Топовые кофейни Тулы теперь работают в режиме доставки
Во время самоизоляции работу кофеен ограничили, но это не повод отказываться от любимых напитков и десертов. Теперь их можно забрать навынос или заказать на дом!
Сеть кофеен «Бари»
Кофе из «Бари» – это не просто напиток, а целый мир и атмосфера, которые складываются из мелочей: улыбки бариста, воздушной пенки и волшебного аромата. Кофе согревает, поднимает настроение и настраивает на приятные мысли.
В кофейне «Бари» можно заказать вкусный кофе, чай и холодные напитки, сытные сэндвичи и бургеры и воздушные десерты собственного производства с доставкой и навынос.
Десерт в «Бари» — это увлекательная история от шеф-кондитера. Любители сладкого каждый день могут открывать для себя что-то новое: плотный и насыщенный малиновый чизкейк или с экзотической маракуйей, торт «Красный бархат» или «Прага», черничный тортик, бисквитный с маскарпоне и множество других вариантов.
Кофейня «Бари», кстати, позаботилась и о Ваших завтраках. Здесь можно заказать полезную овсяную кашу с черничным джемом и ягодами или, например, пшено на кокосовом молоке с соленой карамелью. Для любителей сытных завтраков есть скрэмбл с авокадо и сыром пармезан.
Любой напиток приготовят для Вас как на обычном молоке, так и на обезжиренном, соевом, низколактозном, кокосовом или миндальном.
Не отказывайте в удовольствии порадовать себя вкусным напитком и десертом!
Сейчас в кофейне «Бари» действует приятная акция – при заказе торта из нашей кондитерской мы бесплатно доставим его и поднимем настроение стаканчиком латте или американо!
В «Бари» все очень тепло относятся к животным, поэтому разработали специальный напиток «Черный Бим». Все средства, вырученные с его продажи, перечисляются в фонд помощи бездомным животным. Уже сейчас «Бари» перечислил четвероногим друзьям больше 23 000 рублей!
Для доставки и заказа звоните по тел. 8-902-900-1000.
В период действия ограничительных мер кофейни работают по адресам:
ул. Первомайская, 26-а,
пр. Ленина, 77,
Красноармейский пр., 7-б.
Сеть кофеен «Сова»
Все мы знаем, что кофейня — это не просто место, где можно выпить кофе, это особая атмосфера, в которой нам хорошо, и ароматный напиток, который собирает вокруг себя и ценителей, и друзей.
В Совейне приятно начинать свой день с чашечки кофе и сытного завтрака, встречаться с друзьями, провожать вечера и просто быть собой.
Говорят: «Самый лучший кофе тот, который нравится тебе!» Поэтому в карте напитков Совейни и кофейная классика, и авторские коктейли, которые вы больше не попробуете нигде! Мокко «Мятный банан», сырный латте, оригинальные рафы и всеми любимый «Совиный раф» с секретным ингредиентом. Кроме кофе для вас приготовят чаи на основе натуральных ягод, коктейли и смузи. Рекомендуем попробовать какао, приготовленный на основе бельгийского шоколада с добавлением молока или сливок.
И, конечно, нельзя обойтись без десертов: «Павлова» с легким заварным кремом на подушке из клюквенного пюре, тирамису с нежнейшим маскарпоне, чизкейки без добавления творога, всевозможные тортики, итальянская панакота и его величество горячий шоколад!
В «Сове» вас в любое время дня встретят приветливо, накормят сытным обедом или легким ужином, помогут вам выбрать кофе или бокал напитка к пасте с морепродуктами.
Время самоизоляции стало поводом для новых открытий в сети кофеен. Теперь «Сова» доставляет все блюда и напитки к вам домой! Такая услуга в кофейне появилась впервые.
Если у вас есть возможность забрать заказ самому, воспользуйтесь самовывозом и получите скидку 25%! Заказ на доставку и самовывоз можно сделать на сайте sovacoffee.ru и в приложении (доступно для скачивания на платформах App Store и Google Play).
Во всех кофейнях сети «Сова» действует программа лояльности. С каждой покупки на бонусную карту начисляется кэшбэк в размере 10%. 1 балл = 1 рубль.
Накопленными баллами можно оплатить до 100% покупки! Баланс баллов доступен в приложении.
В период ограничительных мер в Туле работает одна кофейня «Сова» на ул. Советской, 60.
Для доставки и заказа звоните по тел. 8(920) 742-38-52, оформляйте на сайте или в приложении (App Store, Google Play).
В период действия ограничительных мер кофейни работают по адресам:
ул. Советская, 60.
График работы доставки: с 10.00 до 21.00 ежедневно.
sovacoffee.ru
MR. CUP
MR. CUP — это кофейни с общим девизом «Вкусно, потому что нам не всё равно». Ребята гордятся тем кофе, который варят каждый день, фирменными десертами, приготовленной едой, а также тем, как они это делают — с любовью и заботой к гостям.
Сейчас MR.CUP работает в режиме доставки — это значит, если вы не едете в кофейню на завтрак, бранч или ужин, то он сам приедет прямо к вам домой. Для этого достаточно самостоятельно сделать заказ на сайте, ознакомившись там же с обширным меню, или позвонить по телефону — как будет удобнее.
Персонал оперативно примет заказ, приготовит его с соблюдением всех санитарных норм, сложит в красивый фирменный пакет и отправит посылку с очаровательным и дружелюбным курьером к вам домой.
А из кофеен по адресам Советская, 56-а и проспект Ленина, 52 вы сможете оформить «бесконтактный самовывоз» своих любимых напитков, десертов и еды. Для этого достаточно позвонить по номеру телефона, который указан на двери кофейни и дождаться своего заказа. Курьер вынесет его с соблюдением всех правил: в защитных маске и перчатках.
Для доставки и самовывоза доступны почти все позиции из основного меню, кофе и десерты, а также до 19 апреля действует постное — оно состоит из восьми позиций, которые также подойдут вегетарианцам и гостям с непереносимостью лактозы.
Вот несколько блюд, которые обязательно стоит попробовать в MR.CUP:
- сырники ванильные с цедрой лимона или несладкую версию — с базиликом и моцареллой. Сырники послужат отличным вариантом для завтрака или перекуса,
- самодельная гранола с домашним йогуртом, свежими ягодами и чиа пудингом,
- овсяная каша с карамелизированной сливой и рикоттой,
- вафли с курицей а-ля цезарь — абсолютный бестселлер с первого дня работы большого MR.CUP,
- панкейки с яйцом пашот и беконом — также бестселлер кофейни на Советской, который идеально подойдёт для сытного обеда или ужина,
- феттучини с песто и куриной грудкой сувид или их постную альтернативу — феттучини с томатами.
Не забывайте и про десерты — авторскую Павлову с пюре маракуйей внутри, фирменный меренговый рулет или профитроли с нежным кремом, который напоминает подтаявший пломбир.
Выбирайте напиток по вкусу, завтрак или десерт в пару, и наслаждайтесь!
Доставка работает каждый день с 9.00 до 21.00.
Минимальная сумма заказа — 590 рублей.
Стоимость доставки — 150 рублей.
При заказе от 990 рублей — доставят бесплатно.
Заказать MR.CUP Доставку можно по телефону 57-03-99 либо на сайте.
В настоящее время открыты и работают в режиме самовывоза
и доставки кофейни по адресам:
Советская, 56-а
Льва Толстого, 83