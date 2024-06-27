Выпускной в Компьютерной Академии РУБИКОН. Готовим профессионалов цифрового будущего

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В июне мы стали свидетелями значимого события в образовательной сфере Тулы. В Компьютерной Академии РУБИКОН прошли выпускные для студентов программ «Профиль» и «Senior».

Новоиспеченные программисты, дизайнеры и робототехники получили свои заслуженные дипломы, подтверждающие знания и навыки в области АйТи. Для них аббревиатура IT стала не просто словами, а прочным фундаментом и основой для будущей карьеры.

Выпускной был насыщен событиями. Выпускники программы «Senior» получили заслуженные дипломы и поучаствовали в интересном интерактиве.

Выпускной у студентов программы «Senior».

В режиме ограниченного времени ребята должны были провести мозговой штурм, вспомнить, что веселого происходило с ними в Академии и что они хотели бы изменить, а затем представить доклад перед аудиторией.

Было очень весело, ребята делились яркими воспоминаниями и выдвигали свои предложения.

Мы не прощаемся, ведь уже в следующем году увидим ребят в качестве студентов программы «Профиль».

Для выпускников программы «Профиль» вместо традиционных речей команда Академии подготовила интерактивный IT-квест. Сценарий, актеры и спецэффекты создали атмосферу настоящего приключения, погрузив ребят в мир IT с неожиданной стороны.

Выпускной у студентов программы «Профиль».

Кульминацией вечера стала церемония вручения дипломов. В глазах выпускников светилась радость и гордость за проделанную работу. Каждый диплом — символ их упорства, таланта и стремления к знаниям.

Путь к профессии мечты

За время обучения в Академии ребята познакомились со множеством IT-дисциплин, постепенно погружаясь в выбранное направление. Начав с основ, студенты шаг за шагом осваивали профессиональные программы и создавали собственные проекты.

В Академии РУБИКОН образовательный процесс построен таким образом, чтобы каждый студент мог найти свое призвание. Базовая программа включает модули по программированию, дизайну, робототехнике, 3D-моделированию, нейросетям, созданию сайтов, разработке компьютерных игр и другим IT-направлениям длительностью от 1,5 до 2 месяцев.

Каждый модуль — это практический проект, который формирует у ребенка навыки hard skills (в переводе с английского — «жёсткие навыки», то есть это базовые навыки, которые нужны для каждой профессии, – прим. ред.) и позволяет понять, насколько ему интересно то или иное IT-направление.

По окончании Детской Компьютерной Академии студенты могут поступить на «Профиль» и «Специализацию». Программы предназначены для старших студентов, завершивших базовую программу. Цель этих программ — углубленное изучение выбранного направления с акцентом на профориентацию. Это помогает студентам определиться с выбором вуза и будущей специальности.

Родители часто спрашивают о том, почему нельзя сразу выбрать профиль, например «Программирование» или «Дизайн».

Светлана Савина,

директор Компьютерной Академии:

— Дело в том, что до 13-15 лет ребенку сложно сделать осознанный выбор будущей профессии. Поэтому младшие студенты проходят в Детской Компьютерной Академии и программирование, и дизайн, и робототехнику. Только после знакомства с различными IT-направлениями они смогут осознанно выбрать «Профиль». Это подтверждают истории наших выпускников.

Истории выпускников

Данила Петров

История одного из наших выдающихся выпускников — Петрова Данилы, который своим трудом и настойчивостью доказал, что мечты сбываются.

Данила начал свой путь в мир информационных технологий ещё в детстве. Его мама, понимая важность раннего развития, предложила ему посещать Академию РУБИКОН, ещё когда ему было всего 9 лет.

Однако тогда интерес к IT был ещё не сформирован, и спустя два месяца занятий он покинул Академию. Но судьба распорядилась иначе, и спустя несколько лет Данила вернулся в Академию уже с твёрдым намерением стать программистом.

Поддержка семьи — важный фактор успеха.

Мама Данилы всегда поддерживала его выбор и стремления.

— Родители должны поддерживать выбор своих детей, — говорит она. — Я даю своему сыну возможность выбора. Даже если он совершит ошибку, это будет его ошибка.

Такая поддержка сыграла важную роль в становлении Данилы как специалиста.

Сегодня Данила Владиславович Петров твёрдо уверен в своём выборе профессии.

— Я каждый день задумываюсь о том, кем хочу стать, — делится он. — Я решил стать программистом и стремлюсь к этой цели.

Его уверенность подкреплена не только знаниями, полученными в Компьютерной Академии РУБИКОН, но и опытом, который он приобрёл за время обучения.

Выпускник Академии РУБИКОН программы «Профиль» Данила Петров и его мама Аэлита Александровна.

роман Егер

Наш следующий герой — выпускник профильной программы по дизайну Егер Роман. В этом году он окончил профиль «Дизайн», а далее планирует продолжить обучение уже на профиле по 3D-моделированию.

В Детской Компьютерной Академии познакомился со всеми АйТи-направлениями, что дало ему возможность определиться с приоритетами и выбрать самое интересное для себя направление для углубленного изучения.

Выпускник Академии РУБИКОН Роман Егер (профиль «Дизайн») и его мама Наталья Петровна.

