноплановый артист — всем угодил и не угодил одновременно.

Ровно в 9 часов вечера бит закончился. Слава взял в руки микрофон и громко сказал: «Антихайп!». Артисты удалились со сцены. Всё, спектакль окончен. Ни «здравствуйте», ни «до свидания». Всё в лучших традициях Гнойного.

Тем не менее тульская публика еще полчаса ждала продолжения концерта. А зря.

мнение публики

Илья Медведев и Марк Блинов:

Марк:

- Неплохой концерт. Я за творчеством Славы давно слежу, поэтому ждал больше старых треков, но не дождался. Но зато были песни, которые ему не принадлежат. Я понимаю, что это стеб, но, думаю, не все это знают. К тому, что он участвует в шоу на СТС отношусь нормально. Он же прямо сказал, что хочет заработать на квартиру, почему бы и нет? Возможно, это его последняя возможность. Пока непонятно, надолго ли он выстрелил.

Илья:

- На концерте понравилось, ещё раз пойду, если приедет с новой программой. О том, что он уйдёт по-английски догадывался, ведь он всегда так делает, и я знал об этом. Концерт тульского масштаба поэтому больше людей не ждал.

Михаил Шавелин:

- Концерт понравился, толпа к Славе и Замаю относится хорошо и от них была видна отдача. Новый альбом мне не совсем понравился, но это же Слава. В скором времени жду еще, он новые песни штампует, как группа «Ленина пакет». Уход по-английски был ожидаем. Если еще раз приедет в Тулу, вероятнее всего, я приду на его концерт.

из досье myslo

Вячеслав Валерьевич Машнов (известен под псевдонимом Вячеслав Карелин) — российский рэп-исполнитель, участник рэп-баттлов.

Родился 9 мая 1990 года в Хабаровске.

Выступает под псевдонимами Гнойный, Слава КПСС, Соня Мармеладова, Валентин Дядька, Бутер Бродский и другими.

Известен своим провокационным стилем, аморальными и резкими высказываниями, в том числе и о других рэп-исполнителях. Считается одним из сильнейших русскоязычных баттл-рэперов.

Текст, фото и видео: Руслан Эсенов и Вадим Тонгалюк.