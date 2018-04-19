Племенное хозяйство «Лазаревское»: Постоянно развиваемся, чтобы радовать туляков

В истории племенного хозяйства «Лазаревское» были и взлеты, и падения, но сейчас это производство по праву считается одним из самых крупных в Тульской области. Туляки любят «лазаревские» продукты за их натуральный вкус и пользу. В хозяйстве уверены: по-настоящему качественный продукт можно получить, только если объединить усилия растениеводов, животноводов и переработчиков. Поэтому здесь всё производят самостоятельно.

На 23 000 гектаров полей выращивается 85 000 тонн сельскохозяйственных культур в год, которые затем идут на корм животным.

Лидия Петрова, главный зоотехник по производству комбикормов и выращиванию крупного рогатого скота – Мы производим шесть видов кормов для свиней и четыре – для крупного рогатого скота. Каждый из них подбирается с учетом возраста и породы животных. Все корма питательны, они сбалансированы по аминокислотному составу и содержанию микро– и макроэлементов. Для производства мы берем выращенные на наших полях зерно (ячмень, овес), кукурузу, подсолнечник, рапс и горох. При их выращивании мы не используем опасные удобрения, а перед переработкой исследуем всё сырье на бактериальную зараженность. В наших кормах нет генетически модифицированных продуктов, благодаря этому мясо получается нежным, сочным и, самое главное, экологически чистым.



Хозяйство производит 45 000 тонн в год высококачественных кормов для животных.

Полученное мясо перерабатывают здесь же, в хозяйстве. На современном мясокомбинате в ПХ «Лазаревское» производят колбасу, мясные деликатесы и полуфабрикаты – котлеты, пельмени и вареники высшего качества.



Колбаса племенного хозяйства «Лазаревское» готовится только из высших сортов

мяса и шпика.

Ольга Баранова, технолог – Залог вкусной и полезной продукции – хорошее сырье. Мы используем только произведенное в хозяйстве мясо, которое отвечает всем высоким стандартам. Убой скота у нас проходит ежедневно. Продукция производится из охлажденного мяса, что сказывается на вкусовых качествах колбасных изделий. Сырье проходит жесткий входной отбор. В колбасные изделия мы не добавляем заменителей и консервантов и всегда придерживаемся ГОСТа. Так что я могу с гордостью сказать, что наша колбаса на 100% состоит из мяса. Кроме того, продукция каждый день проходит лабораторные исследования, поэтому наши потребители могут быть уверены в ее качестве.

В декабре 2017 года «Лазарев­ское» запустило производство сырокопченой колбасы. В ее составе – высшие сорта говядины, филейная часть свинины и хребтовый шпик высшего качества. Процесс ферментации – копчение – проходит в течение семи суток, а затем колбасу ждут еще 35 дней в специальной сушильной камере.

Кстати, скоро линейка мясных деликатесов снова расширится. ПХ «Лазаревское» планирует запустить производство сыровяленой колбасы и мяса.

Пять лет назад в племенном хозяйстве стали производить и молочную продукцию.

Тогда производили только молоко, 12% творог, сметану и масло. А сейчас эта линейка пополнилась менее жирным 5% творогом и ряженкой.

Молочная продукция у ПХ «Лазаревское» особенная, «как в деревне у бабушки». Всё потому, что производится она без добавления консервантов и химии.

Алена Уездная, начальник молочного цеха – Мы работаем исключительно с молоком нашего производства. Его мы ежедневно проверяем в специальной лаборатории на жирность и микробиологию. Нужный процент молока мы получаем, добавляя в него натуральные сливки, поэтому на выходе всегда получаем здоровый продукт. Современное оборудование позволяет нам производить молоко, которое может сохранять свежесть не больше 72-х часов. Это максимальный срок хранения, которого можно добиться, не добавляя консервантов. Мы дорожим здоровьем наших покупателей, поэтому в производстве используем только молоко и закваску.

Такую заботу ценят не только туляки, но и эксперты. Продукция «Лазаревского» вошла в число 100 лучших товаров России, получила премию «Тульский бренд», а само хозяйство стало лучшей организацией агропромышленного комплекса.

Мясную и молочную продукцию ПХ можно найти в магазинах «Лазаревская лавка» почти во всех уголках Тульской области.