Роман — личность творческая, поэтому посчитал, что дизайн ему подходит больше всего. И не ошибся! За время обучения он создал в профессиональных программах множество интересных дизайн-проектов.

Родители очень поддерживают Романа в его увлечении АйТи. Мама Романа Наталья Петровна рассказала, как впервые привела сына в Академию:

— Мы с мужем всегда мечтали, чтобы профессия была у ребёнка в кармане и он мог в будущем путешествовать и работать из любой точки мира.

В Академии ребёнок получает классную базу знаний, с которой он не пропадёт никогда!

Всеволод Троишников

Всеволоду всегда нравилось разбирать и собирать различные механизмы, особенно Лего. Когда Сева впервые попал в Детскую Компьютерную Академию, ему было всего 6 лет. Его папа, Илья Борисович, надеялся, что Академия поможет ему найти свое призвание.



В Детской Академии Всеволоду нравились сразу три направления — «Робототехника», «Программирование» и «Дизайн», однако программирование у него получалось лучше всего.



В этом году Сева впервые принял участие в хакатоне «ТулаХак», который проходил в Тульском государственном университете. Ему было всего 13 лет, и он оказался самым младшим участником среди опытных разработчиков. Несмотря на юный возраст, Всеволод достойно проявил себя как специалист. Его проект привлек внимание судей и участников хакатона, а сам Сева получил бесценный опыт и уверенность в своих силах.

Выпускник Академии Всеволод Троишников (профиль «Программирование») и его папа Илья Борисович.

Родители Всеволода всегда поддерживали его увлечение АйТи.

Илья Борисович поделился своим мнением:

— Сева учился в Академии 7 лет, из них 3 года — на профиле «Программирование». В детстве он очень увлекался сборкой Лего и робототехникой, поэтому мы с его мамой думали, что он выберет робототехнику в качестве профиля. Но в Академии Сева почувствовал тягу к программированию и в итоге выбрал этот профиль. И не ошибся! Я считаю, что в век цифровых технологий знания, которые дают в Академии, нужны каждому ребёнку без исключения.

Как IT-навыки открывают двери в мир карьерных возможностей

Перспективы в программировании очень широки и разнообразны. Подростки, которые осваивают Python, JavaScript, C# и другие языки программирования, могут выбрать карьеру в разработке отечественного «софта», создании игр и мобильных приложений или работе с базами данных.

Популярные профессии включают в себя мобильного разработчика, backend-разработчика (специалист, который занимается серверной частью сайтов, мобильных и десктопных приложений и игр, – прим. ред.), инженера по базам данных и специалиста по кибербезопасности. А ребята, освоившие HTML и CSS, могут выбрать карьеру в веб-разработке (создании сайтов). С ростом IT-индустрии спрос на таких специалистов постоянно увеличивается.

Обучение графическому и веб-дизайну, анимации и 3D-моделированию открывает множество возможностей в креативных индустриях. Подростки могут стать графическими дизайнерами, веб-дизайнерами, UX/UI-дизайнерами, аниматорами или 3D-художниками.

Екатерина, студентка Компьютерной Академии РУБИКОН, презентует свой бренд — кофейню That coffe!

Эти профессии востребованы в рекламных агентствах, медиа-компаниях, IT-компаниях и студиях видеоигр. Умение работать с профессиональными программами, такими как Adobe Photoshop и Illustrator, а также с инструментами для прототипирования и анимации делает выпускников Академии конкурентоспособными на рынке труда. Подробнее о графическом дизайне в Компьютерной Академии РУБИКОН.

Занятия робототехникой развивают навыки, которые востребованы в инженерии и научно-исследовательских областях. Подростки могут выбрать карьеру инженера-робототехника, разработчика автоматизированных систем, специалиста по программированию микроконтроллеров или исследователя в области искусственного интеллекта.

Студенты собирают робототехнические устройства в Академии РУБИКОН.

Проекты на базе платформ Arduino и Lego Mindstorms EV3 дают отличную практическую подготовку для участия в конкурсах и олимпиадах, что способствует дальнейшему профессиональному росту. Подробнее о робототехнике в Компьютерной Академии РУБИКОН.

Напутствие от директора Компьютерной Академии РУБИКОН Светланы Савиной:

— Дорогие выпускники!

Поздравляю вас с этим важным этапом в вашей жизни. Сегодня вы прощаетесь с Академией, но это лишь начало вашего пути в сфере IT. За годы учебы вы стали настоящими айтишниками, научились решать сложные задачи и работать в команде. Вы доказали, что способны создавать крутые IT-проекты, и я верю, что впереди вас ждет успешное будущее.

Компьютерная Академия РУБИКОН дала вам прочный фундамент IT-знаний и навыков. Используйте их мудро, не бойтесь экспериментировать и стремиться к новым вершинам. Помните, что вы всегда можете рассчитывать на нашу поддержку и помощь.

Мы гордимся вами и уверены, что вы справитесь с любыми вызовами. Пусть ваши достижения станут примером для новых поколений студентов Компьютерной Академии РУБИКОН. Вперед, к новым IT-победам!

Тула, ул. Епифанская, 54 (БЦ «Катюша», остановка «Площадка»).

Классы в Туле на проспекте Ленина, 136.

Классы в Левобережном микрорайоне — Тула, ул. Восточная, 13.

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