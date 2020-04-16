Топовые кофейни Тулы теперь работают в режиме доставки

Сеть кофеен «Бари»

Кофе из «Бари» – это не просто напиток, а целый мир и атмосфера, которые складываются из мелочей: улыбки бариста, воздушной пенки и волшебного аромата. Кофе согревает, поднимает настроение и настраивает на приятные мысли.

В кофейне «Бари» можно заказать вкусный кофе, чай и холодные напитки, сытные сэндвичи и бургеры и воздушные десерты собственного производства с доставкой и навынос.

Десерт в «Бари» — это увлекательная история от шеф-кондитера. Любители сладкого каждый день могут открывать для себя что-то новое: плотный и насыщенный малиновый чизкейк или с экзотической маракуйей, торт «Красный бархат» или «Прага», черничный тортик, бисквитный с маскарпоне и множество других вариантов.

Кофейня «Бари», кстати, позаботилась и о Ваших завтраках. Здесь можно заказать полезную овсяную кашу с черничным джемом и ягодами или, например, пшено на кокосовом молоке с соленой карамелью. Для любителей сытных завтраков есть скрэмбл с авокадо и сыром пармезан.

Любой напиток приготовят для Вас как на обычном молоке, так и на обезжиренном, соевом, низколактозном, кокосовом или миндальном.

Не отказывайте в удовольствии порадовать себя вкусным напитком и десертом!

Сейчас в кофейне «Бари» действует приятная акция – при заказе торта из нашей кондитерской мы бесплатно доставим его и поднимем настроение стаканчиком латте или американо!

В «Бари» все очень тепло относятся к животным, поэтому разработали специальный напиток «Черный Бим». Все средства, вырученные с его продажи, перечисляются в фонд помощи бездомным животным. Уже сейчас «Бари» перечислил четвероногим друзьям больше 23 000 рублей!

Для доставки и заказа звоните по тел. 8-902-900-1000.

В период действия ограничительных мер кофейни работают по адресам:

ул. Первомайская, 26-а,

пр. Ленина, 77,

Красноармейский пр., 7-б.

Сеть кофеен «Сова»

Все мы знаем, что кофейня — это не просто место, где можно выпить кофе, это особая атмосфера, в которой нам хорошо, и ароматный напиток, который собирает вокруг себя и ценителей, и друзей.

В Совейне приятно начинать свой день с чашечки кофе и сытного завтрака, встречаться с друзьями, провожать вечера и просто быть собой.

Говорят: «Самый лучший кофе тот, который нравится тебе!» Поэтому в карте напитков Совейни и кофейная классика, и авторские коктейли, которые вы больше не попробуете нигде! Мокко «Мятный банан», сырный латте, оригинальные рафы и всеми любимый «Совиный раф» с секретным ингредиентом. Кроме кофе для вас приготовят чаи на основе натуральных ягод, коктейли и смузи. Рекомендуем попробовать какао, приготовленный на основе бельгийского шоколада с добавлением молока или сливок.

И, конечно, нельзя обойтись без десертов: «Павлова» с легким заварным кремом на подушке из клюквенного пюре, тирамису с нежнейшим маскарпоне, чизкейки без добавления творога, всевозможные тортики, итальянская панакота и его величество горячий шоколад!

В «Сове» вас в любое время дня встретят приветливо, накормят сытным обедом или легким ужином, помогут вам выбрать кофе или бокал напитка к пасте с морепродуктами.

Время самоизоляции стало поводом для новых открытий в сети кофеен. Теперь «Сова» доставляет все блюда и напитки к вам домой! Такая услуга в кофейне появилась впервые.

Если у вас есть возможность забрать заказ самому, воспользуйтесь самовывозом и получите скидку 25%! Заказ на доставку и самовывоз можно сделать на сайте sovacoffee.ru и в приложении (доступно для скачивания на платформах App Store и Google Play).

Во всех кофейнях сети «Сова» действует программа лояльности. С каждой покупки на бонусную карту начисляется кэшбэк в размере 10%. 1 балл = 1 рубль. Накопленными баллами можно оплатить до 100% покупки! Баланс баллов доступен в приложении. В период ограничительных мер в Туле работает одна кофейня «Сова» на ул. Советской, 60.

В период действия ограничительных мер кофейни работают по адресам:

ул. Советская, 60.

График работы доставки: с 10.00 до 21.00 ежедневно.

sovacoffee.ru

MR. CUP

MR. CUP — это кофейни с общим девизом «Вкусно, потому что нам не всё равно». Ребята гордятся тем кофе, который варят каждый день, фирменными десертами, приготовленной едой, а также тем, как они это делают — с любовью и заботой к гостям.

Сейчас MR.CUP работает в режиме доставки — это значит, если вы не едете в кофейню на завтрак, бранч или ужин, то он сам приедет прямо к вам домой. Для этого достаточно самостоятельно сделать заказ на сайте, ознакомившись там же с обширным меню, или позвонить по телефону — как будет удобнее.

Персонал оперативно примет заказ, приготовит его с соблюдением всех санитарных норм, сложит в красивый фирменный пакет и отправит посылку с очаровательным и дружелюбным курьером к вам домой.

А из кофеен по адресам Советская, 56-а и проспект Ленина, 52 вы сможете оформить «бесконтактный самовывоз» своих любимых напитков, десертов и еды. Для этого достаточно позвонить по номеру телефона, который указан на двери кофейни и дождаться своего заказа. Курьер вынесет его с соблюдением всех правил: в защитных маске и перчатках.

Для доставки и самовывоза доступны почти все позиции из основного меню, кофе и десерты, а также до 19 апреля действует постное — оно состоит из восьми позиций, которые также подойдут вегетарианцам и гостям с непереносимостью лактозы.

Вот несколько блюд, которые обязательно стоит попробовать в MR.CUP:

сырники ванильные с цедрой лимона или несладкую версию — с базиликом и моцареллой. Сырники послужат отличным вариантом для завтрака или перекуса,

самодельная гранола с домашним йогуртом, свежими ягодами и чиа пудингом,

овсяная каша с карамелизированной сливой и рикоттой,

вафли с курицей а-ля цезарь — абсолютный бестселлер с первого дня работы большого MR.CUP,

панкейки с яйцом пашот и беконом — также бестселлер кофейни на Советской, который идеально подойдёт для сытного обеда или ужина,

феттучини с песто и куриной грудкой сувид или их постную альтернативу — феттучини с томатами.

Не забывайте и про десерты — авторскую Павлову с пюре маракуйей внутри, фирменный меренговый рулет или профитроли с нежным кремом, который напоминает подтаявший пломбир.

Выбирайте напиток по вкусу, завтрак или десерт в пару, и наслаждайтесь!

Доставка работает каждый день с 9.00 до 21.00.

Минимальная сумма заказа — 590 рублей.

Стоимость доставки — 150 рублей.

При заказе от 990 рублей — доставят бесплатно.

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Заказать MR.CUP Доставку можно по телефону 57-03-99 либо на сайте.

В настоящее время открыты и работают в режиме самовывоза

и доставки кофейни по адресам:

Советская, 56-а

Льва Толстого, 83